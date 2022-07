Kylie Jenner nam vorige week een privéjet voor een vlucht van een magere 17 minuten en kreeg bakken kritiek over zich heen. Ook andere beroemdheden maken frequent gebruik van hun privéjets voor korte vluchten. Maar hoe schadelijk zijn zulke vluchten eigenlijk?

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



Vorige week postte Kylie Jenner een zwart-witfoto op Instagram van zichzelf en de Amerikaanse rapper Travis Scott op een luchthaven tussen twee privéjets. "You wanna take mine or yours?", luidde het bijschrift. Al snel kreeg ze een stortvloed van kritiek over zich heen op sociale media. "Your waste of gas emissions or mine?", "gewoonweg walgelijk" en "beschamend" zijn enkele reacties.

Volgens Celebrity Jets, een geautomatiseerd Twitter-account van Jack Sweeney dat vluchten van beroemdheden volgt, duurde de vlucht van Kylie Jenner van Van Nuys in Los Angeles naar Camarillo op 12 juli slechts 17 minuten. Die 17 minuten durende uitstap resulteerde in een uitstoot van een ton koolstofdioxide. Volgens The Guardian is dat ongeveer een kwart van de totale jaarlijkse koolstofvoetafdruk van de gemiddelde persoon. Met de auto zou de trip naar Camarillo slechts 40 minuten duren, wat meteen ook een veel kleinere uitstoot zou betekenen.

Maar Kylie Jenner is niet de enige. Sweeney traceerde ook vluchten van andere beroemdheden. Rapper Drake en multimiljardair Elon Musk namen onlangs eveneens hun privéjet voor korte vluchten. Bokser Floyd Mayweather spant momenteel de kroon met zijn vlucht van slechts 10 minuten van Henderson naar Las Vegas.

Uit het onderzoek van ngo Transport & Environment (T&E) in mei 2021 bleek dat de CO2-uitstoot van privévliegtuigen in Europa tussen 2005 en 2019 met bijna 31 procent is toegenomen, sneller dan die van commerciële vliegtuigen. Privévliegtuigen zijn gemiddeld tien keer koolstofintensiever dan commerciële vliegtuigen en 50 keer meer vervuilend dan treinen. Ze stoten meer dan 33 miljoen ton broeikasgassen uit. Andrew Murphy, luchtvaartdirecteur bij T&E, benadrukte de impact van privéjets: "Vliegen met een privéjet is waarschijnlijk het ergste dat je kunt doen voor het milieu."

'Tesla-moment' van de luchtvaart

Ondanks de klimaatimpact van privévliegtuigen zijn ze in de meeste Europese landen onbelast. T&E berekende dat een belasting op vliegtuigbrandstof van privéjets 325 miljoen euro zou opleveren. Die inkomsten zouden gebruikt kunnen worden om de luchtvaartsector groener te maken. Volgens Murphy is de markt voor privévliegtuigen bij uitstek geschikt voor het 'Tesla-moment' van de luchtvaart: de doorbraak van vliegtuigen op waterstof of elektriciteit. "Europese beleidsmakers moeten snel privévluchten met fossiele brandstoffen belasten, en tegen 2030 verbieden", zo zei hij. En toch stelde de Europese Commissie in juli 2021 voor om privéjets vrij te stellen van deze belasting.

Nikita Pavlenko, hoofd brandstoffen van de International Council on Clean Transportation, hoopt dan weer dat de beroemdheden het goede voorbeeld zullen geven. "Het minste dat ze kunnen doen is omschakelen naar duurzame brandstoffen of een nul-emissievliegtuig zodra dat mogelijk is", vertelde ze aan The Guardian.