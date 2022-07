Op warme zomerdagen is de verleiding groot om het wat rustiger aan te doen en onze training te skippen voor een zonnig terras. Maar net tijdens deze zwembroek- en bikiniperiode heb je er extra veel baat bij om op de juiste manier te werken aan de meest gezonde, sportieve versie van jezelf. Topkinesist Lieven Maesschalck beantwoordt de tien leukste lezersvragen over een duurzame, sportieve levensstijl.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



1. Wat kan je doen tegen 'manboobs' en hoe verstevig je je borstkas?

Lieven Maesschalck: "Manboobs hangen samen met een ongezond eetpatroon. Om je borstkas te verstevigen, is pompen de beste oplossing. Maar doe het dan wel volgens een zekere regelmaat, bijvoorbeeld vijf, zes keer per week en dertig keer per dag. Vind je het pompen op de grond te lastig? Plaats dan je handen eerst op een stoel."

2. Ik heb artrose maar wil toch bewegen. Welke sporten zijn aan of af te raden?

"Bij artrose, reuma of andere pijnlijke gewrichtsaandoeningen zijn sporten met shock-impact af te raden. Zwemmen, fietsen, roeien, crosstrainer... zijn wel goede oplossingen. Ook wandelen is een optie. De afstand is afhankelijk van patiënt tot patiënt. Als je pijn hebt na de inspanning, kan ijs pijnstillend werken."

3. Ik loop graag, maar ik krijg er last van aan mijn knieën. Hoe komt dat en kan ik iets doen om pijn te voorkomen?

"Als je loopt, is er een grote shock-impact op het lichaam en dat kan pijn teweegbrengen. Deze pijn kan verschillende oorzaken hebben, zoals verkeerd schoeisel. Zorg voor een goede ondersteunende loopschoen en laat je hierbij eventueel adviseren in een gespecialiseerde winkel of door een podoloog. Voorts is het belangrijk om je prestatie gradueel op te bouwen. Een te snelle opbouw kan voor pijn zorgen. Je spieren groeien nu eenmaal niet zo snel aan. Bouw daarom voldoende spiermassa op door specifieke verstevigende oefeningen en stretches te doen. Squats, lunges... voorkomen kniepijn."

4. Ik sukkel al jaren met mijn knieën, maar toch wil ik graag in beweging blijven. Welke sporten raad je aan?

"Sporten met shock-impact zijn niet ideaal, maar raadpleeg daarvoor best een sportarts of kinesist. Hij zal eerst een klinisch onderzoek uitvoeren: waarom heb je pijn? Al naargelang de oorzaak, wordt een specifiek oefenprogramma samengesteld. Door het regelmatig uitvoeren van deze oefeningen en de intensiteit geleidelijk aan op te bouwen, moet de pijn verdwijnen."

5. Ik heb weinig tijd, maar ik wil graag mijn conditie opbouwen. Hoe doe ik dat als ik elke dag maar een kwartiertje kan sporten?

"Bewegen is altijd belangrijk, zelfs al doe je maar vijf minuten stretchoefeningen of squats. Op YouTube vind je heel veel 5-10-15 minute work-outs. Je hoeft daar zelfs geen sportkleren voor aan te trekken. Perfect om tijdens je pauze te doen dus."

6. Met welke oefeningen kan je je onderste buikspieren trainen na een zwangerschap?

"Elke bevalling is anders, dus raadpleeg voor of na de geboorte zeker een kinesist voor verstevigende oefeningen. De mutualiteit voorziet negen beurten. Naast de buikspieren is het ook belangrijk om je bekkenbodem weer op te bouwen, zodat urineverlies bij inspanningen vermeden wordt. Leg je op je rug, met de benen opgetrokken en je vingers 10 centimeter links en rechts van de navel. Doe alsof je je urine moet ophouden en houd dit in het begin twee seconden aan. Je voelt dat je vingers omhoog worden geduwd. Doe dit tien keer. Je kan opbouwen naar tien keer tien seconden aanhouden en later nog naar tien keer tien seconden in brugpositie, bijvoorbeeld. Deze verstevigende oefeningen zijn geschikt voor elke vrouw."

7. Met welke sport val je het meest af?

"Wandelen, fietsen, lopen, op de crosstrainer... elke sport zorgt ervoor dat je gewicht verliest, op voorwaarde dat je ook evenwichtig eet en voldoende rust. Met uithoudingssporten val je in principe het meest af, omdat je daarbij snel op vetverbranding overschakelt. Zorg dat je zowel uithouding, flexibiliteit als kracht traint, dus bijvoorbeeld een combinatie van lopen, yoga en work-out. Kracht zorgt voor een afgelijnder lichaam. Flexibiliteit is belangrijk om blessures te voorkomen. Wie een bureaujob heeft, is immers meestal heel stijf in de heupen, rug en schouders."

8. Helpen snufjes als een hartslagmeter of smartwatch tijdens het sporten?

"Bij sommige sporters kan dat inderdaad motiverend werken en dan helpen dergelijke activiteitentrackers ook bij het afvallen. De data die je verzamelt, geven een mooi overzicht van je evolutie (hartslag, afstand, intensiteit…) en kunnen je aanmoedigen om vol te houden en nog beter te doen. Vergeet echter niet dat een evenwichtig eetpatroon en voldoende slaap even belangrijk zijn om af te vallen als sporten."

9. Wat is de juiste hartslag tijdens het lopen?

"Idealiter loop je met een submaximale hartslag: die ligt tussen de 65 en 80 procent van je maximale hartslag, maar die kan je niet zomaar zelf berekenen. Er wordt weleens gezegd dat je maximale hartslag 220 min je leeftijd is, maar dat is met een range van 15 slagen hoger en 15 slagen lager. Bijvoorbeeld: ik ben twintig jaar dus ligt mijn maximale hartslag tussen 185 en 215. De ene twintiger is nu eenmaal sportiever dan de andere. Dat is dus niet accuraat. Om je juiste hartslag te weten, doe je dus best een inspanningstest in het ziekenhuis. Afhankelijk van jouw lichaamstype en wat je voor je training hebt gegeten, schakel je na 20 à 30 minuten over op vetverbranding. Dit is geldig voor elke uithoudingssport (lopen, fietsen, zwemmen). Tijdens het wandelen gaat je hartslag niet in submaximale inspanning en moet je dus veel langer wandelen dan 20 à 30 minuten voor je lichaam in vetverbranding gaat."

10. Wat kan ik best doen als ik ooit 16 kilometer wil lopen?

"Dit is een schema voor lopers die enkel trainen om die afstanden op een gezonde manier uit te lopen. Op vier weken kan je niet van bijvoorbeeld 0 naar 16 kilometer gaan, dus enige maanden loopervaring is wel vereist. Met slechts één keer per week te lopen, kom je er niet. Twee keer is ook nog weinig, tenzij je er een alternatieve sport bijdoet, zoals crosstrainen, fietsen of mountainbiken. Drie keer per week een rondje lopen is ideaal. En wandelen is ook trainen. Meestal is een wandelpauze van twee à drie minuten voldoende. Het is ook niet onbelangrijk om de langste training in tijd trager te lopen dan de andere trainingen. Kom je thuis na een lange loopsessie en denk je dat het tempo te traag was, dan heb je goed gelopen. Op het einde loop je ook minder, zodat je spieren goed gerecupereerd zijn voor de dag zelf."