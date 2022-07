De vonk sloeg over op Sinterklaasavond in een Amsterdamse, chique nachtclub. Het was ware liefde, want Roelien en Henk Berloth-van Amerongen uit Eibergen zijn inmiddels 60 jaar getrouwd. 'We genieten nog steeds samen!'

Ze zijn beide geboren in Den Haag, maar leerden elkaar kennen in Arnhem. "Ik zat daar op kamers", vertelt Roelien (83). "Een vriendin van mij had een vriend en die kende Henk weer. We besloten om met z'n vieren op stap te gaan." Henk (89) daarover: "Het was Sinterklaasavond. Iedereen zat thuis met de familie, maar wij wilden naar Amsterdam. Ik geloof dat ik alleen mee mocht om de benzineprijs te drukken."

Blue Note

In Amsterdam kwam het viertal terecht in een bekende nachtclub: de Blue Note. Henk: "Zonder stropdas kwam je daar niet binnen. Erg chique! Maar vanwege Sinterklaas was het erg rustig. We gingen dansen." Roelien: "Ik vond dat geweldig: rock-'n-roll. Pettycoats!"

Daar op de dansvloer van de Blue Note sloeg de vonk over. Waarom? "Ze had wel iets", zegt Henk. "Een leuke meid. Bovendien zat Roelien ook in het onderwijs. We hadden dus wel iets om samen over te praten." En wat Roelien van Henk vond? "Het was een toffe gabber!", zegt ze in het plat Hagenees.

Ware liefde

Het stel stapte op 18 juli 1962 in het huwelijksbootje. Roelien: "In Arnhem. In de kerk bij het Diaconessenziekenhuis. Mijn vader was erg ziek en kon zo in het ziekenhuisbed toch bij de inzegening van het huwelijk zijn." Het bleek ware liefde want zestig jaar later zijn Roelien en Henk nog steeds getrouwd. Reden voor burgemeester Joost van Oostrum om het echtpaar thuis namens de gemeente Berkelland te feliciteren.

Burgemeester Joost van Oostrum feliciteert het echtpaar. Foto: Lars Smook

De huwelijksboot voer naar Aruba. Henk gaf daar zes jaar les op een lagere school, Roelien deed er invalwerk. Een mooi avontuur op de Nederlandse Antillen, dat het echtpaar dichter bij elkaar bracht. "Maar we besloten terug te gaan naar Nederland, omdat we wilden dat onze kinderen hier opgroeiden."

Naar Eibergen

Ze kwamen in 1974 in Eibergen terecht, waar Henk les ging geven aan de Wilhelmina-mavo. Roelien werd activiteitenbegeleidster bij de Molenberg in Groenlo en later bij de Hassinkhof in Beltrum. Sinds 1980 wonen ze buitenaf, midden in de natuur aan de Warfslatweg. Het echtpaar kreeg twee kinderen en heeft inmiddels één kleinkind.

Het geheim van zestig jaar huwelijk? "Je moet echt voor elkaar kiezen. Hart voor elkaar hebben. Er voor elkaar zijn in goede, maar ook in slechte tijden. Voor elkaar zorgen, naar elkaar omzien. Een reden zoeken om bij elkaar te blijven, niet om uit elkaar te gaan. Maar vooral samen en ook van elkaar blijven genieten!"