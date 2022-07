'Hell yeah', antwoordt Bianca Hagenbeek op de vraag of ze haar eerste Roze Maandag nog voor de geest kan halen. De nasleep dartelt door de huiskamer: partner Jeske Hagenbeek en de kinderen Sky en Ocean.

Het is ergens halverwege het gesprek als Bianca Hagenbeek - winnares van Big Brother 2 - een langgerekt 'ooooeeeh' laat horen. Dat volgt na de vraag of Roze Maandag nog wel nodig is, het is toch al zo geaccepteerd? De Tilburgse glimlacht. "In het oog van de heteroseksueel lijkt dat op bepaalde vlakken misschien zo. Jongeren en hun coming-out: dat is en blijft een worsteling. En op Roze Maandag zien ze hoe iedereen openheid en vrijheid viert, ze ondersteunt."

Dat Roze Maandag een groot feest is, is mooi meegenomen. "Maar de maatschappelijk gedachte erachter is zó belangrijk, nog steeds. Uitspreken dat je gevoelens hebt voor iemand van hetzelfde geslacht is gewoon heel zwaar, in wat voor omgeving dan ook."

Gekromde tenen

Zelf was ze 29 toen ze uit de kast kwam. "Ik word er helemaal vrolijk van", riep haar moeder toen ze het vertelde. "Maar ik zat daar met gekromde tenen en tranen in mijn ogen. Op die leeftijd accepteerde ik het zelf pas, en die zelfacceptatie is het allerbelangrijkst."



Na haar Big Brother-periode werd ze verliefd op een vrouw. "Ontzettend mooi en succesvol. En toch had zij al tien jaar een relatie met een vrouw voor ze het durfde te vertellen. Weet je wanneer? Ze zat met haar moeder op de bank en die zei 'nou, als lesbiennes er zo uitzien, vind ik het prima'."

Hagenbeek woont in een prachtig huisje aan de Nieuwlandstraat, ook een beetje door Roze Maandag kun je zeggen. In de woonkamer zit Jeske, een geboren en getogen Tilburgse, met zoon Ocean (1,5 jaar) en dochter Sky (4). Die eerste Roze Maandag, in 2011, was één van de eerste momenten samen. Jeske: "Bianca wilde me koppelen aan haar beste vriendin, dat is niet gelukt. Uiteindelijk liep ik zelf met de hoofdprijs weg."

Regenboogcupcakes

Hagenbeek woonde nog niet in Tilburg toen ze haar eerste Roze Maandag vierde. Ze had al wel vrienden in Amsterdam die uit Tilburg kwamen en de loftrompet staken over het roze feest. "Ik had geen idee wat voor impact het op mij zou hebben." Na het winnen van Big Brother richtte ze de stichting Lets Be Open op voor 'vrijheid, openheid en tolerantie'. Op het Piusplein streek ze neer met een cupcake-caroussel, om regenboog-cupcakes en koffie uit te delen. Te vertellen waar de stichting voor staat.



"De horecajongens van het Piusplein hebben hun nek voor ons uitgestoken", vertelt ze. Nog steeds: de stichting staat er ieder jaar en het plein is tijdens Roze Maandag al jaren het Powergirlplein. Al is de carrousel dit jaar wel ingeruild voor een kop van jut. Onder het mom van 'slaan voor vrijheid'.

"Ik ben nog steeds één van de grootste fans. Het is zo'n geweldig feest." En het past bij Tilburg, vertelt ze. "Hier voel ik me veilig. In Amsterdam of Haarlem word je aangestaard of nageroepen als je hand in hand loopt. In Tilburg heb je dat gewoon niet. En Roze Maandag hoort bij Tilburg. Als pareltje van Brabant, van Nederland."