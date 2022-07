Ze plaatste een bericht op Facebook. 'Jullie naar Hengelo, wij naar Enschede.' Vier maanden later staat de eengezinswoning van Patricia Kootstra vol met verhuisdozen. Binnenkort ruilt ze haar huurwoning met een onbekende. En ze is niet de enige. 'We hebben nu al meer aanvragen dan in heel 2021.' Een keerzijde is er ook: 'Het blijft zoeken naar een speld in de hooiberg.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



De oververhitte woningmarkt openbreken via woningruil. Een oproep in verschillende groepen op Facebook, werd voor Patricia Kootstra de sleutel tot succes. "Mensen reageren verbaasd als ik vertel hoe ik mijn nieuwe woning heb gevonden."

Niet jarenlang op wachtlijst staan, maar binnen een aantal maanden een huis binnen handbereik. Het klinkt misschien wel te mooi om waar te zijn. Maar is het omzeilen van de wachtlijsten met een ruil naast idealistisch ook realistisch voor het grote publiek?

Eigen douchekop

In de hal, op de trap en in de keuken staan verschillende verhuisdozen opgestapeld. Boven zijn de kinderen hun spullen aan het inpakken. Een emmertje met sop staat op het aanrecht. "Dat is het nadeel van verhuizen", zegt Kootstra, terwijl ze zichzelf verontschuldigd.

De voorbereidingen voor de huizenruil is in volle gang. De sleuteloverdracht is op 1 augustus, maar tijd om daarop te wachten heeft de alleenstaande moeder niet. "We ruilen op dezelfde dag. Dus alles moet van tevoren klaarstaan."

En dat vraagt om flexibiliteit. "Degene met wie ik ga ruilen heeft gevraagd of ze al van tevoren de woonkamer mag schilderen. Dat vind ik prima. Zij wil ook graag haar eigen douchekop meenemen, dat doe ik dan ook. We stemmen het onderling af." En dat is juist wat de Hengelose zo fijn vindt aan de woningruil. "We hebben alles zelf in de hand."

Woningmarkt op slot

Woningruil. De naam zegt het al. Woningzoekers die zelf al een woning of huurhuis in hun bezit hebben, ruilen onderling van 'paleisje'. Nieuw is het fenomeen niet, maar het heeft wel meer naamsbekendheid gekregen in de regio.

Woningcorporaties promoten het op hun website. De bal ligt bij de huurder, wordt nadrukkelijk gezegd. Maar ze stimuleren het wel, moedigen het soms zelfs aan. Want dat woningzoekers onderling hun onderkomen met elkaar uitwisselen, dat komt ze eigenlijk wel heel goed uit. De wachtlijsten? Die zijn ellenlang. De woningmarkt zit op slot. En de vraag is groot.

Win-winsituatie

"Wij staan er positief tegenover", zegt Joyce Dakhorst namens de Enschedese woningcorporatie De Woonplaats. Ook andere corporaties spreken van een 'handige manier' om een nieuwe woning te bemachtigen.

Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond, belangenorganisatie voor huurders, spreekt van een win-winsituatie, maar plaatst wel meteen een kanttekening. "Je lost de schaarste er niet mee op. Het aanbod blijft hetzelfde. Er gaat geen woning bij, maar er gaat er ook geen één af", zegt hij. "Voor mensen die al een huis hebben, maar in een andere plaats willen wonen of een grotere woning zoeken, kan het een uitkomst zijn en wachttijd schelen. Maar het blijft zoeken naar een speld in de hooiberg."

Perfecte match

Patricia Kootstra opent Facebook en laat zien hoe ze haar ruilpartner heeft gevonden. Ze gaat naar de pagina 'Woningruil Twente'. Van Losser naar Enschede. En van Glanerbrug naar Haaksbergen. Uit heel de regio worden er woningen om te ruilen aangeboden. Ook mensen uit de Randstad proberen op deze manier een huis in Twente te krijgen.

De oproep die Patricia Kootstra (bijnaam Patries) deed op Facebook. De oproep die Patricia Kootstra (bijnaam Patries) deed op Facebook. Foto: Screenshot Facebook

Als de oproep geplaatst is, kan het grote 'tinderen' met huurhuizen beginnen. Niet goed verzorgd. Te saai. Te groot of juist te klein. En ga zo maar door. "Je moet wel echt filteren." Want veel reacties, dat resulteert niet automatisch in een 'perfecte match', zegt Kootstra.

'Mijn man wil het niet'

In één huis zag de Hengelose zich al wonen. Ze was op slag verliefd. "De locatie was perfect, dicht bij mijn beste vriendin. Ik ging al fantaseren over hoe het zou zijn om er te wonen. En kon het niet laten om er even langs te rijden."

Toch ging het mis. "De bewoner heeft niks meer laten horen." En dat gebeurde vaker. "Mensen haken op het laatste moment af of bedenken smoesjes. Van één iemand kreeg ik eerst video's met een uitgebreide rondleiding door de woning. Een paar dagen later kreeg ik bericht dat haar man niet wilde. Toen ging het niet door. Ja, dat is wel even een teleurstelling. Daar moet je wel rekening mee houden."

Nummertje 900

Niet voor iedereen biedt het ruilen van woning uitkomst. Viviënne Nagy woont samen met haar man en twee kinderen, Rozsa (2,5) en Ferencz (7) op een kleine bovenwoning in Enschede. Ze proberen al een aantal jaren een grotere sociale huurwoning te bemachtigen, maar eindigen vaak als nummertje 900.

"De woningcorporatie adviseerde ons om aan woningruil te doen. Dat hebben we geprobeerd, maar het heeft ons niets opgeleverd. Een eengezinswoning in Enschede met drie slaapkamers, dat wil iedereen. Een kleine bovenwoning niet."

David en Viviënne Nagy met hun kinderen Rozsa (2,5) en Ferencz. David en Viviënne Nagy met hun kinderen Rozsa (2,5) en Ferencz. Foto: Carlo ter Ellen

Verdubbeling

Woningruil; voor de één de manier om de lange wachtlijsten te omzeilen, voor de ander dé zoveelste teleurstelling. Maar hoe vaak komt het eigenlijk voor?

Joyce Dakhorst, van Enschedese woningcorporatie De Woonplaats, ziet een duidelijke stijging van het aantal aanvragen. "In het eerste half jaar heeft er bij ons 23 keer een woningruil plaatsgevonden. Dat is nu al aanzienlijk meer dan in heel 2021." En bijna een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. Ook Beter Wonen, een woningcorporatie die actief is in Almelo, spreekt van een lichte stijging. In andere plaatsen in de regio blijft het bij een 'beperkt aantal'.

Afwijzen

Niet elke aanvraag resulteert daadwerkelijk in een ruil, blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd. Hoe vaak een ruil wordt afgewezen verschilt sterk per corporatie.

Bij woningcorporatie Ons Huis in Enschede werden de afgelopen paar jaar ongeveer de helft van de aanvragen afgewezen. Bij Welbions in Hengelo en Borne hebben van de dertig aanvragen die vorig jaar gedaan zijn, slechts een handjevol tot een definitieve ruil geleid.

Dat heeft te maken met eisen die worden gesteld. Zo moet het inkomen van de nieuwe huurder passen bij de huurprijs, moet de leeftijd overeen komen met de doelgroep van de woning en mag er geen huurachterstand zijn. Soms worden woningen nog eerst gecontroleerd. Ook niet alle huizen komen in aanmerking voor woningruil. Als een woning op korte termijn gesloopt of gerenoveerd wordt, kan er niet geruild worden.

Enthousiast

De eerste bezichtiging van Patricia Kootstra was geen succes. Maar bij de tweede afspraak, een maand nadat ze de oproep plaatste, was het raak. "Ik ben eerst bij haar geweest. Dan is het hopen dat zij net zo enthousiast is over jouw woning dan ik over de hare. Dat was hier het geval."

Omdat Kootstra eerder aan woningruil heeft gedaan, wist ze wat ze moest doen. "De eerste keer in 2016 moest ik alles zelf uitzoeken. Nu is er veel meer bekend en is het aanvraagformulier te downloaden op internet. Dat maakt het een stuk gemakkelijker.

Wat betekent woningruil voor de huurder?

De spelregels die woningcorporaties toepassen voor woningruil verschillen onderling. Bij de één neemt de nieuwe huurder letterlijk het contract over van degene waar hij mee ruilt, bij de ander worden er nieuwe huurovereenkomsten opgesteld en kan het zijn dat de huurprijs hoger uitvalt dan bij de vorige huurder. "Bij ons is een woningruil in feite een gewone verhuizing met een nieuwe verhuring", zegt Carole Grundel van WBO Wonen, de woningcorporatie in Oldenzaal.

Positie op de wachtlijst

Als een huurder die op de wachtlijst staat ervoor kiest om te ruilen, kan dit invloed hebben op zijn positie op de wachtlijst. Ook daarin verschillen de regels van corporaties onderling. Bij de één, zoals Beter Wonen in Almelo, behoudt de huurder zijn positie op de wachtlijst, bij het gros van de organisaties in de regio vervalt de inschrijving en moet degene die ruilt weer onderaan beginnen.

Een woningruil met huurhuizen kan zowel binnen één corporatie, als met verschillende partijen.

Aan welke voorwaarden moet je (vaak) voldoen voor woningruil?

De huurder en de ruilkandidaat:

Wonen minimaal één jaar op het huidige adres

Hebben geen huurachterstand

Hebben geen overlast veroorzaakt

Blijven na de woningruil minimaal één jaar in hun nieuwe huis wonen

De woning: