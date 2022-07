Dauwendaele staat binnen en buiten Middelburg bekend als probleemwijk. Jeugdcriminaliteit en overlast overschaduwen de stappen die in de goede richting worden gezet. 'Nee, het gaat hier nog niet hosanna, maar wel beter dan mensen denken.'

Steekpartij met dodelijke afloop. Brandstichtingen in huizen en auto's. Jeugdbende opgerold voor drugshandel, ripdeals en overvallen. Bedreigingen en overlast. Dat kun je niet meer afdoen als 'incidenten'. Niet door hun aard, niet door hun aantal, niet door de relatief korte periode van anderhalf jaar waarin ze gebeurden.

"Veilig voel ik mij er niet meer", zei een bewoonster eerder dit jaar tegen deze krant over de wijk waar ze sinds haar 12de woont. Een man die er pas een paar jaar woont, gaf in hetzelfde artikel aan hoe slecht het imago is. "Mijn kinderen zeggen inmiddels: 'Goh pa, was het weer raak in de buurt?'"

Natuurlijk, overal gebeurt wel eens wat. Maar Dauwendaele komt de laatste paar jaar wel erg vaak erg slecht in het nieuws. En elk nieuw bericht versterkt het toch al slechte imago.

De verkeerde kant van het kanaal

Mary Remijnse woont al 36 jaar aan de Meanderhof, precies in het stukje waar zich de afgelopen jaren de problemen concentreerden. "Als ik dat vertel, krijg ik meteen die aarzelende reactie: 'O, oké…' Nou, het valt mee hoor, zeg ik dan, ik woon hartstikke leuk. En onveilig voel ik me niet. Dan was ik allang weggegaan."

Mary Remijnse woont 36 jaar in Dauwendaele en wil een film maken over de mooie mensen en projecten in de wijk. Ze woont in de huizen links van de watergang. "Ik woon hartstikke leuk. En onveilig voel ik me niet. Dan was ik allang weggegaan." Mary Remijnse woont 36 jaar in Dauwendaele en wil een film maken over de mooie mensen en projecten in de wijk. Ze woont in de huizen links van de watergang. "Ik woon hartstikke leuk. En onveilig voel ik me niet. Dan was ik allang weggegaan." Foto: Lex de Meester

Dezelfde ervaring heeft Henk van Dijk, die al sinds 1987 helemaal aan de andere kant van de wijk woont, nog achter de Edelstenenbuurt, tegen het station aan. "'Dan woon je aan de verkeerde kant van het kanaal', hoor ik vaak. Maar ik vind het hier heel prettig. Ik wil het slechte imago graag nuanceren."

Dat wil Willemien Treurniet ook. Sinds mei is ze wethouder van Middelburg en bij de portefeuilleverdeling eiste ze dat ze wijkwethouder van Dauwendaele zou worden. "Ik heb zelf lang in deze wijk gewoond en heb niks negatiefs ervaren. Ik weet dat het negatieve imago lastig is weg te poetsen. Dat is voor mij juist des te meer reden om te blijven vertellen wat er wél goed gaat."

Niet om problemen weg te moffelen, benadrukt Treurniet. Wel om 'de spiraal van negativiteit te doorbreken'. "Door het steeds over het slechte imago te hebben, versterken we het alleen maar."

Saamhorigheid

Dauwendaele bestaat 55 jaar. Op 15 juni 1967 ging de eerste paal de grond in. Het is een wijk van tegenstellingen. Groot, met zo'n zesduizend inwoners groter dan menig Zeeuws dorp. Druk, benauwend, met stukken waar de huizen dicht op elkaar staan aan smalle straten en flats waar honderden gezinnen bij elkaar wonen. Maar loop je door andere delen dan oogt de wijk groen, open, vriendelijk. Met ruime huizen en vrijstaande bungalows, fijne tuinen, grote en meerdere auto's voor de deur.

Meanderhof, met op de achtergrond de Meanderflat. Meanderhof, met op de achtergrond de Meanderflat. Foto: Lex de Meester

Net zo divers als de woningen zijn de mensen. In opleiding, inkomen, achtergrond en afkomst. Zij komen samen in een winkelcentrum dat veruit het ruimste winkelaanbod heeft van heel Middelburg, maar ook enorm verouderd is - de aanstaande renovatie liet veel te lang op zich wachten. Ze treffen elkaar ook op de drie scholen in de wijk: openbaar, protestants-christelijk en katholiek.

Toch schort het vooral aan saamhorigheid, ziet Rob Bastian. Hij kwam vanuit Zandvoort in 1985 in Dauwendaele wonen en zette zich al die tijd in voor de wijk. In juni nam hij na ruim een kwart eeuw afscheid als voorzitter van het wijkteam, waarin bewoners en gemeente samenwerken. "Saamhorigheid vergroten is altijd mijn streven geweest. Zo bouw je aan een positieve wijk."

Bastian moet vaststellen dat dat 'deels gelukt' is. "Dauwendaele is ooit gebouwd voor de mensen die in het Sloegebied kwamen werken. Aanvankelijk stonden er alleen huurwoningen. Dat leidde tot veel wisselingen, mensen verhuisden snel. Daardoor ontstond er geen saamhorigheid. Door de komst van koophuizen is dat al veranderd en dankzij nieuwe initiatieven gaat dat de laatste jaren nog beter."

Kleine bouwstenen verbeteren leefbaarheid

Onbekend zijn ze misschien niet, maar ze worden ook nog steeds te weinig op waarde geschat, de vele 'kleine bouwstenen' die volgens Bastian de leefbaarheid in zijn wijk verbeteren. Zeker verder buiten Middelburg. Daarom zet hij ze graag nog een keer op een rij.

Om klein te beginnen wijst Bastian op de Troepgroep, een clubje wijkbewoners dat regelmatig zwerfafval opruimt. "Mensen maken de wijk", onderstreept hij het belang van zo'n kleine actie. Henk van Dijk nam het initiatief voor de Troepgroep, die nu 22 leden telt. "En los daarvan gaan ook veel mensen zelfstandig op pad om rommel op te ruimen", vertelt Van Dijk, om aan te tonen dat veel inwoners van goede wil zijn.

Minister Hugo de Jonge bracht eerder dit jaar en bezoek aan het Pennywafelhuis. Naast hem staan vlnr Thijs Ludlage van Woongoed Middelburg en Anda van Riet en Marlou Pluijmaekers van het Pennywafelhuis. Minister Hugo de Jonge bracht eerder dit jaar en bezoek aan het Pennywafelhuis. Naast hem staan vlnr Thijs Ludlage van Woongoed Middelburg en Anda van Riet en Marlou Pluijmaekers van het Pennywafelhuis. Foto: Dirk-Jan Gjeltema

Het Pennywafelhuis dan, vervolgt Bastian. Dat zorgt met kunst en allerlei activiteiten voor verbinding tussen bewoners van verschillende achtergronden. Het zit niet voor niets onder in de Meanderflat - bij uitstek de plek waar mensen van zo veel culturen samen wonen zonder elkaar echt goed te kennen. Tussen de berichten over criminaliteit en overlast valt het soms minder op, maar het Pennywafelhuis kreeg daar landelijk waardering voor.

Een ander bouwsteentje is City Seeds, zegt Bastian. De gemeenschapstuin ligt tussen de Meanderflat en de flats aan de Driewegenhof. Buurtbewoners en schoolkinderen helpen met het verbouwen van groenten, die worden uitgedeeld aan mensen in armoede. Zo bevordert ook City Seeds ontmoeting en saamhorigheid.

Om de gezondheid van de Dauwendaelers te verbeteren werd de Vitale Revolutie ingezet. De basisscholen bieden extra activiteiten en lessen - binnen en buiten schooltijd - om kinderen al op jonge leeftijd de goede kant op te sturen.

Voetbalvereniging FC Dauwendaele richt zich met Welzijn Middelburg op de iets oudere jeugd. Met het project Young Leaders willen ze jongeren van 14 tot 21 jaar stimuleren in hun ontwikkelingen en helpen hun talenten te ontdekken. Met als doel ervoor te zorgen dat zij een plek vinden binnen de samenleving, in plaats van erbuiten in de criminaliteit.

De groep jonge criminelen die voor veel overlast en onveiligheid zorgde in de wijk Dauwendaele in Middelburg, noemde zich Zone 8. Daarnaar verwijst ook de tag die als graffiti is gezet: #Z8 DWD. De groep jonge criminelen die voor veel overlast en onveiligheid zorgde in de wijk Dauwendaele in Middelburg, noemde zich Zone 8. Daarnaar verwijst ook de tag die als graffiti is gezet: #Z8 DWD. Foto: Politie Zeeland

Jeugdbende #Z8 DWD

Dat project Young Leaders begon niet toevallig in april vorig jaar. Juist in die periode rolde de politie een jeugdbende op: #Z8 DWD, ofwel Zone 8 Dauwendaele - een verwijzing naar een afdeling binnen de gevangenis Torentijd aan de rand van Dauwendaele. Twintig jongeren tussen de 15 en 24 jaar werden aangehouden op verdenking van drugshandel, overvallen, ripdeals. Eén van de vier mannen die als kopstukken van de bende worden gezien, zit nog vast.

De jeugdbende vormde voor de gemeente aanleiding om versneld actie te ondernemen. Per betrokken jongere werd een plan van aanpak gemaakt, na gesprekken met zowel de jongere als ouders. De fractie van GL/PvdA vroeg onlangs naar de resultaten. Die zijn goed, aldus het college van B en W: "De criminele activiteiten zijn geminimaliseerd."

Edelstenenbuurt, deel van de wijk Dauwendaele. Edelstenenbuurt, deel van de wijk Dauwendaele. Foto: Lex de Meester

"We hebben de jeugd in beeld, maar niet meer in criminele zin", zegt Patrick de Guchteneire van de gemeente. "Eerst moesten we ze strafrechtelijk aanpakken, nu zetten we volgende stappen. Door er meer bovenop te zitten, willen we nieuwe problemen voorkomen. We gaan ook bewoners en ondernemers lessen geven in geweldloos verzet. Zo leren ze hoe ze overlast kunnen bespreken met probleemjongeren. En we steunen organisaties als het Pennywafelhuis, City Seeds, FC Dauwendaele en Welzijn Middelburg. Door hen sterker te maken, kunnen we nieuwe problemen voorkomen."

"Door die maatregelen en plannen voor Dauwendaele is het nu minder erg in Dauwendaele dan je op basis van het imago denkt", zegt De Guchteneire. Al beseft hij ook dat "het echte gevoel van onveiligheid nog heerst in de wijk". "Het duurt misschien wel jaren voordat de gemiddelde wijkbewoner merkt dat het aan het verbeteren is."

Stigmatiserend

Nieuw Perspectief, noemt de gemeente haar aanpak. Omdat die term duidelijk maakt waaraan wordt gewerkt: jongeren én daarmee de wijk een nieuw perspectief bieden. Aanvankelijk heette dit de "Dauwendaele-aanpak." Maar het was uitgerekend Willemien Treurniet, toen nog raadslid voor de ChristenUnie, die zich tegen die naam verzette. Dat is 'stigmatiserend' voor de hele wijk, vond ze, terwijl de problemen zich ook in andere wijken zouden kunnen voordoen en de aanpak ook daar kan werken.

De renovatie van het winkelcentrum bevat ook de bouw van een extra supermarkt voor de ALDI. De Jumbo heeft al een plek in het winkelcentrum. De renovatie van het winkelcentrum bevat ook de bouw van een extra supermarkt voor de ALDI. De Jumbo heeft al een plek in het winkelcentrum. Foto: Lex de Meester

De resultaten in Dauwendaele stemmen haar optimistisch. Als wijkwethouder beschikt ze niet over een zak geld. "Natuurlijk kan ik proberen er een miljoen euro in te steken. Maar geld lost niet alles op. Laten we eerst eens kijken wat er nog nodig is, wat mensen zelf al doen en hoe we initiatieven slim kunnen combineren. Want er gebeurt ook al heel veel. Het is de kunst alles aan elkaar te koppelen. We moeten niet de illusie hebben er een saamhorige wijk van te kunnen maken, maar die kan wel groeien."

"Het zicht doet ook veel", wijst Treurniet naar twee lelijke plekken. Het wachten is nog op het moment waarop van het leegstaande en hevig verpauperde kantoorgebouw Goudend een appartementencomplex wordt gemaakt. Maar de vernieuwing van het winkelcentrum is eindelijk begonnen. En Woongoed Middelburg renoveert momenteel de Meanderflats. Daar gaan fysieke aanpassingen hand in hand met het vergroten van de veiligheid, of toch ten minste het gevoel van veiligheid.

Rob Bastian nam in mei na ruim 25 jaar afscheid als voorzitter en lid van het Wijkteam Dauwendaele. Zijn favoriete ommetje is de Blauw-Groene Wandelroute. "Als je die loopt, zie je hoe mooi onze wijk ook is." Rob Bastian nam in mei na ruim 25 jaar afscheid als voorzitter en lid van het Wijkteam Dauwendaele. Zijn favoriete ommetje is de Blauw-Groene Wandelroute. "Als je die loopt, zie je hoe mooi onze wijk ook is." Foto: Lex de Meester

Klaar voor de toekomst

Gaat het nou toch weer over de lelijke kanten van Dauwendaele? Rob Bastian staat op en nodigt uit om mee te gaan op zijn favoriete wandeling. Hij loopt vanuit zijn huis naar de Kruitmolenlaan en steekt over naar een watergang. "Kijk, hier loopt de Blauw-Groene Wandelroute. Als je die loopt, zie je hoe mooi onze wijk ook is."

De wandeling kruist De Overloper, het fietspad dat Dauwendaele in tweeën splitst en de nieuwbouwwijk Mortiere rechtstreeks verbindt met het winkelcentrum. Wat eens vooral een fietsroute was, omgeven met hoog struikgewas, is nu een Europees voorbeeldproject hoe je woonwijken kunt klaarmaken voor de klimaatverandering. Het gebied naast het fietspad is deels golvend gemaakt zodat in de lagere stukken water opgevangen kan worden bij hevige regenval. 'Klaar voor de toekomst' vermeldt het informatiebord over het project. Dat voorkomt twee vormen van overlast: natte voeten, en onveiligheid, want door het gebied open te maken, is het zeker 's avonds overzichtelijker en veiliger.

De Overloper is het fietspad dat dwars door de wijk loopt en Dauwendaele in tweeën splitst. Links en rechts van het pad zijn gebieden ingericht om water op te vangen bij hevige regenval. Daarmee is de wijk aangepast aan de klimaatverandering en klaar voor de toekomst. De Overloper is het fietspad dat dwars door de wijk loopt en Dauwendaele in tweeën splitst. Links en rechts van het pad zijn gebieden ingericht om water op te vangen bij hevige regenval. Daarmee is de wijk aangepast aan de klimaatverandering en klaar voor de toekomst. Foto: Lex de Meester

Met aanpassing aan het klimaat, verbetering van het winkelcentrum, harde aanpak van de criminaliteit, projecten om jongeren op het rechte pad te houden, initiatieven voor meer contact en saamhorigheid tussen bewoners maakt de 55 jaar oude wijk zich klaar voor de toekomst. Mary Remijnse wil al dat moois op verzoek van het wijkteam graag vastleggen in een film. "Die kan zonder geluid maar met tekstfragmenten continu vertoond worden op schermen in het winkelcentrum, zodat we dat positieve gevoel op de wijkbewoners overdragen. En er kan een versie met geluid en uitgebreidere interviews komen die voor de politiek een inspiratie kan zijn, maar ook buiten Middelburg gebruikt kan worden om lessen uit te trekken."

"De veilige leefomgeving in de wijk Dauwendaele is deels afhankelijk van imago. Een incident of een bericht via sociale media kan dit volledig doen kantelen", schetst de gemeente de kwetsbaarheid van alle inspanningen. Dat beseft ook Rob Bastian. "We groeien naar een kantelmoment. Het gaat hier nog niet hosanna, maar wel beter dan mensen denken. En onthoud: je moet klein beginnen om groot te eindigen."