Het Oekraïense leger heeft een cruciale brug over de Dnipro onbruikbaar gemaakt. Dat brengt de Russische bevoorrading van het bezette Kherson in het gedrang. De strijd om die stad heet nu de belangrijkste van de oorlog te zijn - en één die Oekraïne kan winnen.

Kaas met gaten. Zo ziet het wegdek van de Antonivka-brug eruit op beelden die woensdagochtend verschenen. Over een lengte van enkele tientallen meters zijn hele stukken asfalt en beton verdwenen, waardoor het water van de Dnipro is te zien doorheen de verwrongen stalen bewapening. Auto's kunnen er onmogelijk nog rijden op het 1,4 kilometer lange bouwwerk, laat staan zwaar militair materieel. Een groot probleem voor het Russische leger, dat uitsluitend hier terrein ten westen van de Dnipro bezet. Er ligt nog wel een spoorbrug, maar die is ook al beschadigd. En hetzelfde geldt voor twee bruggen verder oostwaarts, waarlangs de weg naar Kherson toch al 70 kilometer langer zou zijn.

Oekraïne hoopt de toevoerlijnen van de bezetter af te snijden en die zo tot een terugtocht te dwingen - wat het begin zou kunnen worden van een ruimer tegenoffensief in het zuiden van het land. Dat heet belangrijker te zijn dan de strijd in de oostelijke Donetsbekken, waar de opmars van de Russen heel erg langzaam blijft verlopen. "Het is gevaarlijk om voorspellingen te maken in een oorlog", schrijft Mick Ryan, een gewezen generaal van het Australische leger die als analist verbonden is aan het Center for Strategic and International Studies (CSIS). "Maar met volgehouden westerse steun zijn de Oekraïners best in staat om hun territorium in het zuiden terug te winnen."

Succeswapen heeft ook beperkingen

Dat zou volgens Ryan niet alleen een zware vernedering zijn voor Vladimir Poetin, maar ook bepalend kunnen worden voor het vervolg van het conflict. "Het zou een nieuwe boost kunnen geven aan de westerse steun als wordt bewezen dat die tot overwinningen leidt. En het zou de Russen dwingen tot moeilijke keuzes wanneer hun marinebasis in Sebastopol in het bereik komt van Oekraïense raketten. Is het dan nog wel de moeite voor hen om vast te houden aan de bezetting van de Krim?" Over raketten gesproken: het vernielen van de brug is de Oekraïners gelukt dankzij het Amerikaanse HIMARS-lanceersysteem. Dat is zo precies, dat zelfs in een Russisch filmpje opgemerkt werd dat de laatste treffers exact op dezelfde plaats zijn gebeurd waar eerder al lichtere schade toegebracht was.

"Bezetter, ga naar huis. Anders wijst HIMARS jullie de weg", zo staat er hier te lezen bij een foto van het Amerikaanse raketlanceersysteem

Maar de inzet van het succeswapen heeft ook beperkingen. Volgens Mark Hertling, de gewezen bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa, kan Oekraïne met zijn huidig arsenaal van zestien HIMARS meer dan vijfduizend Russische doelwitten treffen op een maand tijd. Maar dan zou het daar wel een kleine tweehonderd raketten per dag mee moeten afvuren - een vierde van de hele voorraad die het tot hiertoe ontving. En ook aan nieuwe leveringen zijn er limieten. Zo zou de kostprijs van de reeds verscheepte raketten al 128 miljoen euro bedragen en vervaardigt producent Lockheed Martin er slechts een tienduizendtal per jaar. Daar staat wel tegenover dat ook de Russen met dat soort problemen kampen. Die zouden er al 60 procent van heel hun voorraad aan precisieraketten doorgejaagd hebben en er slechts 225 per jaar van kunnen bijmaken.

Russisch personeelsprobleem

Zij zijn op dit ogenblik vooral uit op een snelle verovering van de Donetsbekken. Daar hebben ze nu de hele provincie Luhansk in handen, maar nog altijd maar de helft van Donetsk. Moskou zegt graag dat het geen last heeft van tijdsdruk. Maar het is een publiek geheim dat het in september referenda wil houden in de bezette gebieden, om die met een zweem van democratie te kunnen annexeren zoals destijds met de Krim is gebeurd. Volgens Daniil Bezsonov, de viceminister van Informatie in het pro-Russische bestuur van Donetsk, zal de rest van de provincie tegen eind augustus zijn veroverd. Maar gerekend aan de snelheid waarmee Rusland de voorbije weken is gevorderd, lijkt die voorspelling wel heel erg voorbarig.

Een bloemenverkoopster in de bezette Oekraïense stad Kherson die zich in rouwkransen heeft gespecialiseerd

Behalve een tekort aan munitie - dat er volgens 'Forbes' al toe geleid heeft dat er landdoelwitten met luchtafweerraketten werden bestookt - heeft Moskou ook een personeelsprobleem. Volgens 'The Economist' zijn er voor iedere gesneuvelde Rus al drie tot vier gewond geraakt en loopt het totale aantal soldaten die niet meer ingezet kunnen worden zo op tot minstens 60.000. Dat wil zeggen: als het meest voorzichtige cijfer van 15.000 gesneuvelden klopt. De Britse Defensieminister Ben Wallace raamde dat cijfer eind vorige maand op 25.000, wat met een gewondenratio van vier tegen één op 125.000 onbeschikbaarheden neerkomt - zoveel dus als het hele leger waarmee Rusland aan de oorlog begon.