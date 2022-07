Feesten vol ongeremde lust: eerst kon het niet door corona, nu dreigen de apenpokken roet in het eten te gooien. Vooral in de homogemeenschap zijn er veel besmettingen, net nu de weken vol grote evenementen op stapel staan. 'Het wordt sowieso braver dan anders.'

Hier staat hij dan, op de stoep voor café Lollipop in Tilburg: een van de tot nu toe 712 mensen in Nederland die het apenpokkenvirus opliep. Drie weken geleden ontdekte hij het. "Hoe het was? Echt heel leuk, haha. Nee, zonder gekheid: het viel best mee. Ik had vier of vijf bultjes. Mijn broncontact had er veel meer. Dat was nog niet zo toen ik hem ontmoette. Anders had ik het natuurlijk niet gedaan."

De Utrechter, die niet met zijn naam op de site wil, is samen met zijn man naar het zuiden gekomen om Roze Maandag te vieren. Ze hebben een open relatie en wisselende seksuele contacten. Daarmee behoren ze tot de groep die op dit moment het grootste risico loopt om apenpokken op te lopen. Dat virus komt normaliter vooral in Afrika voor, maar waart sinds mei in Europa rond. Het kan in principe iedereen treffen, maar tot nu toe raken vooral mannen die seks hebben met andere mannen besmet.

Roze Maandag is het hoogtepunt van de Tilburgse kermis, en vormt de aftrap van een ware summer of love voor de lhbtiq+-gemeenschap in Nederland. Dit weekend begint in Amsterdam de Pride Amsterdam, met op zaterdag en zondag het Milkshake-festival en een week later de Canal Parade als grote publiekstrekkers.

Zoenen, knuffelen en seks

Maar waar het de vorige zomers corona was dat een streep zette door ongeremde lust en liefde, dreigt nu het apenpokkenvirus de rol van boeman op zich te nemen. Dit weekend riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het virus uit tot een "internationaal gevaar voor de volksgezondheid". Het RIVM waarschuwde enige weken geleden dat lhbtiq+-evenementen, zoals de Pride Amsterdam en Roze Maandag, kunnen leiden tot intensievere verspreiding van het virus in Nederland.

Besmetting vindt volgens de rijksdienst plaats door intiem contact, zoals zoenen, knuffelen en seks. De bezoekers van de gaykroeg in het Tilburgse centrum zijn zich bewust van de risico's, blijkt uit een kleine rondvraag. En dat legt stiekem toch een deken over een feest als Roze Maandag, zeggen Frank en Tim, twee Antwerpenaren die speciaal voor deze dag naar Brabant zijn afgereisd.

Tim (links) en Frank: "Roze maandag zal dit jaar toch iets braver worden." Tim (links) en Frank: "Roze maandag zal dit jaar toch iets braver worden." Foto: Sander van Mersbergen

Ze staan voor Café 't Elfde Gebod - 'Gij zult genieten', luidt die leefregel - en dat hoef je de Vlamingen doorgaans geen twee keer te vertellen. Maar nu is het anders. "Dit is een evenement waar je heen gaat voor de gezelligheid en ook voor seks", zegt Frank, die net als zijn vriend volledig in zwart-roze gekleed gaat. "Maar door de apenpokken is het dit jaar echt braver dan anders."

Dat beaamt Stuart, een Brit die in Brussel woont. Met collega's en bezoekers van de bar waar hij werkt, is hij naar Brabant afgereisd. "Ik heb een open relatie. Normaal zou dit dus wel een plek kunnen zijn waar je ook andere mannen ontmoet, maar nu neem ik dat risico niet. Ik merk ook om me heen dat mensen voorzichtig zijn. Ze zijn echt bang om het apenpokkenvirus op te lopen."

'Ga het gesprek aan'

Goed nadenken: dat is het advies dat Soa aids Nederland wil meegeven. "Feestvieren is geen risico, je kunt gewoon dansen en een drankje bestellen. Maar je moet wel bewust omgaan met knuffelen, zoenen en seks. Wij adviseren de groep die het meeste risico loopt echt alert te zijn op klachten, en bij het kleinste vermoeden van besmetting naar de huisarts te gaan. Ook vragen we mensen uit de risicogroep het gesprek aan te gaan met anderen met wie ze bijvoorbeeld seks willen hebben. Bevraag jezelf én je partner."

Stuart begrijpt de redenatie. "Maar ik vraag me af of het in de praktijk, in een setting als deze, ook echt werkt. Als het eenmaal gebeurt, ga je niet een heel gesprek voeren, is mijn ervaring."

Stuart: "Ik merk ook om me heen dat mensen voorzichtig zijn." Stuart: "Ik merk ook om me heen dat mensen voorzichtig zijn." Foto: Sander van Mersbergen

Frank heeft een eigen strategie. "Ik gebruik mijn ogen", zegt de bebaarde Vlaming. "Bij mensen die het zwaar te pakken hebben, zitten blaasjes over het hele lichaam. Bij mensen die het in mindere mate hebben vooral op het geslachtsdeel, heb ik begrepen. Dus ik kijk goed of ik niets verdachts zie. En ik vrij sowieso met condoom, ook al beschermt dat maar in beperkte mate tegen apenpokken."

Dat die strategie op de langere termijn behelpen is, weet hij ook wel. "Het is wachten op vaccinatie, zodat we echt beschermd zijn. In België zijn we nog niet zover dat risicogroepen ingeënt worden, daar wordt nu wel over gesproken. Dat zou voor ons echt een uitkomst zijn. Ik ben vroeger wel ingeënt tegen de pokken, maar dat biedt volgens mij maar heel beperkt bescherming."

Immuun

In ons land zijn de GGD's in Amsterdam en Den Haag vandaag begonnen met preventief inenten van mensen uit de risicogroepen. Daarbij gaat het om homoseksuelen, transgender personen en sekswerkers die PrEP-pillen slikken om te voorkomen dat ze hiv krijgen of daarvoor op een wachtlijst staan, en mensen uit de doelgroep die bij de Centra Seksuele Gezondheid bekend zijn vanwege een verhoogd risico op een soa. Wie aan de beurt is voor vaccinatie, ontvangt daarvoor een uitnodiging van de GGD of het hiv-behandelcentrum, meldt het RIVM.

De Utrechters waar dit verhaal mee begon, hebben die inenting niet meer nodig. De een omdat hij door zijn eerdere besmetting immuun is, zijn partner omdat hij als hoogrisicocontact drie weken geleden al is ingeënt. Wel vinden ze dat Nederland best wat meer haast mag maken: "Ik was dit weekend in Berlijn, in Duitsland zijn ze echt een stuk verder. En dat is nodig ook, binnen de gemeenschap bestaan er toch best wel veel zorgen."

Dat is dan weer niet de indruk van Jeroen, eigenaar van de Lollipop. "Ik ken hier in Tilburg eigenlijk niemand die het heeft gehad, en hoor er verder ook weinig over. Volgens mij is het toch meer iets wat in Amsterdam speelt, misschien heeft het Brabant nog niet bereikt. Wij gaan er vandaag gewoon een mooi feestje van maken."