Voorzitter van de Veiligheidsregio's Hubert Bruls wil hard optreden tegen 'extremistische' acties op de snelwegen. Opgeworpen blokkades en in brand gestoken hooibalen hebben tot meerdere ongelukken geleid, maar er is nog niemand opgepakt. Wat doen de politie en Rijkswaterstaat? Vijf vragen.

Wie gaat over de veiligheid op de wegen?

In eerste instantie Rijkswaterstaat, die drieduizend verkeerscamera's heeft hangen langs (vaar)wegen en bij tunnels, bruggen en sluizen. Met livebeelden van deze camera's houden medewerkers in een regionale verkeerscentrale de actuele verkeerssituaties in de gaten. Vindt er bijvoorbeeld een ongeval plaats op de snelweg, dan kan Rijkswaterstaat direct een baan afsluiten aan de hand van een rood kruis op een matrixbord. Vervolgens komen weginspecteurs in actie om de weg af te zetten voor hulpdiensten en de doorstroming van het verkeer in goede banen te leiden.

Wat kan Rijkswaterstaat doen tegen boerenacties?

Niet veel, zegt een woordvoerder. "Wij kunnen alleen livebeelden monitoren, want volgens de wet mogen we de beelden niet opslaan. Dus dan houdt het wel een beetje op, hoe vervelend wij dit zelf ook vinden. Wat we wel kunnen doen, is de politie inschakelen wanneer wij live zien dat iemand een strafbaar feit pleegt op of bij de weg." Maar dat zal in dit geval niet snel gebeuren, omdat de cameradekking in landelijke gebieden lager is. Ze hangen vooral langs drukke wegen. "De kans is dus klein dat we live kunnen zien hoe afval op wegen en in de bermen worden gedumpt om vervolgens direct een melding kunnen doen bij de politie."

Bij tijdelijke verkeersonderzoeken op bepaalde wegen, bijvoorbeeld naar reistijden en ritfrequenties, maakt Rijkswaterstaat gebruik van speciale camera's die kentekens herkennen. Maar die (persoons)gegevens worden niet lang bewaard. Het Openbaar Ministerie mag die gegevens onder voorwaarden opvragen, maar tegen die tijd zijn de gegevens vaak al vernietigd.

En de politie?

De politie mag niet meekijken met de camera's van Rijkswaterstaat, ze heeft eigen camera's boven de weg hangen. "Het liefst betrappen we ze op heterdaad", zegt een woordvoerder van de Landelijke Politie. Daarom voert de politie in de nacht extra patrouilles uit op wegen in landelijke gebieden. "We ontvangen ook signalen dat mensen zich online organiseren, dus we kijken ook mee op sociale media." Voor het speuren op sociale media gelden echter beperkingen. De politie mag alleen kijken op openbare groepspagina's. Voor een kijkje in besloten appgroepen moet eerst toestemming worden gevraagd bij de officier van justitie.

Ook bij de politiecamera's is de dekking in landelijke gebieden lager. Het aantal camera's in een gebied hangt volgens de Landelijke Politie samen met lokale criminaliteitscijfers, maar ook met gemeentelijke keuzes.

De indruk is dat de boeren hun gang kunnen gaan, zonder dat er wordt opgetreden. Wat is daarvan waar?

Onderzoeken naar incidenten lopen nog. "Helaas is er nu een beeld ontstaan dat de politie te weinig optreedt, maar een rechercheonderzoek is niet snel klaar", zegt de politiewoordvoerder van de Landelijke Politie. 'Daarom zijn er nog geen aanhoudingen verricht.'

Met alleen camerabeelden heb je overigens ook niet automatisch een dader te pakken, benadrukt de woordvoerder. "Maar je kunt er wel verder mee komen. Na de geëscaleerde protesten bij het huis van minister Christianne van der Wal hebben we geblurde beelden van de verdachten online gezet. We riepen hen op om zich bij de politie te melden, mét de waarschuwing dat we de beelden na een week ongeblurd online zouden zetten als ze geen gehoor gaven aan onze oproep. Ze hebben zich gauw gemeld."

Hoe valt er wél tegen boerenacties op de weg op te treden?

Bij dit soort incidenten is Rijkswaterstaat vooral afhankelijk van meldingen door andere weggebruikers, zegt de woordvoerder. "Want als de politie en onze weginspecteurs arriveren, dan zijn de daders al lang weg."

Ook de politie doet een dringend beroep op burgers. Onderdeel van een politieonderzoek is het verzamelen van beelden die door omstanders met hun mobieltje of dashcam's zijn gemaakt, zegt de woordvoerder. "Burgers kunnen ons helpen door zich bij ons te melden met tips, beeld- of bewijsmateriaal."