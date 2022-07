Een Amersfoortse beleefde begin dit jaar een horroravond: haar kleding werd in de brand gestoken, ze kreeg een mes op haar keel, werd met ducttape aan haar handen vastgebonden en onder dwang van station Terwijde/Utrecht naar Amersfoort gereden. Drie tienermeiden zijn vandaag voor de heftige ruzie veroordeeld.

11 januari 2022 staat voor altijd in het geheugen van de Amersfoortse tiener Amy* gegrift. Een twist tussen vier meiden loopt op station Terwijde verschrikkelijk uit de hand. De Amersfoortse wordt geschopt, geslagen, aan haar haren getrokken en bespuugd door drie leeftijdsgenoten (17, 18 en negentien jaar) uit Utrecht en het Limburgse Venlo.

Geschreeuw

Ook steken ze haar kleding in de brand en zetten een mes op haar keel. Daarna worden haar handen vastgebonden met ducttape, krijgt ze een mondkapje op en wordt ze onder dwang naar Amersfoort gereden. Het trio filmt het meisje en eist dat ze 'sorry' zegt. Als ze dat niet doet, wordt ze naakt achtergelaten op de snelweg.

Via de app Telegram kijken tientallen gebruikers mee hoe de tiener doodsangsten uitslaat. De nachtmerrie eindigt als ze uit haar flat in Amersfoort vlucht en om hulp schreeuwend bij haar buren aanklopt. Haar geschreeuw was tot diep in de wijk te horen.

Spullen

De reden van de ruzie? De achttienjarige Limburgse logeerde een tijd bij Amy, haar spullen lagen daar nog en die wilde ze terug. "Ik hoorde dat ze negatief over me sprak. Dat verdiende ik niet", legde ze eerder aan de Utrechtse rechtbank uit. Dat de confrontatie zo uit de hand liep, was volgens het trio niet de bedoeling en kwam door groepsdruk.

De rechtbank heeft de drie tienermeiden voor de 'verschrikkelijke daden' veroordeeld. Twee van de drie zaten in jeugddetentie, ze hoeven niet terug de cel is. De minderjarige kreeg voorwaardelijke jeugd-tbs opgelegd. De andere twee naast verplichte behandeling taakstraffen van 240 en 150 uur.