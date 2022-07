Modellen als Kendall Jenner, Bella Hadid en Kim Kardashian poseerden al voor haar, de laatste in de rij is niet de minste: superster Beyoncé. De Nederlandse fotografe Carlijn Jacobs maakte de foto voor haar nieuwe album. 'Ik zeg zeker niet overal ja op.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



Het is een droomopdracht voor fotografen, die maar naar één persoon kan gaan. De Nederlandse fotografe Carlijn Jacobs (31) mocht afgelopen voorjaar dé foto maken die wereldster Beyoncé gebruikt voor de albumhoes van Renaissance, haar nieuwe werk dat vrijdag verschijnt.

Hoe komt Beyoncé terecht bij een Nederlandse vrouw die opgroeide in Groeningen, een dorpje van nog geen vierhonderd inwoners in het uiterste oosten van Noord-Brabant? Jacobs grinnikt er zelf om, achter haar computer in Parijs. "Ik kreeg opeens een aanvraag vanuit haar team. Ik heb geen flauw idee, misschien zagen ze iets van mij dat hen aansprak?''

In april ging ze een week naar Los Angeles, om de foto te maken waarop de schaars geklede Beyoncé poseert op de rug van een gloeiend paard. Het is de voorkant van de albumhoes; Jacobs maakte meer foto's die onder meer terugkomen aan de binnenkant van de hoes. "Ongeveer een maand voor die week in LA werd ik benaderd. We begonnen met videogesprekken waarin ik met haar art directors alle details doorsprak. Beyoncé heeft daar een heel team voor.''

Experimenteren

Dat het team van de veertigjarige wereldster terechtkwam bij Jacobs, is het resultaat van een loopbaan waarvoor het zaadje werd geplant tijdens haar jeugd in Groeningen. Op haar 14de begon ze vrij plotseling te experimenteren met een zelf gekochte fotocamera. "Het leek me leuk, zonder te denken dat ik er mijn werk van zou maken. Ik begon met bloemen en ging daarna mijn beste vriendin fotograferen in jurken die zij zelf ontwierp.''

Toen ze 17 was, trok 'de grote stad' en ging Jacobs in Haarlem wonen, waar ze 'een commerciële studie' deed die niet bij haar paste. "Ik stapte over naar de kunstacademie in Rotterdam, hoewel ik mezelf niet creatief vond. Mijn zus kon schilderen, zingen en tekenen, ik niet. Ik had wel een fascinatie voor beeld. Gelukkig kreeg ik daar de bevestiging dat ik aanleg had voor fotografie.''

De 31-jarige fotografe Carlijn Jacobs mocht de coverfoto van Beyoncé maken. De 31-jarige fotografe Carlijn Jacobs mocht de coverfoto van Beyoncé maken. Foto: Carlijn Jacobs

Jacobs eigen stijl van fotograferen viel op, ze kreeg steeds meer opdrachten van designers en glossy's en die beperkten zich niet tot de landsgrenzen. Om haar kansen te vergroten, verkaste ze bijna vier jaar terug met haar vriend ('ook een Brabander') naar Parijs, waar de mogelijkheden groot bleken. Een agentschap in New York wilde met haar samenwerken, ze kreeg coveropdrachten voor de Vogue en werkt inmiddels voor bedrijven als Gucci, Versace, Luis Vuitton en Chanel. Ze werkte met modellen als Kendall Jenner en Bella Hadid en kwam met haar camera over de vloer bij Kim Kardashian.

"Ik zit op het randje van mode en kunst'', zo omschrijft ze haar werk. "Het leukst vind ik het als ik eigen werk doe, dus niet in opdracht. Zo ga ik volgende week aan de slag met een enorme windmachine die haar en kleding flink laat wapperen.'' Wat ze daarmee creëert, kan zomaar opvallen bij een groot bedrijf, of bij een andere artiest.

"Toch zijn sterren niet mijn doel. Ik bescherm mijn eigen stijl, zeg zeker niet overal ja op. Er zijn meer sterren geweest die me hebben gevraagd, maar tegen wie ik nee heb gezegd. Ariana Grande, Mariah Carey, Jane Fonda, die projecten pasten niet bij mij. De ene keer voel ik te weinig vrijheid, de andere keer is het bijvoorbeeld de stylist met wie iemand werkt die niet bij mijn stijl past. Ik bewaak mijn 'handtekening' en soms is het gewoon strategischer om ergens nee tegen te zeggen.''

Contact

Kim Kardashian, de wereldberoemde ster die ze voor de Amerikaanse Vogue moest fotograferen, paste wel. Ze mocht bij haar thuis komen. "De leukste celebrity die ik tot nu heb ontmoet. En heel professioneel. We hadden anderhalve dag de tijd, maar dan zat ze ook om half zes 's ochtends in de visagie, zodat we op tijd konden beginnen. Uiteindelijk was het net te krap en gaf ze nog een halve dag cadeau, waardoor we twee volle dagen de tijd hadden. Haar kinderen liepen daar intussen lekker te keten en reden op het terrein rond in mini-Porsches en Lamborghini's. Nog steeds stuurt ze af en toe een berichtje via Instagram. En toen de cover van Vogue uitkwam, kreeg ze een taart met die foto erop. Daar stuurde ze ook een fotootje van door, met een bedankje. Haar zussen wilden me ook inhuren, maar ik kan niet alles doen.''

Kim Kardashian op de cover van Vogue US, maart 2022. Kim Kardashian op de cover van Vogue US, maart 2022. Foto: Carlijn Jacobs

Met Beyoncé was er minder persoonlijk contact, vooral omdat haar team al zoveel voor haar regelde. "We hadden voor de shoot een hele voorbereidingsdag om de set op te bouwen, inclusief het licht. Toen Beyoncé zelf eenmaal op de set kwam, was ze heel vriendelijk en warm. Ze begroette iedereen persoonlijk. Ze zei dat ze blij was met het resultaat én dat ze het fijn vond dat ik een vrouwelijke fotograaf ben.''

Hoe die sessies precies verliepen, wat Beyoncé deed of zei? Jacobs mag het allemaal niet in detail vertellen. "Ik heb wel wat contracten moeten ondertekenen. Een ster als Beyoncé moet de regie houden over wat er naar buiten komt.'' Diezelfde regie houdt Jacobs ook graag over haar foto's en juist bij sterren als Beyoncé, die hun imago zwaar bewaken, is dat lastig. "Gezien de hoeveelheid mensen die erbij betrokken is en die ook allemaal een mening hebben, ben ik heel tevreden met het eindresultaat. Dit is heel anders dan als je een model hebt dat speciaal voor jou komt.''

Dat nu haar foto de cover van het album siert en Beyoncé hem op alle sociale media gebruikt als profielfoto, het zegt Jacobs niet eens zoveel. "Ik snap wel dat het bijzonder klinkt, maar ik ben alweer bezig met de toekomst. April voelt al bijna als verleden tijd. En we zijn nuchter als Nederlanders. Mijn moeder zei altijd: zet niemand op een voetstuk, niemand is beter dan een ander. Ik maakte me ook niet druk om het ontmoeten van Beyoncé, ik was meer bezig met het feit dat ik dit project heel goed wilde doen omdat mijn naam erbij staat en veel mensen ernaar kijken.''

De week in Los Angeles was mooi, net als haar woonplaats Parijs, maar volgende maand, als ze vakantie heeft, is Jacobs gewoon weer terug in Groeningen, waar haar ouders nog altijd wonen. "Mij kennen ze daar niet meer echt, ik ben er te lang weg. Mijn ouders kennen ze wel. Wat zij ervan vinden dat ik dit soort dingen doe? Ze zijn supertrots, maar mijn moeder zegt dan ook gewoon: leuke foto's van Beyoncé, maar ik vind het wel erg naakt. Dat houdt je wel met beide benen op de grond.''