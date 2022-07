De vijftigjarige Casper van der Kaaij (50) was het drukke stadsleven beu, verkocht zijn appartement en bouwde een huisje van 69.000 euro op een groen terrein mídden in de Randstad. Vooral starters staan, mede door de geëxplodeerde huizenprijzen, in de rij om net als hij in een tiny house te wonen. Maar reken wel op lange wachtlijsten en bureaucratische rompslomp.

Dolbij is hij met zijn tiny house in Den Hoorn, de vijftigjarige Casper van der Kaaij. In 2019 verruilt hij het drukke leven in Den Haag voor de rust van het huisje. "Ik kwam nooit meer in het centrum, alleen nog op het strand. De stad was te druk en niet groen genoeg." Nu woont hij samen met zijn vrouw en twee honden in een tweelaags tiny house van 40 vierkante meter, inclusief tuintje. "Als ik zou kunnen kiezen zou ik nog wel een boerderij willen, maar dit komt het dichtst bij onze grote droom."

Worstelen

De enige met die droom is Van der Kaaij zeker niet. In 2019 zet hij samen met een groepje enthousiastelingen de pilot 'Tiny Houses Midden Delfland' op. Hun doel? Bijdragen aan duurzaam wonen en tiny houses op de kaart zetten. Het is niet gemakkelijk om de proef te starten, pas na 2,5 jaar lukt het. "De moeilijkheid zat hem in al die wetgevingen. We moesten ons als bewoners echt van wet naar wet worstelen."

Je mag niet te klein wonen

"Er zijn bijvoorbeeld regels dat je niet in één vierkante meter mag wonen, omdat dit ongezond is. Dan is de vraag: Kan je de regels voor tiny houses een beetje ombuigen?" Het maakte de situatie lastig, ondanks dat de gemeente zeker wel openstond voor het plan. Zij geven zelf aan dat vooral de weinige ruimte het lastig maakt om een complex uit de grond te stampen. "Voor ieder plan is het op dit moment ingewikkeld om een locatie te vinden. En dan zijn wij ook nog eens een kleine gemeente", zegt woordvoerder Margreet Odding.

Groot succes, weinig huisjes

Sinds de start van de pilot is het succes echter groot. Kluit, zoals de tiny house-gemeenschap zich noemt, krijgt de ene na de andere aanvraag binnen. "Van jonge ondernemers tot afgestudeerden, vaak hoog opgeleid. Het tiny house geeft veel mensen een gevoel van vrijheid. In plaats van dat je binnen leeft met een kleine tuin, leef je nu juist buiten in een tuin die per seizoen verandert."

Wat ook een rol speelt zijn de exploderende huizenprijzen. Waar bewoner Van der Kaaij voor zijn oude appartement 169.000 euro neertelde, bouwde hij het tiny house voor 69.000 euro. Ook bespaart hij met zijn dikke wanden van 23 centimeter veel op de energiekosten, handig in deze tijd van stijgende energieprijzen. Voor een kant-en-klaar tiny house tot 50 vierkante meter ben je ongeveer 30.000 euro kwijt. Natuurlijk komen hier nog wel de belastingen, water- en energierekening bij, dus spotgoedkoop is het alles bij elkaar zeker ook niet.

De organisatie Kluit is erg blij met het succes, maar ziet ook de beperkingen. Er zijn maar negen huisjes en dus moet eerst een bewoner vertrekken voordat iemand anders zich in een tiny house kan vestigen. Daarom hoopt Kluit dat de duurzame onderkomens er op andere plekken in Midden-Delfland en de rest van het land kunnen komen. "Als er meer plekken zouden komen waar je een tiny house kunt plaatsen, maakt dat forenzen bijvoorbeeld ook veel gemakkelijker", stelt Van der Kaaij.

Casper van der Kaaij in zijn tiny house. Hij woont samen met zijn vrouw en hond in een ruimte van 69 vierkante meter. Foto: Fred Leeflang

Oplossing voor de wooncrisis?

Niet dat de community zichzelf als oplossing voor het woningtekort ziet. "Het is gewoon een nieuwe vorm, net zoals er heel veel nieuwe vormen van wonen zijn. Wij als tiny house-groep zijn er voor mensen die duurzaam en op een klein oppervlak willen leven." Het eerstvolgende grote doel van de organisatie is om de pilot met nog eens vijf jaar te verlengen. Of dit ook echt gaat gebeuren? Daar wil de gemeente Midden-Delfland nog niet al te veel over kwijt. "De pilot loopt vijf jaar, het is nu nog te vroeg om al iets te kunnen zeggen over verlenging of uitbreiding", laat woordvoerder Margreet Odding weten.

Van der Kaaij geeft ook aan dat de organisatie nog in besprekingen met de gemeente zit. "Er is nog geen duidelijkheid. Volgend jaar krijgen we een aanbeveling, maar we gaan er vanuit dat het goed komt", stelt hij. "Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de gemeente een groter project wil neerzetten, een andere vorm van huisvesting voor meerdere personen. Maar tot nu ziet het er positief uit."

Profileren

In Midden-Delfland lijkt het dus wel goed te gaan komen, maar hoe kunnen mensen met tiny house-ambities in andere gemeenten het beste aan de slag gaan? "Vorm een groep. Samen met die groep kun je dan naar de gemeente gaan. Deze ziet je in eerste instantie als een wat gekke partij en daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan." Want hoeveel beperkingen er ook zijn, zelfs in kleine gemeentes als Midden-Delfland blijken tiny houses mogelijk.

Mogelijkheden

De tiny house-beweging in Nederland is flink aan het groeien. In 2021 waren er ongeveer vijftig kleinere en grotere projecten met honderden bewoners. En dat terwijl er in 2018 nog maar in totaal 100 tiny houses waren. Toch blijft het dus niet gemakkelijk om een plekje voor je huisje te vinden, zeker alleen niet. Mogelijk zijn de huisjes extra interessant omdat er minder mensen per huishouden wonen. Waar de gemiddelde grootte in 1961 nog 3,54 was, is dat nu 2,14. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers.

Als je het toch zelfstandig wil aanpakken is het goed om eerst op internet te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Bekijk welke locatie bij jou past. Focus vooral op de locaties in de Krimpregio, niet in de grote stad omdat hier vaak maar heel weinig ruimte is. Op deze kaart kun je zien welke initiatieven voor tiny houses er in heel het land zijn. Er zijn twee diensten die je kunnen helpen bij de zoektocht, TinyFindy en het register voor tiny house-bewoners. TinyFindy is een soort Funda voor tiny house-locaties, terwijl je via het register voor 15 euro tweewekelijks op de hoogte wordt gehouden van nieuws over locaties uit maximaal drie provincies. De precieze route naar een tiny house kun je vinden op de website van Tiny House Nederland.