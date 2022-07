De lesbische Sikhanyisiwe Ngwenya - 'zeg maar Ska' - (45) was een populaire voetbalster in Zimbabwe. Tot ze moest vluchten, omdat ze in een speech voor het parlement opkwam voor homoseksueel Afrika. Deze week doet ze mee aan de EuroGames, een groot lhbtiq+-sportevenement in Nijmegen. 'Ik was mijn leven niet veilig.'

"Homo's zijn smeriger dan honden en varkens." Het zijn de woorden die de voormalige Zimbabwaanse president Robert Mugabe eind jaren negentig uitsprak in een toespraak. Woorden die Ska tot op de dag van vandaag diep in haar ziel raken.

De voetbalster uit Zimbabwe wist op haar 12de al dat ze meer van meisjes hield dan jongens. Die gevoelens werden sterker toen ze het begin jaren negentig schopte tot het nationale vrouwenvoetbalteam van haar land.

Groot geheim

Ze groeide uit tot een beroemdheid, maar droeg een groot geheim met zich mee. "Ik kon met niemand over mijn gevoelens praten. In Zimbabwe begrijpen ze tot op de dag van vandaag niet dat homoseksualiteit niet gewoon een keuze is. 'Dit is hoe ik ben', zei ik thuis. Dat werd niet begrepen", vertelt Ngwenya. "Mijn vader zette me het huis uit. Vanwege z'n christelijke geloof kon hij het niet accepteren een lesbische dochter te hebben."

Diep in de problemen kwam Ska in 1999. Mugabe nodigde burgers uit om in het parlement hun zorgen te uiten over het land. Ska kwam ook. In een toespraak sprak ze voor het eerst openlijk over haar geaardheid en kwam ze op voor andere homoseksuelen in Afrika.

'In één klap veranderd'

De speech kwam live op televisie. Het land stond daarna op zijn kop. Kranten stonden bol van haar uitspraken. Ze verloor alles: de band met haar familie, haar plaats in het nationale voetbalteam. Eigenlijk haar hele leven. "Ik had niets meer, was er niet meer veilig. Homoseksualiteit is strafbaar in Zimbabwe. Mensen zien je als crimineel en je kunt ervoor in de cel belanden."

De ophef sterkte Ska alleen maar meer om op te komen voor homorechten in Afrika. Dit moest veranderen, vond ze. De voetbalster werd een activiste. Ze sloot zich aan bij internationale belangenverenigingen die opkwamen voor de positie van lhbtiq+-ers.

In Amsterdam deed ze een paar weken na haar speech mee met de Gay Games, een groot sportevenement. "Het opende mijn ogen. Hier kon ik eindelijk vrij zijn, zonder dat mijn geaardheid een probleem was."

Gevangenis

Terug in Zimbabwe kon het contrast niet groter zijn. Overal zag ze boze blikken van mensen die haar herkenden. Ook de politie zag haar. Ze werd opgepakt en moest de gevangenis in. "Omdat ik me zo uitsprak over mijn geaardheid. Ik had nog een beetje geluk vrouw te zijn. Homomannen konden jarenlang vastgezet worden. Ik was na zes dagen vrij."

Op vrije voeten drong het besef door dat Ska niet in Zimbabwe kon blijven. Continu herkenden mensen haar. "Op straat ben ik in elkaar geslagen. De politie deed niks. Ik was die bekende lesbische vrouw, die door over mijn geaardheid te praten een misdaad had begaan."

Acceptatie

De voetbalster vertrok uit het land. Voorgoed. Eerst naar Duitsland, in 2004 naar Nederland. In het Brabantse Steenbergen is ze nu al jaren gelukkig. Mét een vrouw. Voetballen doet ze niet veel meer, maar wel tijdens de EuroGames. Ze is druk met haar eigen kledingmerk, Uncle Chief's, dat óók een eigen lhbtiq+-collectie heeft.

Want Ska blijft zich inzetten voor de lhbtiq+-gemeenschap. "Daarom is dit ook zo'n mooi evenement. Het gaat om acceptatie, voor iedereen, wat je geaardheid ook is."

'Te onveilig'

In Zimbabwe komt ze niet meer, uit angst opgepakt te worden. Ze miste de begrafenis van haar vader, kon niet naar de uitvaarten van twee van haar zussen en een van haar broers. "Het is te onveilig voor mij daar." Met haar moeder heeft ze af en toe contact. "Mijn geaardheid komt nooit ter sprake." Ook met andere familieleden spreekt ze weleens af, maar dan in andere Afrikaanse landen.

Haar levensverhaal toont aan: er is nog zóveel te doen aan de acceptatie van lhbtiq+-ers. "Ik heb nu een gelukkig leven. Maar dat is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend."

EuroGames

Sikhanyisiwe Ngwenya is één van de ruim 2050 deelnemers aan de EuroGames, een groot internationaal lhbtiq+-sportspektakel dat vrijdag en zaterdag nog in Nijmegen plaatsvindt. In totaal zijn er zeventien sporten, met deelnemers uit 42 landen.



Sommigen komen uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, zoals Saoedi-Arabië, Marokko en Jamaica. Delen van de binnenstad zijn in regenboogkleuren. Zo hangen er regenboogvlaggen in de Lange Hezelstraat, in de Marikenstraat en bij concertgebouw De Vereeniging. Ook hangen er 71 'schaamvlaggen' op de Waalkade, met vlaggen uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is.