De woonboot van Jan Duurt Bosch en Laura Tammeling aan de Onderlangs ligt al weken droog. Het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en droogte van de afgelopen tijd, vertellen ze. De schade loopt in de tienduizenden euro's, en ze zijn niet de enige gedupeerden

Ze twijfelden geen moment, toen ze twaalf jaar geleden in een bootje over de Rijn voeren en hun huidige woonboot aan Onderlangs toevallig te koop zagen staan.



"Schitterend, zo aan het water en dicht bij de natuur", vertelt Duurt Bosch. "En tegelijkertijd op steenworp afstand van het centrum van Arnhem. Wie wil dat nu niet?"

En nog steeds is het elke dag genieten, vervolgt Duurt Bosch vanaf het dek van zijn woonboot. Hij kijkt uit op de groene akkers van Meinerswijk, terwijl iets verderop het water van de Rijn voorbij kabbelt.



Maar toch is het met tijd en wijle óók behoorlijk behelpen. Zeker de laatste jaren. De waterstand schiet soms hoog de lucht in, om vervolgens te dalen tot ongekende dieptes.

Jan Duurt Bosch voor zijn woonboot aan de Onderlangs, die volledig droog ligt Jan Duurt Bosch voor zijn woonboot aan de Onderlangs, die volledig droog ligt Foto: Gerard Burgers

Lekkende vaatwasser en hellende afvoer

"Vorig jaar juli hadden we hoogwater, moesten we de boel nog barricaderen. En nog geen maand later lag de woonboot volledig droog", herinnert de Arnhemmer zich. En ook nu is het weer zover. De riante woonboot van het stel wordt volledig omgeven door zand en stenen. Slechts een kleine plas water resteert, van het Rijnwater is verder geen spoor.



De woonboot ligt nu ook nog eens scheef op de bodem. Gevolg: de vaatwasser lekt en de afvoer loopt scheef af. "Maar dat zijn kleine, praktische dingetjes", nuanceert Duurt Bosch. "Daar moet je nu eenmaal rekening mee houden als je op het water gaat wonen."

Uitbaggeren

Veel vervelender is de schade die de woonboot aan de onderkant oploopt. Doordat de boot bij een hogere waterstand weer gaat drijven en vervolgens bij droogte weer op stenen en scherpe voorwerpen op de bodem knalt, beschadigt de beschermlaag aan de onderzijde. Dat leidt tot roest en mogelijk zelfs lekkages. Duurt Bosch: "Om dat goed te repareren ben je tienduizenden euro's verder."



Aan Onderlangs liggen zo'n dertig woonboten. Niet alle arken hebben dezelfde problemen. Op sommige plekken is de Rijn dieper of ligt de woonboot verder van de kade. Het merendeel van de bewoners kampt echter met dezelfde problematiek als die van Duurt Bosch en Tammeling.

Zachte landing

Ze willen dat de gemeente de inham van de Rijn bij Onderlangs gaat uitbaggeren. Of, simpel gezegd, dat de stenen en voorwerpen rondom de arken worden verwijderd.



"Dan maakt de woonboot een zachte landing bij laagwater en ontstaat er geen schade. Er moet wat gebeuren. Tegen hoogwater kunnen we ons prima wapenen, maar tegen drooglegging op dit moment niet."

Het maakt bewoners niet uit wie het baggeren betaalt, als het maar gebeurt: 'Nu worden we er moedeloos van'

De havens aan Onderlangs in Arnhem waar langs de Nederrijn 30 woonboten liggen. De havens aan Onderlangs in Arnhem waar langs de Nederrijn 30 woonboten liggen. Foto: Google Earth

De bewoners van de woonboten aan Onderlangs in Arnhem proberen al vijf jaar lang voor elkaar te krijgen dat de havens waar hun arken liggen, worden uitgebaggerd.



Terwijl de bewoners in de veronderstelling waren dat de gemeente Arnhem de kosten voor het baggeren zou betalen, verwijst die nu naar het Rijksvastgoedbedrijf. Maar die geeft volgens de bewoners nul op rekest.



In tegenstelling tot de haven van Coers en de Rosandepolder, twee andere plekken in Arnhem waar woonboten liggen, is de gemeente hier niet de enige eigenaar. "Wij zijn eigenaar van het talud, Rijkswaterstaat is van het water en het Rijksvastgoedbedrijf is diegene die de plekken voor de woonboten verhuurt", zegt een woordvoerder van Arnhem. Dat maakt de situatie complex. "Wij mogen daar niet baggeren zonder toestemming van het Rijksvastgoedbedrijf."



Woonbootbewoner Jan Duurt Bosch is al sinds 2017 in gesprek met de gemeente om de havens waar de arken liggen, dieper te krijgen. Want elke keer als de woonboten bij laag water op de grond komen, raken ze beschadigd. "Dat komt door al het puin dat er onder ligt", zegt Duurt Bosch. "Dat komt uit Klarendal en is vroeger door de gemeente in de rivier gedumpt. Stroming zorgt ervoor dat het onder de woonarken terecht is gekomen."



Het maakt Duurt Bosch niet uit wie het baggeren bekostigt. Het is voor de bewoners vooral belangrijk dat het gebeurt, zegt hij. "Nu worden we er moedeloos van." Vooral omdat de Rosandepolder bijvoorbeeld komend voorjaar wel wordt uitgebaggerd. "Wij betalen forse bedragen voor onze ligplaatsen. Dan mag je verwachten dat er ook onderhoud wordt gepleegd."



De gemeente geeft nu aan voor de bewoners contact te willen leggen met het Rijksvastgoedbedrijf. "Als diegene die hierover gaat terug is van vakantie", zegt de woordvoerder. "Wij willen ook aanschuiven bij het overleg om zo de bewoners te ondersteunen."