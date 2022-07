Een groep Facebook-alumni wil veranderen hoe we het internet bezoeken. Hun nieuwe webbrowser Arc belooft een einde te maken aan de eindeloze hoeveelheid miniscule tabbladen bovenaan een computerscherm.

Het New Yorkse The Browser Company bestaat al drie jaar, maar heeft nu pas zijn nieuwe webbrowser uitgebracht. Die ziet er totaal anders uit dan je gewend bent van bijvoorbeeld Chrome. "We zijn dol op het internet, maar het is soms overweldigend", leest de website. "Wij willen daarom een betere manier bouwen om het internet te gebruiken."

Bij het nieuwe Arc vind je boven in het scherm niet langer een grote URL-balk met al je geopende tabbladen. In plaats daarvan staan al je tabs verzameld in een menubalk aan de linkerzijde, waar je ze kunt sorteren in mapjes. Omdat de URL-balk en tabbladen niet meer bovenaan staan, is er meer ruimte om de website goed te tonen.

Het ontwerp moet er daarnaast voor zorgen dat je meer overzicht houdt. Tabbladen bovenaan in je webbrowser worden naarmate je er meer opent een warrig overzicht, met knopjes die te klein zijn om nog de titel te tonen. De linkermenubalk laat altijd duidelijk zien wat er openstaat. Arc Browser sluit ongebruikte tabbladen bovendien automatisch na zes uur - al kun je die tijdslimiet verhogen. Wil je een pagina altijd open houden, dan kun je hem slepen naar de lijst met gepinde websites. Daarnaast zit Arc zit vol met extra functies. Zo kan je notities in de browserapp maken. Die staan dan in je webbrowser als los tabblad. Wie een video bekijkt op YouTube en dan naar een andere tabblad surft, kan de video blijven bekijken in een hoek van het scherm.

Arc Browser is nu alleen nog te downloaden voor macOS, en pas nadat je je hebt aangemeld voor een wachtlijst. Zodra er plek voor je is, sturen ze je een linkje naar de benodigde download toe.