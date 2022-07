Het belooft een topzomer te worden voor wespen in Nederland. En nu niet in paniek raken: ze zijn nuttiger dan u denkt. Een korte cursus wespenkunde.

Het wespenseizoen begon dit jaar eigenlijk al op 1 januari. "Herinner je je nog dat het toen uitzonderlijk warm was?" zegt Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen University & Research. "Toen werden de eerste wespenkoninginnen waarschijnlijk al wakker. Ze begonnen hun nesten te bouwen en doordat het voorjaar warm en droog was, zijn ze succesvol geweest in het grootbrengen van hun larven. Dat betekent dat er straks veel wespen zullen zijn."

Van Vliet was de eerste die begin juli signaleerde dat dit weleens een uitzonderlijk goede zomer zou kunnen worden voor de wesp. De bioloog houdt elk jaar contact met wespenbestrijders en die vertelden hem dat er relatief veel meldingen van overlast waren binnengekomen. Ook volgens de website waarneming.nl, waar iedereen zijn natuurwaarnemingen kan doorgeven, werden in de eerste helft van het jaar uitzonderlijk veel wespen gezien.

Dus, aangezien ze deze zomer overal zullen zijn: een korte cursus wespenkunde.

1. Dé wesp bestaat niet

Er komen in Nederland maar liefst 408 soorten wespen voor. Die wespen behoren tot verschillende families: je hebt de goudwespen en de tangwespen, de peerkopwespen en de knotswespen. "De soorten die we het vaakst tegenkomen en die de meeste overlast geven, zijn de gewone wesp en de Duitse wesp", zegt Van Vliet. Dat zijn de wespen die de terrassen afspeuren naar zoetigheid. Ze heten ook wel 'limonadewespen'.

2. Wespen zijn zonaanbidders

De eerste helft van het jaar was bijzonder droog en warm. Dat is gunstig voor de wesp. Als de koninginnen wakker worden, gaan ze op zoek naar nectar. Bij droog en zonnig weer hebben ze het gemakkelijker, omdat er dan veel bloeiende planten te vinden zijn.

Al snel begint een koningin met het bouwen van een nest: ze knaagt aan hout, bijvoorbeeld van een schutting, en maakt daar het typische, papierachtige wespennest van. Dan legt ze haar eitjes. Zodra de larven uit het ei komen, moet de koningin op zoek naar insecten om ze te voeden. "De eerste tijd staat ze er helemaal alleen voor", vertelt Van Vliet. "Dan scheelt het als ze gemakkelijk aan insecten kan komen. Als het warm en droog is, zijn er meer insecten en verbruikt ze dus minder energie." Het leidt ertoe dat de wespenfamilie zich snel kan uitbreiden.

3. Pas later in het seizoen krijgen wespen trek in ijsjes en limonade

Tot ongeveer halverwege de zomer zijn de werksters druk bezig met het voeren van de jongste generatie. "Ze vangen insecten, snijden ze in stukken en geven ze aan de larven", zegt Van Vliet. "Als beloning krijgen ze van die larven zoetstoffen terug." De zoetigheid hoeven ze dus niet elders te zoeken.

Maar op een gegeven moment wordt het nest volwassen en zijn er geen larven meer. Dan hebben de werksters niets meer te doen. De vakantietijd begint en daar hoort lekker eten bij: op onze terrassen.

4. Citroengras, kruidnagel en geranium houden wespen (een beetje) op afstand

Hoe houd je wespen weg? Uit een Amerikaanse studie uit 2012 bleek dat bepaalde etherische oliën wespen op afstand kunnen houden. Wanneer de geur van citroengras, kruidnagel of geranium uit een wespenval opsteeg, was er afname van 70 procent in het aantal wespen dat werd gevangen.

Toch betwijfelt Van Vliet of dit in de praktijk zo goed werkt. "Toen ik zelf een aantal van die oliën had aangeschaft, is het me niet gelukt wespen uit de buurt te houden. Laat staan wanneer je zomaar een bakje met water en kruidnagel neerzet."

Wat volgens Van Vliet het beste werkt: geen zoetigheid gebruiken op het terras. En wespennesten in de buurt laten verwijderen - al vindt hij ook wel weer dat we daarmee terughoudend zouden moeten zijn. "Wespen leveren ook een positieve bijdrage: ze vangen vliegen, muggen en spinnen weg", zegt Van Vliet. "Een werkster vangt ongeveer 1,5 insect per uur."

5. Wespen zijn nuttig

Een van de pleitbezorgers van de wesp is de Britse ecoloog Seirian Sumner. Met enkele collega's zette ze op een rij welk nut de wesp kan hebben voor de mens.

Om te beginnen vangen ze dus andere insecten. Dat kan van pas komen in de landbouw, waar ze kunnen worden ingezet als biologische bestrijders. Veel milieuvriendelijker dan gif.

Ook zijn wespen bestuivers. Hoewel de larven leven van insecten, gaan volwassen wespen op zoek naar nectar. Volgens Sumner zijn er wereldwijd 164 plantensoorten die voor hun bestuiving compleet afhankelijk zijn van de wesp.

Daarnaast kunnen we wespen en hun larven eten. In Japan, bijvoorbeeld, zijn ze een delicatesse. De gebakken insecten zijn een efficiëntere eiwitbron dan bijvoorbeeld koeienvlees: ze nemen relatief minder ruimte in beslag, hebben minder water nodig en stoten niet zo veel stikstof uit.

Zelfs het wespengif, dat een steek zo pijnlijk maakt, kan zijn nut hebben: het bevat namelijk antibiotica. De prooi blijft daardoor vers en vrij van ziekten. De mens ook, wellicht. Zo is het gif van een wesp uit Brazilië al effectief gebleken tegen een bacterie die resistent was geworden tegen verschillende andere medicijnen.

6. Alleen de koningin overwintert (maar dat gaat misschien veranderen)

Aan alles komt een einde, zo ook aan het wespenseizoen. Als het kouder wordt, sterven de mannetjes en de werksters en zoeken de koninginnen een overwinteringsplaats. Tenminste, zo ging het tot nu toe. "Door klimaatverandering zou dit best weleens kunnen veranderen", zegt de Wageningse onderzoeker Van Vliet.

Volgens hem zijn er in Nieuw-Zeeland kolonies van de Duitse wesp en de gewone wesp die in hun geheel overwinteren. "Dan bouwen ze het nest het volgende jaar verder uit", zegt Van Vliet. "Er kunnen zo enorme wespennesten ontstaan, tot wel 4 meter hoog."