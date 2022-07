Donald Trump heeft de Nederlandse protestboeren bijgezet in een wereldwijd rechts-populistisch verbond met anti-democratische trekjes. Ze protesteren volgens hem tegen de 'klimaattirannie' van hun regering.

Met de steunbetuiging van Donald Trump zondag tijdens een rally in Florida is het Nederlandse boerenprotest definitief opgenomen in de rechts-populistische internationale, het losvaste mondiale verbond van 'vrijheidsbewegingen' met anti-democratische trekjes van de Verenigde Staten tot Rusland. De aanvoerders van het boerenprotest hebben de steun dankbaar aanvaard.

"Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt", zei Trump zondag tijdens een bijeenkomst voor conservatieve studenten in Tampa, Florida. Hij zei dat de Nederlandse boeren hun land niet meer mogen bewerken, geen kunstmest meer mogen gebruiken en (de helft van) hun vee moeten wegdoen. De eerste twee punten zijn onzin, het derde kan een gevolg zijn van de stikstofeisen.

Trump greep het protest echter vooral aan om te ageren tegen klimaatbeleid. Maar het stikstofbeleid is vooral bedoeld om de natuur te beschermen. Hij zei dat "de boeren opstaan tegen de klimaattirannie van hun regering". En: "In onze beweging staan we verenigd tegen de klimaatfanaten."

Zogenaamde vrijheidsstrijd

Daarmee liet de Amerikaanse ex-president zien waar het 'zijn beweging' werkelijk om te doen is: het aanwakkeren van een zogenaamde vrijheidsstrijd tegen zogenaamd tirannieke regeringen die maatregelen wil nemen in het algemeen belang. Dat die regeringen democratisch gekozen zijn maakt daarbij niet uit.

Conservatieve studenten gaan op de foto met een poster van voormalig president Trump in Tampa, Florida. Conservatieve studenten gaan op de foto met een poster van voormalig president Trump in Tampa, Florida. Foto: AFP

Dat hij geen respect heeft voor democratisch gekozen regeringen bleek al na zijn herverkiezingsnederlaag in 2020. Uit alle macht probeerde hij te voorkomen dat Joe Biden in het Witte Huis zou komen, wat uitmondde in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Een parlementair onderzoek daarna heeft al aangetoond dat getrouwen van Trump de opstand orkestreerden, en dat Trump er zelfs aan wilde meedoen.

Trumps steun voor de opstandige boeren past in een patroon. Zaterdag werden drieduizend demonstrerende boeren en hun sympathisanten op de Dam in Amsterdam vanaf een scherm toegesproken door Michael Flynn. "Jullie problemen zijn onze problemen", zei hij. Hij riep Amerikanen op om Nederlandse vlaggen te plaatsen op sociale media als hun steunbetuiging.

Flynn is een voormalige generaal die nationale veiligheidsadviseur van Trump zou worden maar al na een maand ontslagen werd omdat hij gelogen had over gesprekken die hij had gevoerd met de Russische ambassadeur in Washington. Daarvoor werd hij veroordeeld, maar Trump verleende hem gratie.

Fox News

Het Nederlandse boerenprotest kan rekenen op grote belangstelling van internationale rechtse bloggers en media, die er vaak hun eigen draai aan geven. Ook Marine Le Pen, aanvoerder van de Franse rechts-populisten, zei zaterdag in een tweet de boeren te steunen. Op Fox News kwam Eva Vlaardingerbroek, een rechtsgeleerde die zich ooit begaf in FVD-kringen, getooid met een boerensjaaltje, zeggen tegen Tucker Carlson dat de Nederlandse overheid "het land van de boeren steelt," terwijl onder het scherm de tekst verscheen dat "westerse elites de landbouw proberen te controleren onder het mom van het bestrijden van klimaatverandering."

Daarmee is het boerenprotest onderdeel geworden van de grote 'vrijheidsstrijd', waar ook het verzet tegen immigranten, tegen 'woke', tegen abortus, en tegen de 'globalistische elites' onderdeel van zijn. Dat juist deze rechtse beweging zeer internationaal is en gesteund wordt door veelverdieners als Trump en Carlson wordt grotendeels genegeerd.