Tijdens warm zomerweer stijgt het kwik in de binnenplaats seniorenflat Hof van Blom in Hattem al gauw tot tropische temperaturen. Maar nu het ventilatiesysteem ook nog eens kapot is, kampen de bewoners met temperaturen van in de vijftig graden in het glazen atrium. 'Verschrikkelijk.'

Met elke trede omhoog lijkt de temperatuur van de binnenplaats mee te stijgen. Eenmaal boven, op de tweede verdieping, is de benauwende hitte direct voelbaar. "Hier is het een broeikas'', zegt Gerrit van Keulen, die op bezoek is bij zijn ouders. Als vader Jan (88) met zijn rollator over de drempel rijdt, wappert hij met zijn handen. "Het grijpt je bij de keel.''

Luiken dicht

Het is niet dat het glazen dak zelf dat voor ademnood zorgt, zegt de 77-jarige Henk Schutter. Het is het systeem dat de luiken moet openen, dat niet meer werkt. "In oktober is de compressor, die de scharnieren bedient, in de brand gevlogen. Toen is er een andere compressor neergezet, maar die was te licht om die ramen open te kunnen doen. Sindsdien zitten de luiken dicht.''

"Met die hitte van afgelopen week, toen het buiten veertig graden was, was het in het atrium 51 graden. Verschrikkelijk'', zegt Alie van Keulen (86). "Dan hou je de boel natuurlijk dicht, maar wil je 's avonds of 's ochtends vroeg het huis luchten, dan waait het alsnog niet door.'' Gelukkig hebben zij en man Jan zelf een airco gekocht. Net als Schutter. "Maar het zijn sociale huurwoningen. Niet iedereen heeft daar de middelen voor'', zegt hij.

Nood is hoog

Meerdere naar woningstichting Triada halen niets uit, stellen Schutter en Jan. Schutter: "24 juni heb ik ook nog gebeld en toen is me verteld dat het de dag erna opgelost zou worden. En ze hebben het over oplossingen voor de lange termijn, maar de nood is nu gewoon ontzettend hoog.''

Zoon Gerrit wijst naar de glazen constructie. "Sommige ramen staan op een kiertje van een paar centimeter. Dat helpt niks.'' Dan loopt hij naar de zijmuur van glas en schuift de panelen handmatig open, de koelte is direct voelbaar. "Die kunnen nu met de hand open, omdat het systeem kapot is. Maar die mogen de bewoners zelf niet open zetten.''

Zwaar

Onbegrijpelijk, zegt hij. "Met die hoge temperaturen van de afgelopen tijd hoeft het hier heus geen 20 graden te zijn. Maar 51 graden, dat gaat nergens meer over. Iedereen zegt: let op de ouderen met deze temperaturen, die hebben het extra zwaar. Maar ze laten ze hier vallen als een baksteen.''

De voorzitter van de bewonerscommissie, Hanneke Jurriens, geeft aan dat het probleem al lang op de agenda staat. "Dat is een doorlopend punt van aandacht. We hebben hier al zo vaak contact over opgenomen, maar je wordt van het kastje naar de muur gestuurd.''

Doorlopend geventileerd

Het systeem is inderdaad kapot, zegt Johan Wastenecker, vastgoedmanager bij Triada. Maar volgens hem is dat niet sinds oktober. "Dat is sinds een maand of twee.'' Een lange levertijd van nieuwe onderdelen zorgt ervoor dat de reparatie niet kan worden uitgevoerd, stelt hij. "Bovendien is het niet zo dat het gebouw continu dicht zit. De zijgevels staan wel open, en dan koelt het 's avonds wel vrij snel af. Het wordt doorlopend geventileerd.''

Volgens Wastenecker maakt het openen van de dakpanelen niet veel verschil in bij extreme hitte. "Het is natuurlijk een glazen kap, dat werkt als een soort broeikas. Omdat we nu meer te maken krijgen met extreem warme dagen, maakt het weinig verschil of de dakluiken open staan of dicht. Daarom zijn we ook bezig met eens structurele oplossing voor volgend jaar en kijken we of we zonwering kunnen toepassen op het dak.''