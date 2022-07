Een groot eigen roze sportevenement dat zich richt op lhbtiq+'ers: is dat nou wel nodig? Het is de vraag die menig deelnemer aan de EuroGames te horen krijgt. Wat betekent zo'n evenement voor de homo-acceptatie? Zet het mensen niet júíst in een apart hokje?

"Eindelijk kan ik in alle vrijheid helemaal mezelf zijn."

Het is deze week een van de meest gehoorde reacties van mensen die vrolijk en met een lach op het gezicht vertellen over hun deelname aan de EuroGames in Nijmegen. Ruim tweeduizend sportliefhebbers uit 42 landen doen mee aan een van de zeventien sporten van het grote roze sportfestijn dat tot en met zaterdag in de Waalstad is.

"Het mooie is dat we onze seksualiteit helemaal kunnen uiten. We leven in een 'hetero-samenleving', meestal gaat het om liefde tussen mannen en vrouwen. Deze dagen kunnen we vrij zijn", vat de Portugese zwemmer João Boavida (31) het gevoel dat veel sporters hebben samen.

'Benadrukt verschillen'

Opvallend zijn tegelijkertijd de vele reacties op een stelling op de website van. Die liegen er bepaald niet om. 89 procent van de 7158 stemmers vindt het volstrekt onnodig dat Nijmegen deze week een eigen sportevenement voor de lhbtiq+-gemeenschap heeft.

"Het benadrukt verschillen in verschillen in geaardheid en leidt tot tegenstellingen." En: "iederéén kan sporten, welke geaardheid je ook hebt", klinkt het in de reacties.

Sportfilosoof Sandra Meeuwsen van de Erasmus Universiteit, gespecialiseerd in ethiek, is er niet verbaasd over. Volgens haar heerst er anno 2022 bij sommige mensen een angst voor meer diversiteit bij de sportclub.

"Achter dat snelle oordeel schuilt angst om te diversificeren. Dat er zo'n groot lhbtiq+-sportevenement is, confronteert mensen met het feit dat sommige sporters anders zijn. Zo'n confrontatie gaan zij liever uit de weg."

'Gericht op de hetero'

Maar: waarom is een eigen roze sportfeestje eigenlijk zo nodig? Iedereen kan zich toch aansluiten bij de sportclub? Zo simpel is dat niet voor iedereen, zegt Meeuwsen. In de sportwereld is het nog lang niet goed gesteld met de inclusie van bijvoorbeeld transgender personen, homoseksuelen en lesbiennes, merkt zij.

Ze wijst op de vele sportclubs die er in Nederland zijn, die speciaal zijn gericht op deze doelgroep. Zo heeft ook Nijmegen een homovolleybalvereniging, en een roze zwemclub en badmintonclub.

"Ik zie parallellen met de jaren zestig en 70. In die tijd waren er nog sportclubs specifiek voor Surinamers, iets later ook voor Marokkanen en Turken. Je ziet nu dat die redelijk geïntegreerd zijn bij de reguliere sportclubs. Maar dat heeft een tijd geduurd. Ik vermoed dat die integratie bij de lhbtiq+-gemeenschap ook lang zal kunnen duren."

'Niet altijd veilig'

Een lhbtiq+-evenement kan tot die tijd nodig zijn, denkt Meeuwsen. "De sportwereld is nog vrij masculien en vooral gericht op de hetero. Er is niet echt plek voor gevoelens van kwetsbaarheid. lhbtiq+'ers voelen zich er niet altijd veilig. Een evenement als dit, waarin deze gemeenschap elkaar in alle veiligheid kan ontmoeten, kan voor een groot gevoel van onderling verbinding zorgen. Het zorgt voor empowerment, laat zien dat je niet alleen bent."

Of het ook tot meer acceptatie kan leiden in de samenleving? Dat is de vraag. "Daarvoor is het wel belangrijk om te tonen dat iederéén welkom is, dus dat het een open evenement is."

Uit de kast komen

Waarom de EuroGames nodig zijn? Anna van der Vleuten, hoogleraar Contesting Europanization bij de afdeling politicologie van de Radboud Universiteit, wijst erop dat het vooral voor sporters uit het buitenland veel kan betekenen. "Daar is het voor veel sporters moeilijk om voor hun genderidentiteit of seksuele voorkeur uit te komen", zegt zij in een interview met universiteitsblad Vox.

Van der Vleuten werkt ook als secretaris bij het evenement. "Helaas is het ook in Nederland voor veel sporters niet gemakkelijk om uit de kast te komen. Kijk naar de spreekkoren rond de sportvelden, maar ook kleedkamers en douches waar transgender personen zich niet op hun gemak voelen. Dus de EuroGames zijn niet alleen fijn om eens als lhbtiq+-gemeenschap 'de meerderheid' te zijn, het is ook goed om bewustwording te creëren bij de sportclubs", zegt ze in het Vox-interview.

Homograppen

Meer bewustwording is nodig, merkt Karin Blankenstein. Zij is voorzitter van de Blankenstein Foundation, een landelijke stichting die zich inzet voor meer lhbtiq+-acceptatie in de sport.

"Denk er maar over na. Homograppen zijn er nog: als iets misgaat wordt op het voetbalveld al gauw 'homo' geroepen. Nooit wordt 'homo' in positieve zin gebruikt. Je hoort nooit iemand roepen: 'Wauw, wat een mooi homodoelpunt!' Dat zorgt ervoor dat sommige sporters zich niet helemaal durven te uiten. Zo'n evenement als dit neemt die angst weg."

Volgens haar zorgen de EuroGames ervoor dat deelnemers zonder na te hoeven denken zichzelf kunnen zijn. "Het zorgt voor verbroedering, brengt een hele community die van sport houdt bij elkaar."

En de kritiek, dat het júíst een groep apart zet? "Er zijn zoveel evenementen die zich richten op een bepaalde doelgroep. Carnaval is er ook voor een bepaalde gemeenschap, daar komt toch ook niet heel Nederland op af?"