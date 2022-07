Hij heeft een beroep dat niet meer bestaat. Leon Giesen, alias Mondo Leone, is troubadour. Een grenzeloos nieuwsgierige muzikant en filmmaker die leeft van en voor verhalen. Zijn twintigjarig jubileum is aanleiding voor zijn eigen verhaal.

Leon Giesen (60) komt uit Venlo. Zijn ouders wonen nog altijd in die regio. Wanneer hij ze per trein bezoekt, kiest hij altijd een plekje aan de linkerkant van de wagon. Waarom, dat leest u straks. Wie hem al kent, kan het antwoord dromen, maar krijgt er geen genoeg van.

Leon Giesen is een aparte. Een dromer, een romanticus. Hij staat stil bij iets waar anderen achteloos aan voorbijgaan en heeft de onbedwingbare behoefte om dat met filmpjes en muziek te delen met zijn publiek. In de jaren tachtig was hij bassist van popband Toontje Lager (Stiekem met je gedanst), in de jaren negentig werkte hij als documentairemaker voor de tv en begin deze eeuw combineerde hij de muziek en film in Mondo Leone, 'de wereld van Leon'.

Klaslokaal

Met zelfgemaakte filmpjes op een groot videoscherm deelt Giesen verhalen met zijn gehoor, waarbij hij zichzelf begeleidt met gitaar en zang. "Wat ik doe, kun je niet uitleggen'', zegt Giesen in zijn Utrechtse werkruimte. Het is een soort klaslokaal met in het midden een houten blokhut, waar Giesen en zijn vrouw tijdelijk bivakkeerden toen hun huis werd verbouwd. Aan de muur hangen tientallen post-its in alle kleuren, met op elk briefje een idee. "Op mezelf kan ik niet echt een etiket plakken. Maar ik weet wel dat mijn nieuwsgierigheid en enthousiasme besmettelijk zijn.''

Om toch een poging te doen: Giesen valt dingen op die een 'normaal' mens niet opmerkt en wil er dan ook meteen alles van weten. Zo dompelde hij zich onder in het op zich onbelangrijke vraagstuk waarom een Amerikaanse treintoeter klinkt zoals hij klinkt, het heeft te maken met een bijzonder akkoord. Giesen reist voor zo'n verhaal met een cameraploeg naar de VS, doet nauwgezet onderzoek, speurt de juiste mensen op en bijt zich vast totdat hij bevredigende antwoorden heeft. "Als ik echt iets wil weten, dan ben ik het hondje aan je broekspijp.''

Zijn aangeboren nieuwsgierigheid en drang om verhalen te vertellen ('dat merkte mijn kleuterjuf vroeger al op') is waar Giesen voor en van leeft. Al twintig jaar is het zijn werk, dat hij uitvoert in theaters, op De Parade, besloten congressen of feestjes of online. Inmiddels beschikt hij over een vat vol verhalen, in zijn geval filmpjes en liedjes. Van het bereiden van ravioli tot het opsporen van de man achter het basloopje van Walk on the wild side van Lou Reed (Herbie Flowers, onthoud die naam), Giesen stopt niet voordat het verhaal compleet is.

"Mijn nieuwsgierigheid is mijn kracht. Ik neem dat zelf pas echt serieus sinds tien jaar. Willem-Alexander en Máxima waren in 2012 tien jaar getrouwd en de NOS belde, ze zochten een aparte invalshoek. Ze vroegen me de beelden van het huwelijk terug te kijken om te zien wat mij zou opvallen. Ik zag ze elkaar op de tv-beelden van de huwelijksvoltrekking de ring om de rechter ringvinger schuiven. Maar op latere foto's zag ik dat de koning hem links heeft, de kant waar katholieken hem dragen. Hoe zat dat?''

Giesen zocht en vond de juwelier die de ringen had gemaakt. "Hij was stomverbaasd dat hij dat van die verschillende handen had gemist.'' Giesen niet, zijn muzikale videocolumn over de kwestie haalde de jubileumuitzending van de NOS. "Later vertelde de RVD dat links praktischer is in verband met handen schudden. Maar Beatrix heeft hem altijd rechts gedragen en zij heeft ook heel wat handen geschud.''

- - Foto: Pim Ras Fotografie

Giesen merkte dat zijn manier van kijken wezenlijk anders is. Het leidde tot grote onderzoeksprojecten. "In 2013 las ik een krantenartikel dat me niet meer los liet. Het ging over een geheime code die de nazi's in een muziekstuk zouden hebben verwerkt. Dat zou de sleutel zijn naar een verborgen schat. Nu kan ik zelf geen noten lezen, maar ik zag in de bewuste partituur een letter M, die er apart uitzag. Die had ik ooit eerder zo gezien in Berlijn. Ik herinnerde me dat ik er zelfs een foto van had gemaakt.''

Het bleek het begin van een intrigerende zoektocht. "Die letter M die ik ooit in Berlijn had gefotografeerd, stond op een spoorwegbordje. Ik ben gaan speuren en ontdekte dat die bordjes in de oorlog ook al werden gebruikt. Uit de muzieknotatie met die verborgen boodschap maakte ik op dat de schat moest liggen op een plek waar het spoor zich destijds splitste.''

Luchtfoto's

Dat moest in het Beierse dorpje Mittenwald zijn. Oude luchtfoto's bevestigden dat idee. Alleen lag er vele decennia later geen treinspoor meer, maar een keurige asfaltweg. Nu is Giesen er niet de man naar om zich te laten stoppen door iets simpels als een wegdek.

"Wat denk je dat de burgemeester van Mittenwald zei toen ik vroeg of we daar mochten boren? 'Sind Sie verrückt, herr Giesen?' Maar ik had mijn huiswerk gedaan en nam naar elke afspraak twee advocaten mee, die me kosteloos hielpen. Waarom ze dat deden? Omdat mijn nieuwsgierigheid dus besmettelijk is. Zij wilden inmiddels ook dolgraag weten of mijn theorie klopte.''

Lang verhaal iets korter: meerdere veldmetingen die Giesen liet doen, wezen uit dat daar nog dieper dan het riool een onverklaarbaar voorwerp verborgen lag. "Juridisch konden ze me een vergunning niet weigeren. Het was weliswaar ongebruikelijk dat een kale Nederlander door de straat wil boren in Mittenwald, maar het was niet per se verboden.''

Bomexpert

Wel moest Giesen zwart op wit alle verantwoordelijkheid op zich nemen. "Zouden we in het riool boren of een explosie veroorzaken, dan was de schade voor mij. Ik moest een explosieverzekering afsluiten voor mensen en gebouwen, preventief een bomexpert inhuren en ik moest het herstel van het asfalt vergoeden. Ik ging bijna failliet, maar heb het gered via crowdfunding. Die nieuwsgierigheid is besmettelijk, hè?''

Spoiler: er lag geen schat, wel een granieten paaltje dat toebehoorde aan de Wehrmacht. Er lag in die enorme kuil ook een verhaal, dat alleen maar mooier werd omdat Giesen er, voordat de asfaltlaag weer in ere werd hersteld, zelf een schat in verborg. De mensen die hem financieel hielpen weten wat daar nu ligt. "Zo werd die plek echt van ons.''

Giesen bouwde er een theatervoorstelling omheen en vertelt het verhaal nog steeds op congressen of bedrijfsfeesten. Het is slechts een van zijn verhalen. Hij liet onder meer het leger in Baarn een stuk bos uitkammen op zoek naar bewijzen van een onbekend gebleven moord (ook in de oorlog) en spoorde een gewezen terroriste van de Rote Armee Fraktion op die kon vertellen waar in het bos boven Parijs ze in 1977 een voorraad wapens had verborgen.

Dat is zijn recentste zaak, waarbij de Duitse politie zelfs toegaf dat Giesen meer heeft ontdekt dan de eigen rechercheurs. "Die vrouw vertelde dat ze in 1991 met de politie al had gezocht naar die plek. Alleen gingen de politierechercheurs bij de lunch al aan de wijn. Dat kon ik beter en mijn interesse was helemaal gewekt toen ze vertelde dat bij die wapens een tape zit met daarop een verhoor dat de RAF destijds afnam van Hanns-Martin Schleyer, die ze hadden ontvoerd. Hij was een bekende nazi die na de oorlog carrière had gemaakt in de auto-industrie. Een machtige man. Die had de RAF dus ontvoerd en ondervraagd en die weerslag ligt ergens in Frankrijk onder de grond. Dan heb je mij, hoor.''

Leon Giesen Leon Giesen Foto: Pim Ras Fotografie

Ook dat verhaal heeft inmiddels een einde, dat Giesen nu nog niet openbaart. In september doet hij dat, als slot van een 45-delig feuilleton in zijn zogenoemde Moby Dick leesclub. Hij laat zijn volgers die hij met het nieuwsgierigheidsvirus heeft besmet elke aflevering mee puzzelen. "Zo gaan mensen mee in mijn verhaal. Als je ergens induikt, heb je geen garantie dat je iets vindt, maar wel dat de zoektocht, een reis, een verhaal oplevert.''

Over een reis gesproken, waarom zit Giesen altijd links in de trein richting Venlo? "Ergens in de jaren negentig viel me een klein huisje op, langs het spoor in het weiland. Op een blinde muur was levensgroot het hoofd van Jimi Hendrix geschilderd. Het was net een elpeehoes tussen de koeien.''

Giesen stapte natuurlijk uit de trein om de zaak uit te zoeken. Hij vond de boer die het weiland bezat ('hij had geen idee wie Hendrix was') en kwam natuurlijk ook in contact met degenen die de schildering aanbrachten en deze eens in de zoveel tijd weer verversten. Het waren liefhebbers, hun aanvoerder werd later popfotograaf.

"Het huisje is nu aan het vervallen, een deel van het dak is eraf gewaaid. Maar weet je, ik ben nu al met de boer aan het kijken wat we daar weer aan kunnen gaan doen. Man, dat hoofd van Hendrix op dat huisje, ik vond het een anonieme daad van romantisch verzet. De mensen die dat hebben gedaan, die snap ik.''