Het coronavirus is nog zo onvoorspelbaar dat ziekenhuizen zich alweer wapenen voor het najaar. Deskundigen verwachten opnieuw uitstel van reguliere zorg door veel extra patiënten én personeel dat uitvalt. Ook is een nieuwe vaccinatieronde aangekondigd. 'Maar we moeten er rekening mee houden dat ook deze winter niet aan elke zorgvraag kan worden voldaan.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



De hoop was dat het coronavirus zich deze zomer koest zou houden, maar gisteren lagen toch weer 937 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. Van hen liggen er 42 op de intensive care. "We hebben het nog nauwelijks rustig gehad", constateert Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog in het Radboudumc.

Daarom kijken deskundigen met enige zorg naar het najaar. "Ik durf er geen weddenschap op af te sluiten. Deze zomergolf heeft ons ook weer verrast", aldus Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Naar verwachting belanden ook deze winter veel patiënten met corona in de ziekenhuizen. Reguliere zorg kan daarom niet gegarandeerd worden. Kramer: "We moeten er rekening mee houden dat ook deze winter niet aan elke zorgvraag kan worden voldaan."

De ziekenhuizen proberen zich op een nieuwe coronagolf voor te bereiden, maar het is onduidelijk welke variant dan overheerst, hoeveel patiënten er komen en of er voldoende personeel is. "We krijgen vrij snel problemen als er veel toestroom is en meer personeel ziek thuis komt te zitten", verklaart Leon van den Toorn, voorzitter van longartsenvereninging NVALT. Bovendien: "We hebben nog geen gouden ei in handen", aldus Kramer.

Nog geen griep

Corona is nog zeker geen griep, benadrukken experts. "Het is verrassend dat het zo snel gaat met de mutaties. We zitten niet eens op de top van de golf of de volgende variant komt er al weer aan", aldus Bleeker-Rovers. In 2020 was de Wuhan-variant lang dominant. Ook alpha en delta gingen langere tijd rond. Maar met de komst van omikron volgen de varianten elkaar in rap tempo op.

Daarom spreekt het RIVM nog steeds van een pandemie. Viroloog Marion Koopmans verwacht deze winter meer drukte in de ziekenhuizen. "Al is het aantal niet te vergelijken met eerdere golven. Je ziet dat minder mensen worden opgenomen, omdat er meer zijn gevaccineerd of corona hebben gehad." Ook stromen de ic's niet meer over. "Maar corona blijft het zorgsysteem belasten."

Om meer geplande, complexe operaties te laten doorgaan, wist het UMC Groningen meer patiënten van de ic af te houden. Het ziekenhuis breidde tijdens COVID-19-golven het aantal bedden op de PACU (Post Anesthesia Care Unit) uit van drie naar zes tot acht. "Op die afdeling liggen ook mensen die instabiel zijn, maar daarvan weten we dat dat door de operatie komt", legt vertelt Michel Struys, afdelingshoofd anesthesiologie, uit.

Patiënten op deze afdeling krijgen net als ic-patiënten extra zorg. Het grote verschil is dat op de ic meer onderzoek nodig is, omdat artsen niet goed weten waarom een patiënt instabiel is. Op deze afdeling is die verklaring er al wél. Zo kon dit ziekenhuis tóch meer patiënten helpen die op een complexe operatie wachtten. "Natuurlijk hebben we ook nog steeds een achterstand, maar het helpt om meer reguliere zorg te laten doorgaan", concludeert Struys.

Reguliere zorg in het gedrang

Het is zo'n voorbeeld van hoe zorginstellingen in het hele land zoeken naar manieren om de coronadrukte het hoofd te bieden. De Nederlandse Zorgautoriteit becijferde dat nog zeker 100.000 mensen op een operatie wachten en het nu al lastig is die uitgestelde zorg in te halen. Naar verwachting belanden deze winter weer veel coronapatiënten in de ziekenhuizen, waardoor de reguliere zorg opnieuw in het gedrang dreigt te komen.

Deskundigen verwachten in het najaar weer een toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen. Deskundigen verwachten in het najaar weer een toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen. Foto: ANP

Eerder boog de expertgroep COVID-19-zorg zich over de vraag wat ziekenhuizen doen om zo min mogelijk zorg te hoeven uitstellen. Tussen de goede voorbeelden staat ook het zogenoemde Regionaal Transferpunt Salland, een samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis en zorginstellingen. Samen hebben ze een systeem waarin bijvoorbeeld ook verpleeg- en verzorgingshuizen aangeven waar bedden vrij zijn. Tijdens de pandemie kon snel een COVID-19-unit worden ingericht in een verpleeghuis, waardoor coronapatiënten niet onnodig in het ziekenhuis belandden. Bovendien kostte het huisartsen fors minder tijd om patiënten op de juiste plek te krijgen.

Ook in Noord-Holland en Flevoland werken verpleeg- en verzorgingshuizen aan regionale COVID-19-units. "Instellingen zijn nu bezig om te zeggen dat coronazorg onderdeel wordt van de reguliere bedrijfsvoering. Dat betekent dat ze standaard COVID-19-units hebben en die niet pas inrichten als de druk op de ziekenhuizen te groot wordt", zegt Jeroen Dokter, woordvoerder van ROAZ Noordwest. Hoe dat daar precies gaat werken, is nog onbekend omdat de plannen niet helemaal klaar zijn.

Om efficiënt te kunnen werken, is zicht op vrije bedden belangrijk, vindt ook Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management van de Universiteit Maastricht. "Er gaat veel capaciteit verloren omdat we niet precies weten waar plaats is. Je wilt realtime inzicht in waar plek is en je wilt weten hoe lang diegene naar verwachting nog een plek bezet gaat houden."

Het concentreren van COVID-19-zorg kan helpen om de druk van de ketel te halen bij een nieuwe coronagolf, betoogt hij. Het probleem is dat daarbij direct de discussie komt over verdeling van andere zorg. "Ik ben groot voorstander van concentratie. Als de schaal en specialisatie groter worden, heb je grotere kans op een betere kwaliteit van zorg", zegt Van Merode. Maar dat is niet zomaar geregeld. Want dat betekent dat specialisten naar andere ziekenhuizen moeten verhuizen én dat patiënten soms verder moeten reizen voor hulp.

Landelijk is al zicht op de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden, zodat coronapatiënten verspreid kunnen worden. Diverse regio's zetten dat ook op voor onder meer de vrije bedden in verzorgings- en verpleeghuizen. Landelijk is al zicht op de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden, zodat coronapatiënten verspreid kunnen worden. Diverse regio's zetten dat ook op voor onder meer de vrije bedden in verzorgings- en verpleeghuizen. Foto: ANP

In de regio rondom Enschede zijn wél plannen om de ziekenhuiszorg voor coronapatiënten op één plek te gaan geven. Het idee: de zorg voor coronapatiënten wordt efficiënter én de gewone zorg kan zoveel mogelijk doorgaan. Maar ook hiervoor geldt dat dit nog in de fase van voorbereiden is.

Nergens goed op voorbereid

Precies daarom is niet iedereen ervan overtuigd dat de zorg goed is voorbereid op een nieuwe coronagolf in de winter. "Ik ben er niet erg optimistisch over wat er aan concrete dingen wordt gedaan. Volgens mij zijn we nergens goed op voorbereid, er ligt geen coördinerend plan", reageert Armand Girbes, ic-hoofd van VUmc van Amsterdam UMC. Ook viroloog Marion Koopmans zou meer willen weten over hoe concreet de plannen in de zorg nu eigenlijk zijn. "Een plan hebben is één, maar hoe snel wordt het ingevoerd? Dat zou ik me wel afvragen."

Volgens Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, kunnen zorginstellingen nu eenmaal niet 'een blik personeel opentrekken'. "Je ziet dat hoe hoger het percentage COVID-19 bovenop de zorg komt, hoe meer problemen in de keten komen. Er is gewoon onvoldoende personeel, dat is een maatschappelijk probleem."

Hij stelt dat er de afgelopen 2,5 jaar al veel is gedaan om de klappen op te vangen. Zo worden er ook steeds meer coronapatiënten thuis behandeld en op afstand in de gaten gehouden. Het bestrijden van een pandemie heeft ook met gedrag te maken", vindt hij. Zijn pleidooi: ga in quarantaine bij een besmetting en haal een vaccinatie.

Daar sluit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zich bij aan. De ziekenhuizen hoopten dat er een nieuwe vaccinatieronde zou komen om kwetsbare mensen te beschermen. Op advies van het Outbreak Management Team besloot minister Ernst Kuipers gisteren ook dat iedereen van twaalf jaar en ouder vanaf half september een uitnodiging krijgt voor een nieuwe vaccinatie. De hoop is dat daarmee de bescherming tegen ernstige ziekte op peil blijft, en helpt idealiter ook om massale arbeidsuitval te voorkomen. Mogelijk is tegen die tijd de aangepaste prik voor de omikronvariant beschikbaar.

De NVZ stelt verder dat de hospitalen veel ervaring hebben opgebouwd in de afgelopen twee coronajaren. Bovendien kijken veel regio's naar meer zorg op afstand.

UMC Utrecht gaat onderzoeken hoe COVID-19-patiënten met sensortechnologie eerder naar huis kunnen. Medisch studenten houden op afstand hun vitale waarden in de gaten. UMC Utrecht gaat onderzoeken hoe COVID-19-patiënten met sensortechnologie eerder naar huis kunnen. Medisch studenten houden op afstand hun vitale waarden in de gaten. Foto: Henri van der Beek

Daarmee hoopt het UMC Utrecht al deze winter iets te winnen. Vanaf september - 'dat komt door de late toekenning van subsidie' - onderzoekt het ziekenhuis hoe patiënten eerder naar huis kunnen met 24/7 monitoring op afstand. "Als de druk door corona hoog wordt, hopen we toch al wat mensen thuis in de gaten te kunnen houden via sensortechnologie", vertelt technisch geneeskundig projectleider Martine Breteler. De patiënten krijgen een draagbare sensor die elke minuut vitale functies, zoals de saturatie, bloeddruk en hartslag, meten. In het ziekenhuis houden medisch studenten die waarden in de gaten vanuit het Medisch Regie Centrum. Mocht de gezondheid snel achteruitgaan, kunnen ze ingrijpen.

Voordat het zover is, testen de medici de sensoren op patiënten die wél in het ziekenhuis liggen. Later in het najaar is het de bedoeling dat patiënten ook veilig thuis kunnen herstellen. "We verwachten wat ziekere mensen te helpen dan degenen die nu met zuurstof naar huis mogen. We hopen uiteindelijk mensen vervroegd te kunnen ontslaan of sneller na een bezoek aan de spoedeisende hulp naar huis te kunnen sturen en dus capaciteit te winnen", verklaart Breteler.