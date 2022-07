Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van de beschieting van een gevangenis, waarbij tientallen krijgsgevangen Oekraïense militairen zijn gedood. En volgens de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, wordt Rusland mogelijk opnieuw gedwongen om zijn oorlogsstrategie in Oekraïne om te gooien, zoals na de mislukte belegering van Kyiv.

Rusland en Oekraïne wijzen elkaar aan als de daders van een beschieting van een speciale barak van de Olenivka-gevangenis in de zelfuitgeroepen pro-Russische Volksrepubliek Donetsk. De barak zou 193 gevangenen huisvesten, vooral voormalige verdedigers van het Azovstal-complex in de havenstad Mariupol. Volgens een Russische mededeling zouden 53 krijgsgevangenen zijn omgekomen, en zouden er 75 gewond zijn geraakt.

Op filmbeelden die op de Russische staatstelevisie werden vertoond, was een verwoest gebouw te zien met tussen het puin metalen bedden, sommige met verkoolde mensen er nog op. Uit de beelden viel onmogelijk op te maken om welk gebouw het ging. Evenmin konden uitgestalde granaatscherven worden geïdentificeerd.

Volgens Rusland had Oekraïne de barak waarin ze zaten, getroffen met Himars precisieraketten. Oekraïne ontkende dit met klem en wees op zijn beurt naar Rusland, dat de gevangenis zelf zou hebben beschoten om 'bewijzen van martelingen' uit te wissen. Zowel Rusland als de Oekraïense legerleiding bevestigde wel dat er tientallen doden waren gevallen. De aantallen doden varieerden van 40 tot 53. Tussen de 75 en 130 gevangenen zouden gewond zijn geraakt.

De verdedigers van Azovstal in Mariupol hadden wekenlang standgehouden tegen een Russische overmacht, tot ze zich in mei uiteindelijk overgaven. Met bussen werden ze toen naar het bezette Donetsk-gebied getransporteerd. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, sprak van een 'ijzingwekkende oorlogsmisdaad'.

Falend offensief

Russische raketaanvallen op andere plaatsen in Oekraïne gingen ook vrijdag door. Volgens Kyiv vielen er zeker zeven doden in het zuidelijke Mykolaiv, toen daar bij een Russische beschieting een bushalte werd getroffen.

Wallace, wiens ministerie elke dag met een oorlogsupdate komt op basis van informatie van Britse spionagediensten, zei dat het Russische leger in de zesde maand van de oorlog op tal van fronten faalt. Hij doelde onder meer op het moeizame Russische offensief in de Donetsbekken. Ook wees hij op het tegenoffensief dat het Oekraïense leger is begonnen bij de zuidelijke stad Kherson.

Het Russische leger had zo'n tachtig dagen nodig gehad om de regio Luhansk, die het al voor 93 procent in handen had, geheel onder controle te krijgen. Sindsdien is een groot offensief uitgebleven om ook de andere Donetsbekken-regio, Donetsk, te veroveren. Moskou besloot zelfs tot een gevechtspauze.

"De Russen falen momenteel in veel gebieden", verklaarde Wallace op Sky News. "Poetins plan A, B en C zijn mislukt, en nu moet hij kijken naar plan D." Volgens de bewindsman is het Russische leger 'feitelijk verlamd' door het enorme aantal slachtoffers. Uit de Britse inlichtingen zou blijken dat het leger voor slechts veertig tot 50 procent oorlogseffectief is. "Meer dan 25 duizend doden", zei Wallace tegen de BBC over de Russische verliezen. "Misschien twee keer zoveel gewonden."

Oekraïne kwam deze week uit op een aanzienlijk hoger Russisch dodental: zo'n 40 duizend. Geen van beide aantallen kan door onafhankelijke bronnen worden bevestigd. Wallace benadrukte ook dat de langeafstandswapens die het Westen de laatste tijd heeft geleverd, zoals de Amerikaanse Himars, 'nu effect hebben'.

Als voorbeeld noemde hij het offensief bij de door Russen bezette stad Kherson. De Britten zeiden donderdag al dat het Oekraïense offensief daar 'aan kracht wint'. De stad zou na succesvolle raketaanvallen door het Oekraïense leger op drie strategisch gelegen bruggen in de regio zijn afgesneden van ander bezet Russisch gebied.

Terwijl Kyiv en Moskou elkaar de hele dag in de haren vlogen over de beschieting van de gevangenis, maakte Oekraïne zich klaar om te beginnen met de export van graan. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht vrijdag een verrassingsbezoek aan Odesa, een van de drie Oekraïense Zwarte Zeehavens van waaruit de export van graan weer moet worden hervat. Voor Zelensky bezochten ook de ambassadeurs van de G7 Odesa, de groep van zeven toonaangevende landen waartoe de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk behoren.

Een week geleden tekenden Rusland en Oekraïne een akkoord waarin werd afgesproken dat beide landen ongehinderd graan zouden mogen exporteren. Vrijdagmiddag waren al zeventien schepen geladen. Kyiv zei te hopen dat in de komende dagen de schepen de havens kunnen verlaten.