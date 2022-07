Drie grote cruiseschepen moeten in Nederland asielzoekers opvangen, de eerste boot arriveert al over een paar weken. Maar waar moeten ze heen? Nog geen enkele kade is met zekerheid beschikbaar. Hoe kon het zover komen?

Op 6 juli krijgt de gemeente Velsen bericht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De Victoria 1, het schip dat naar Noord-Holland zou komen om 1000 asielzoekers op te vangen, is niet meer beschikbaar. Tallink, de Estse eigenaar, heeft het schip aan de Schotse overheid verhuurd, terwijl in Velsen werd gedacht dat de deal helemaal rond was. Er bleek echter geen bindend contract te liggen.

Het COA besteedde de onderhandelingen uit aan Slaapschepen.nl. Dat bedrijf heeft alleen 'afspraken' met Tallink gemaakt. Een contract wilde het COA pas laten tekenen als Velsen definitief akkoord was met de opvang. Dat is de gemeente nog niet. Eerst moet vastgesteld worden dat de plek die in beeld is, de VOB-kade, daadwerkelijk geschikt is voor zo'n groot schip. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is net als Velsen 'zeer onaangenaam verrast', schrijft hij aan de gemeente. "Aan het COA is niet meegedeeld dat de Schotse overheid voornemens was het schip te huren."

212 meter lang

In allerijl worden andere schepen gezocht en opnieuw gaat Slaapschepen.nl in zee met Tallink. De Silja en de Galaxy, die normaal in de noordelijke wateren als cruiseferry varen (zie kader hieronder), worden vastgelegd. Klein probleem: ze zijn respectievelijk 202 en 212 meter lang. Nog groter dan de 190 meter lange Victoria, terwijl het bij dat schip al twijfelachtig was of het veilig kon aanleggen.

Van Executive Suite tot klasse B2

De twee cruiseschepen die tot nu toe zijn vastgelegd, varen nu nog ferrydiensten op routes in Noord-Europa. De Silja en de Galaxy hebben slaaphutten die variëren in luxe. De Executive Suite is 45 vierkante meter groot en heeft ook een sauna; de B2-klasse is 7 vierkante meter en heeft een bedbank. Aan boord zijn ook bars, discotheken en winkels. Of die ook gebruikt worden, is aan de gebruiker, zegt eigenaar Tallink.

De schepen worden gehuurd inclusief technisch personeel. Voor andere diensten, zoals schoonmaak en voedselvoorziening, sluit het COA aparte overeenkomsten af. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners, meldt een woordvoerder van het COA.

Drie weken later: Rijkswaterstaat heeft inmiddels onderzocht of de VOB-kade een cruiseschip kan ontvangen. Het antwoord: nee. In de huidige staat is de kade 'ongeschikt'. "Het risico bestaat dat een zeecruiseschip bij sterke wind losraakt van de kade", is te lezen in een brief die maandag naar de Velsense gemeenteraad wordt gestuurd. "Dat veroorzaakt veiligheidsrisico's voor bewoners en andere schepen."

Een 'onacceptabel' risico, vindt ook het rijk. Onderzocht wordt nu of de kade op korte termijn is aan te passen, zodat grote schepen er toch veilig kunnen aanleggen. Maar of dat haalbaar is? Rijkswaterstaat wil slechts kwijt dat het er alles aan doet om het onderzoek 'zo snel mogelijk' af te ronden. Garanties zijn er niet.

Vastgelopen asielketen

In Den Haag ziet staatssecretaris Van der Burg zich ondertussen geconfronteerd met een totaal vastgelopen asielketen. Hij heeft zelfs zijn vakantie geschrapt om de situatie de baas te worden. Het 'nee' uit Velsen is een nieuwe tegenvaller. Eerder al verraste de gemeente Vlissingen hem onaangenaam met de mededeling tóch geen cruiseboot te willen ontvangen, ondanks een eerdere toezegging.

Staatssecretaris Eric van der Burg. Staatssecretaris Eric van der Burg. Foto: ANP

Vorige week lanceerde de VVD'er te midden van al die tegenslag nog een rigoureus idee. Als gemeenten niet bereid waren cruiseschepen te laten aanmeren, moesten de boten maar op zee blijven dobberen. Het idee riep veel weerstand op: VluchtelingenWerk noemde het 'absurd' en een 'triest dieptepunt'. Inmiddels heeft de staatssecretaris ook zelf afstand genomen van het plan. De praktische uitvoering, qua bevoorrading en vervoer van bewoners, is te complex, schrijft hij in een brief aan de Kamer.

Dat maakt het parket waarin Van der Burg zich bevindt nog lastiger. In de gisteren verstuurde Kamerbrief meldt hij weliswaar met het nodige zelfvertrouwen dat het eerste cruiseschip in Velsen op 1 september in gebruik zal worden genomen, en dat er met 'meerdere gemeenten' gesprekken lopen voor het tweede.

Gemeenten willen niet

Maar uit een rondgang van deze site langs die gemeenten blijkt dat de meeste helemaal niet willen. Door het afhaken van Vlissingen en de problemen in Velsen resteren zes zeehavens die in theorie ruimte hebben voor zo'n joekel van een boot. De eerste is Den Helder. Die wil niet, zegt een woordvoerder. In 'een verkennend gesprek' is de vraag wel gesteld, maar de gemeente doet al veel, stelt ze.

De Galaxy, een van de schepen die deze kant op komt De Galaxy, een van de schepen die deze kant op komt Foto: Tallink

Schiedam dan? Geen verzoek gehad en er is ook geen plek, meldt een woordvoerder. De Groningse gemeente Het Hogeland, waaronder de Eemshaven valt? Die kan zo'n groot schip ontvangen, maar dat is 'absoluut niet aan de orde', aldus een woordvoerder. "Wij zijn druk met de opvang van vijfhonderd Afghanen. Er heeft ons ook geen verzoek bereikt voor zo'n cruiseschip.''

Zaandam zegt eveneens geen verzoek te hebben gekregen. "De enige plek waar het zou kunnen, is in beeld voor een cruiseboot waar Oekraïners worden opgevangen'', meldt een woordvoerder. "Het huisvesten van andere vluchtelingen is niet aan de orde.''

Blijven over: Rotterdam en Amsterdam, de grootste twee havens van het land. Rotterdam zegt dat er geen gesprekken lopen met het ministerie en laat doorschemeren dat er ook weinig ruimte is. Een woordvoerder vertelt dat de gemeente al veel doet, onder meer met een groot cruiseschip in de Merwehaven, dat 1500 Oekraïners huisvest. Amsterdam is de enige gemeente die de deur niet meteen dichtgooit. Een woordvoerder: "Er zijn gesprekken gaande, die gaan verder na de vakantie. Maar er is nog niets besloten.''

Vluchtelingen aan boord van het cruiseschip Volendam in de Merwehaven. Het schip biedt sinds april tijdelijk onderdak aan 1200 Oekraïners. Vluchtelingen aan boord van het cruiseschip Volendam in de Merwehaven. Het schip biedt sinds april tijdelijk onderdak aan 1200 Oekraïners. Foto: ANP

'Op hoog niveau contact'

Moraal van het verhaal: Van der Burg streeft naar in totaal drie grote cruiseschepen, waarvan het eerste over drie weken koers zet naar Nederland en het tweede een maand later. Er is echter nog geen enkele plek definitief beschikbaar. De enige gemeente die al akkoord is, heeft geen geschikte kade. Eén gemeente twijfelt nog, vijf andere willen niet.

Dat de staatssecretaris stelt dat er "met meerdere gemeenten gesprekken lopen", lijkt het schaarse clubje gemeenten met een zeehaven bovendien niet te herkennen. Haagse ingewijden stellen echter dat er wel degelijk op hoog niveau contact is geweest tussen het ministerie en de gemeenten.

Geconfronteerd met die bepaald niet geruststellende tussenstand zegt het COA ondanks alles 'hoopvol' te zijn dat er op tijd aanlegplekken worden gevonden. Een woordvoerder van Van der Burg kan niet ingaan "op lopende gesprekken en locaties."