Er zijn 'geen taboes' in het gesprek tussen boeren en kabinet, zegt premier Mark Rutte. Krijgen de boeren hun onderhandelingen?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



Hij is te onzichtbaar geweest, zei premier Rutte tegen de boeren, toen hij onlangs een serie bezoeken bracht aan veehouders. Op zijn gympen en in spijkerbroek stond hij naast de bergen kuilvoer geïnteresseerd te kijken hoe koeien gevoederd werden. Een deemoedige Rutte was informeel op pad om begrip te tonen.

Door zijn gewicht in de strijd te werpen heeft de premier de boeren naar de gesprekstafel gelokt. Bij landbouworganisatie LTO heetten de stikstofplannen van het kabinet eerder nog 'een dictaat'. LTO weigerde zelfs het aanbod van een bemiddelaar. Nu komt er alsnog een gesprek. De premier drong er persoonlijk en indringend op aan, bellend vanaf zijn vakantieadres.

Concessies van het kabinet?

Krijgen de boeren alsnog hun onderhandelingen? Gaat het kabinet concessies doen? De premier stelt dat er 'geen taboes' zijn en dat er 'ruimte is' voor 'gezamenlijke oplossingen'. Maar let bijvoorbeeld op de nadruk waarmee het kabinet tegelijk ook benoemt dat die oplossingen 'duurzaam' moeten zijn.

Oftewel: de stikstofuitstoot van de veehouderij moet blijvend en ingrijpend omlaag. Het klinkt als een subtiele hint dat over de doelen niet te onderhandelen valt.

Boerenorganisatie LTO wil juist wél alles ter discussie kunnen stellen, ook de doelen. Maar de kans dat het kabinet daarover concessies wil doen is klein. Over dit punt is stikstofminister Christianne van der Wal tot nu steeds stellig geweest: het doel staat vast. De uitstoot van stikstof moet de helft omlaag per 2030, over acht jaar dus al.

Terug naar Brussel is niet aan de orde

Politiek is er ook weinig ruimte. De coalitie van Rutte-IV is er uitgesproken over. "De doelen staan niet ter discussie", zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans onlangs nog in de Tweede Kamer.

Ook D66 maakte er op het partijcongres een zwaar punt van. Teruggaan naar Brussel, om bijvoorbeeld te vragen om minder strenge eisen aan natuurgebieden, zoals sommige boerenorganisaties willen, is al helemáál niet aan de orde.

Maar andere punten die de boeren ter discussie willen stellen, zijn misschien eerder bespreekbaar. En dan vooral hun wens om over de methoden te praten, en over de manier waaróp de veehouderij de stikstof omlaag gaat brengen.

Daar zit waarschijnlijk precies de 'ruimte' waar premier Rutte het telkens over heeft. Ook stikstofminister Van der Wal zei eerder al dat ze openstaat voor 'maatwerk', mits de doelen maar gehaald worden.

Meten per hectare

Aan tafel bij bemiddelaar Remkes kan een verkennend gesprek op vrijdag 5 augustus bijvoorbeeld gaan over de meetmethoden voor stikstof. Fijnmazig stikstof meten per hectare, is dat echt het beste instrument? Het is gekoppeld aan de discussie of er per veehouder of per gebied ingegrepen gaat worden.

Politiek gesproken loopt binnen de coalitie al een discussie over de meetmethoden. De VVD-fractie wil een hoorzitting organiseren met wetenschappers over de beste modellen.

Innovatie is ook al snel een onderwerp. Ook sommige coalitiepartijen zetten daar nog steeds graag op in. De CDA-fractie wil bijvoorbeeld meer duidelijkheid van het kabinet over hoeveel geld per boer beschikbaar is voor innovatie of voor omschakelen naar minder intensieve veehouderij.

LTO gaat schoorvoetend en onder voorbehoud aan tafel: de landbouworganisatie wil in eerste instantie alleen een 'verkennend' gesprek. Intussen heeft het zeer radicale Farmers Defence Force nieuwe en heftiger acties aangekondigd. Daar heet de stap van LTO 'verraad'.

Farmers Defence Force overlegt overigens wel met een andere regering. Een delegatie was deze week in Polen, om samen met Poolse ministers verzet te beramen tegen Europese klimaatplannen.