McDonald's verkocht al zijn fastfoodrestaurants in Rusland aan een lokale zakenman, die er onder de naam 'Lekker, punt uit' identieke restaurants van maakt. 'Ons doel is dat gasten geen verschil in kwaliteit of sfeer merken.'

Met het nodige gegiechel en steeds rodere blosjes op de wangen vertelt Dasja Ruslanovna dat ze vrijwel elke dag met haar twee vriendinnen Milana en Masja bij hamburgertent Vkoesjna i Totsjka komt. "Eigenlijk vinden we gewoon alles lekker", vertelt de veertienjarige scholiere, terwijl ze zenuwachtig aan een rietje lurkt. "Elke keer dat we hier komen, proberen we iets nieuws en meestal gaan we steeds naar een ander filiaal ergens in Moskou", vult ze onder instemmend geknik van haar leeftijdsgenoten aan.

Veel heeft Ruslanovna dan ook niet aan te merken op de nieuwe Russische fastfoodketen die halverwege juni zijn deuren opende in de tientallen voormalige McDonald's-filialen, nadat de Amerikaanse fastfoodgigant een maand eerder aankondigde definitief te vertrekken uit Rusland. Het bedrijf zag zich daartoe genoodzaakt door de 'speciale militaire operatie' die het Kremlin eind februari lanceerde in buurland Oekraïne. In een verklaring liet de hamburgerketen weten dat het voortzetten van de activiteiten in Rusland "niet langer verdedigbaar is en niet consistent is met de waarden van McDonald's."

Kort daarna verkocht het bedrijf al zijn 850 Russische restaurants met een personeelsbestand van ruim 62.000 werknemers aan de Russische ondernemer Alexander Govor. Onder zijn hoede openden op 12 en 13 juni de eerste vijftig filialen onder de nieuwe naam Vkoesjna i Totsjka (Russisch voor 'Lekker, punt uit') in de regio Moskou. De komende maanden zullen ook de filialen elders in het land de deuren openen.

Alleen de naam en het logo zijn anders

Het bedrijf maakt er overigens geen geheim van dat het precies wil doen wat McDonald's altijd al deed. De slagzin waarmee het vorige maand aftrapte: "De naam verandert, de liefde blijft." Ook CEO Oleg Parojev stak de ambities niet onder stoelen of banken: "Ons doel is dat gasten geen verschil in kwaliteit of sfeer merken". En dat lijkt aardig te lukken. "Eigenlijk zijn alleen de naam en het logo anders", zegt Ruslanovna. "Kijk maar om je heen", wijst ze het restaurant in aan het Manegeplein in hartje Moskou.

Het is inderdaad opvallend hoezeer Vkoesjna i Totsjka een kloon is van zijn Amerikaanse voorganger. Op een paar cosmetische ingrepen na is het restaurant een exacte kopie van de restaurants van de befaamde fastfoodketen. Het meubilair is van hetzelfde harde plastic en heeft dezelfde schreeuwerige kleuren. De tl-verlichting nodigt nog altijd niet uit om lekker te blijven zitten en in het hele restaurant hangt de eeuwige penetrante geur van frituurvet en gebakken afvalvlees.

Op het eerste gezicht lijken eigenlijk alleen de gele bogen van de muren en verpakkingen afgehaald. Het nieuwe logo - een rode stip met twee diagonale strepen die samen verdacht veel op een 'M' lijken - is nog vrijwel nergens zichtbaar. Ook de bestelschermen zijn dezelfde als een paar maanden terug en zelfs het menu toont met namen als de Grand de Luxe, Double Grand en Grandee weinig blijk van creativiteit of een werkelijke rebranding.

Vertrouwde vraatzucht

Het publiek lijkt het hoe dan ook weinig te deren. Het restaurant zit op deze middag stampvol en de bezoekers schrokken met de vertrouwde vraatzucht hamburgers, friet en ijsjes naar binnen. "Zelfs de smaak van de burgers en friet is vrijwel hetzelfde", meent Ruslanovna, terwijl ze een hap neemt van wat vroeger een McFlurry zou hebben geheten.

Het vertrek van McDonald's heeft echter wel grote symbolische waarde. Toen het eerste filiaal in Rusland 32 jaar terug zijn deuren opende aan het Poesjkin-plein in Moskou, zagen veel Russen dat als een teken dat het land toetrad tot de moderne wereld. De komst van de fastfoodketen stond voor de komst van het kapitalisme. Het was het begin van het einde van de totalitaire Sovjet-Unie, die een jaar later officieel ophield te bestaan.

Na bijna zeventig jaar communisme en isolement was de fastfoodgigant de belichaming van een nieuwe tijd. Een tijd waarin de Koude Oorlog voorbij was, het moderne Rusland een nieuw economisch model omarmde en het IJzeren Gordijn als ideologische scheidslijn tussen oost en west verdween. Russen zwaaiden Lenin uit en omarmden de gele bogen. McDonald's stond voor velen van hen gelijk aan vrijheid, vooruitgang en verandering.

Niet voor niets moesten de bezoekers bij de officiële opening van het eerste Russische McDonald's-restaurant op 31 januari 1990 uren in de rij wachten. Naar verluidt verwachtte het bedrijf zo'n duizend klanten te verwelkomen op de eerste dag. In werkelijkheid stonden er uren voor de opening al ruim vijfduizend hongerige Sovjetburgers voor de deur te trappelen, en kwamen er tijdens de openingsdag in totaal 38.000 klanten naar het restaurant.

Alsof de klok wordt teruggezet

Juist vanwege die enorme populariteit vanaf het eerste moment is het vertrek van McDonald's uit Rusland zo symbolisch, denkt bezoeker Alek Aleksandrevitsj. "Ze zijn zoals alle grote westerse bedrijven bang voor kritiek als ze in Rusland blijven. Dat vind ik slap, maar begrijp ik het wel", zegt hij. "Het voelt een beetje alsof de klok wordt teruggezet".

Het is de spijker op zijn kop. Daar waar de McDonald's ooit stond voor de toenadering tussen oost en west, symboliseert de Vkoesjna i Totsjka nu juist de barre relatie tussen Moskou en het Westen. Aleksej Dimitrevitsj, die in het restaurant een vol dienblad voor zich heeft staan, ziet daar ook niet snel verandering in komen. "De relaties zijn goed verziekt", zegt hij. "Maar wat zou het, een burger is een burger."