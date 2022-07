In San Francisco is een proces gestart tegen twee gewezen werknemers van Twitter. Die verkochten gegevens van meer dan zesduizend gebruikers aan Saoedi-Arabië. Zo kon het regime daar dissidenten identificeren, in de boeien slaan en folteren.

Bedrijfsspionage heeft meestal alleen maar gevolgen op economisch en financieel vlak. Maar het schandaal dat zich een half decennium geleden bij Twitter afspeelde, zou ook tot bloedvergieten hebben geleid. Het begon in juni 2014, toen de uit Libanon stammende Twitter-werknemer Ahmad Abouammo (44) een voorname bezoeker uit Saoedi-Arabië rondleidde in het bedrijf. Abouammo was verantwoordelijk voor het promoten van Twitter in de Arabische wereld en dus was het niet zo vreemd dat hij die hoge gast ontving.

Ahmad Abouammo zoals hij in 2012 op zijn Instagram verscheen (links) en zoals hij nu nog steeds op LinkedIn staat. Ahmad Abouammo zoals hij in 2012 op zijn Instagram verscheen (links) en zoals hij nu nog steeds op LinkedIn staat. Foto: Instagram/LinkedIn

Het ging om Bader Al-Asaker, de rechterhand van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Die was toen al ijverig bezig met zijn klim naar de macht en wordt tegenwoordig als de ware leider van de oliestaat beschouwd. Het klikte tussen Al-Asaker en Abouammo en luttele maanden later zagen ze elkaar al terug. Dat gebeurde toen in Londen en bij die gelegenheid gaf Al-Asaker de Twitter-werknemer een Hublot-horloge van minstens 20.000 euro cadeau. En in de maanden die volgden, kreeg Abouammo nog minstens 300.000 euro toegestopt.

Twintig jaar celstraf

In ruil daarvoor moest hij informatie bezorgen over Saoedische Twitter-accounts. IP-adressen, telefoonnummers en e-mailgegevens waarmee het regime in Riyad gemakkelijk kon achterhalen wie daarachter zat. Door zijn anonimiteit is Twitter een geliefkoosd communicatiemiddel voor Saoedische dissidenten. Maar door Abouammo's toedoen liepen er meer dan zesduizend tegen de lamp. Dat hij op die manier gewerkt heeft als een buitenlands agent (het juridische jargon voor een spion) kan Abouammo op twintig jaar celstraf komen te staan. Hij had Twitter trouwens al verlaten toen hij in 2019 werd opgepakt.

Bader Al-Asaker, de rechterhand van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Bader Al-Asaker, de rechterhand van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Foto: Misk Foundation

Mensenrechtenactivisten zeggen dat er door zijn spionage zeker heel wat critici van het Saoedische regime in de boeien zijn geslagen. "En ook gefolterd wellicht", aldus Omar Abdulaziz. Die herkende zichzelf als "Twittergebruiker nummer 9" in de aanklacht. Dat ook zijn gegevens aan Riyad zijn doorgespeeld, kon hem niet meteen iets maken. Want hij was net naar Canada gevlucht. Maar dat een dissident zelfs in het buitenland niet veilig is, bewijst het lot van de in Turkije vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi, met wie Abdulaziz voordien nog had samengewerkt. Hoewel dat nooit bewezen is, wordt kroonprins Mohammed Bin Salman als opdrachtgever van die moord beschouwd.

Het mannetje van de kroonprins

Volgens de getuigenis van een gevluchte medewerker pochte de Saoedische machthebber destijds dat hij de spionage bij Twitter hoogstpersoonlijk opgezet had. "Ik heb daar een mannetje zitten", zo zou de kroonprins aan zijn entourage hebben gezegd. Eigenlijk waren er dat zelfs twee. Want omdat Abouammo uit hoofde van zijn functie slechts beperkte toegang had tot gebruikersgegevens, introduceerde hij ook een collega bij zijn Saoedische opdrachtgevers - de zelf uit dat land afkomstige Ali Alzabarah (38). Die kon als ingenieur bij Twitter aan veel meer data geraken en vroeg zelfs geen geld in ruil.

Abouammo's medebeklaagden Ali Alzabarah (links) en Ahmed Saad Almutairi, die allebei zijn weggevlucht uit de VS. Abouammo's medebeklaagden Ali Alzabarah (links) en Ahmed Saad Almutairi, die allebei zijn weggevlucht uit de VS. Foto: FBI

Hij aasde op een job bij de 'Misk Foundation'. Dat is een stichting waarmee de Saoedische kroonprins technologie en wetenschap promoot en waarvan zijn rechterhand Al-Asaker secretaris-generaal is. "Ik wil daar graag een vaste positie om mijn toekomst veilig te stellen", schreef Alzabarah in een bericht dat speurders vonden op zijn computer. Wat hem trouwens is gelukt, want hij vluchtte tijdig weg uit de VS en schopte het tot CEO van het "Misk Initiatives Center", een afdeling van de stichting. Er is ook nog een derde beklaagde, Ahmed Saad Almutairi (33), die niet voor Twitter werkte maar als tussenpersoon zou hebben gediend. Ook hij zou naar Saoedi-Arabië ontkomen zijn.

Gaat ook Twitter niet vrijuit?

Zelf zegt Twitter dat het lessen heeft getrokken uit de affaire. "We werken constant aan de bescherming van de mensen die onze diensten gebruiken", verklaarde een woordvoerder aan de nieuwssite 'BuzzFeed'. "Zo hebben we veranderingen aangebracht aan onze veiligheidsinfrastructuur die dit soort van situaties vermijden." De naar Canada gevluchte dissident Abdulaziz vindt echter dat ook het bedrijf niet vrijuit gaat en heeft Twitter aangeklaagd voor een gebrek aan transparantie over wat er is gebeurd. Het is trouwens wel opmerkelijk dat de FBI het bedrijf daar eind 2015 al over inlichtte, maar dat toenmalig CEO Jack Dorsey zeven maanden later nog een hartelijke ontmoeting met de Saoedische kroonprins had.