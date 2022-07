In een week tijd vonden twee fatale drama's plaats in de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Over een straat waar geweld nooit ver weg is, maar de hoop blijft.

Aan de ene kant van de Wolphaertsbocht, waar vorige week zondag een baby van vijf maanden werd gedood, liggen tientallen bossen bloemen, knuffels en kaartjes. In het midden een foto van het omgekomen meisje. Aan de andere kant van de straat, waar afgelopen vrijdag een vrouw van 47 overleed en een man zwaargewond raakte, liggen drie anonieme bosjes rozen tegen de gevel.

"Je moet hier niet te veel nadenken'', zegt Joke Vos (72). Ze woont met haar man Toon vlak bij het huis waar de bloemenzee nog herinnert aan de dood van baby Emily. De overbuurman, die ervan wordt verdacht dat hij zijn dochtertje doodde, was een 'lieve jongen', zegt Joke. "Hij moet compleet in de war zijn geweest.''

Ze probeert er maar niet te veel over na te denken. Zondagochtend was het alweer raak in de straat: de politie moest een waarschuwingsschot lossen bij een aanhouding. "Er gebeurt hier zo veel ellende'', zegt Joke, die hier al haar hele leven woont. "Als je daar bij stilstaat, word je gek.''

Joke en Toon Vos met hun kleindochters. Joke en Toon Vos met hun kleindochters. Foto: AD

Aan de Wolphaertsbocht, een straat van 1,5 kilometer die slingert door Charlois, Carnisse en de Tarwewijk, is de ellende nooit ver weg. De dood van baby Emily bracht bewoners terug naar 2015, toen een meisje van tien maanden werd gedood door haar stiefvader. Er gebeurde sindsdien nog veel meer. In 2017 schoot een 79-jarige bewoner zijn buurvrouw van 21 neer en pleegde daarna zelfmoord. Twee maanden later vermoordde een man van 25 uit Litouwen in zijn woning een vriend met een spanband.

In 2020 raakten een man en vrouw gewond, nadat ze elkaar met een mes te lijf gingen en werd een man in zijn woning beschoten. Vorig jaar waren er twee steekpartijen en werd een supermarkt overvallen. Dit jaar werden vier mannen opgepakt na een schietincident in een café. En dan kwam de straat nog in beeld in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs: de terroristen bleken voor wapens bij een wapenhandelaar aan de Wolphaertsbocht te zijn beland.

Hoe kan er zo veel ellende gebeuren in één straat? "Er wonen hier te veel mensen met wie het niet goed gaat'', zegt Mohamed Badjlean (39). Hij ziet ze allemaal in zijn zaak, Mo's Hairstyling, en anders hangen ze wel voor de deur. De camera daar hangt er niet voor niks. "Weet je: er zijn hier alleen maar kleine woningen, veel arme mensen. En als je geen geld hebt, heb je stress.''

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden aan de Wolphaertsbocht is 17.000 euro per jaar, minder dan de helft van het landelijk gemiddelde. Het Charloisse deel telt nog aardig wat sociale huurwoningen, maar de straat telt vooral kleine appartementen die door particulieren worden verhuurd. Gevolg: overbewoning, een hoge doorloop, weinig samenhang. Met een reeks maatregelen probeert de gemeente daar inmiddels iets aan te doen.

Een vrouw (47) is vrijdagochtend overleden na een val uit een raam van haar woning op de Wolphaertsbocht. Ze overleed ter plekke. Achter de woning trof de politie een tweede bewoner, een vijftigjarige man, zwaargewond aan. Een vrouw (47) is vrijdagochtend overleden na een val uit een raam van haar woning op de Wolphaertsbocht. Ze overleed ter plekke. Achter de woning trof de politie een tweede bewoner, een vijftigjarige man, zwaargewond aan. Foto: mediatv

Met hun vele kleine, particulier verhuurde woningen blijven Carnisse en de Tarwewijk een magneet voor nieuwkomers. In Carnisse komt inmiddels een kwart van de bewoners uit Oost-Europa. Dat is althans het officiële cijfer: bij een steekproef ontdekte de gemeente onlangs dat op veel adressen allang weer andere mensen woonden dan wie er stonden ingeschreven.

Er is weinig samenhang, zegt Ahmed Basguy, die dertien jaar in de straat woont. "En veel mensen hebben spanning. Er hangt agressie in de lucht.'' Hij merkte het vorige week nog, toen hij met een kleine verbouwing begon. "Mijn buurman was meteen boos. Hij duwde me, ik duwde terug. Even later stond de politie op de stoep.''

Een foto van baby Emily, tussen de knuffels, kaarsen en bloemen voor het portiek waar ze werd omgebracht. Een foto van baby Emily, tussen de knuffels, kaarsen en bloemen voor het portiek waar ze werd omgebracht. Foto: Frank de Roo

Echt rustig was het nooit aan de Wolphaertsbocht, een straat die in 1900 werd aangelegd als verbinding tussen Charlois en de net aangelegde Maashaven. Rotterdam-Zuid was nog grotendeels leeg, de haven groeide snel en de ene na de andere wijk verrees om arbeiders uit omliggende gebieden te huisvesten. Armoede en overbewoning zorgden ook toen al voor spanningen.

De straat bestond pas drie jaar toen de eerste moord gepleegd werd. Een dronken cafébezoeker kreeg ruzie en werd neergestoken, 'zodat hij onmiddellijk een lijk was', meldde de krant. Een jaar later ging het mis in een andere kroeg in de straat, waar volgens de krant 'reeds meer moordaanslagen plaatsgrepen'. Er zouden er nog veel volgen.

Krantenbericht uit 1903, waarin melding wordt gemaakt van de eerste moord aan de Wolphaertsbocht, amper drie jaar nadat de straat was aangelegd. Krantenbericht uit 1903, waarin melding wordt gemaakt van de eerste moord aan de Wolphaertsbocht, amper drie jaar nadat de straat was aangelegd. Foto: Delpher

Nee, die goeie ouwe tijd was ook niet alles, zegt Dick Verheij, alias 'de oudste groenteboer van Nederland'. Al 89 jaar woont hij hier. "Vroeger gebeurde er ook rottigheid. Al kende je elkaar toen wel beter. Dat voelde toch anders.''

Alle immigratiegolven maakte hij mee, van de Turken in de jaren zestig tot de Oost-Europeanen nu. "Je krijgt natuurlijk niet altijd het beste uit die landen. Maar ik vind het over het algemeen heel aardig gaan. De meeste mensen zijn hartstikke lief voor me.''

Neem nou zijn buurman, Toon Vos (73). Die helpt hem elke ochtend om zijn boeltje klaar te zetten. "Zo doen we dat hier'', zegt Toon. Hij praat vol liefde over zijn woonblok, waar mensen van alle etnische achtergronden bij elkaar wonen. "En dat gaat hartstikke goed. Ik ga hier nooit meer weg. Er gebeuren ook mooie dingen hoor.''

De 89-jarige Dick Verheij, naar eigen zeggen de oudste groenteboer van Nederland, woont al zijn hele leven aan de Wolphaertsbocht. En hij gaat er niet meer weg. De 89-jarige Dick Verheij, naar eigen zeggen de oudste groenteboer van Nederland, woont al zijn hele leven aan de Wolphaertsbocht. En hij gaat er niet meer weg. Foto: Frank de Roo

Zo heeft de Wolphaertsbocht niet alleen de oudste groenteboer van het land, maar nu ook een hippe koffiebar, Wolf Coffee, gerund door twee buurtbewoners. Verderop zit de Kunst & Vliegfabriek, een club met voorstellingen en workshops, ook opgezet door mensen uit de buurt. Veel bewoners praten ondanks alle ellende met trots over hun straat en wijk. 'We love Charlois' staat op een bord in een geveltuintje, amper 10 meter van de bloemenzee voor baby Emily.

"Schrijf ook eens over de mooie dingen'', zegt Majid (33). Ook hij woont al zijn hele leven hier en hij vindt het een prachtige straat. "Misschien een beetje chaotisch. Maar als er iets misgaat, praat de hele stad erover. Terwijl veel mensen hier elkaar helpen. De slechte dingen halen de krant, de goeie dingen niet.''