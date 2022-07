Het is aan het Oranje van dit EK te zien: vrouwenvoetbal is in Nederland hoofdzakelijk een witte aangelegenheid. Hoe dat nou kan? 'Voor meiden met een migratieachtergrond is de drempel nog hoger.'

Het valt misschien niet meteen op, maar na een paar wedstrijden op het EK voetbal in Engeland springt het toch in het oog: bijna alle ploegen zijn erg wit, zeker in vergelijking met de mannenteams van dezelfde landen.

Dat geldt ook voor Oranje. In het Nederlands mannenelftal is bijna de helft van de selectie van kleur. Bij de vrouwen zijn op dit moment slechts twee gekleurde speelsters: Lineth Beerensteyn en Esmee Brugts. Een Marokkaanse of Turkse Nederlandse heeft nog nooit het hoogste vrouwenteam gehaald.

In de selectie van thuisland Engeland van Sarina Wiegman zijn drie van de 23 spelers gekleurd, bij de laatste wedstrijd van de mannen van coach Gareth Southgate waren het er tien. "Je ziet een team dat eigenlijk wit is", zegt oud-international Eniola Aluko tegen Planetfootball.com. "Ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen."

De veel meer diverse selectie van Frankrijk. Foto: AFP

De enige echte uitzondering op dit EK is Frankrijk, waar Nederland zaterdag tegen speelt in de kwartfinale. Bij dat land spelen zowel bij de mannen als de vrouwen veel voetballers met een migratieachtergrond.

Dat het percentage in veel landen lager ligt, is niet verwonderlijk. Van de jongeren - meisjes én jongens - zonder migratieachtergrond zit 75 procent bij een sportvereniging, blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut uit 2020. Bij jongens met een niet-westerse migratieachtergrond is dat 10 procent lager: 65 procent. Bij meisjes is het nog minder: slechts 40 procent.

Verkeerde conclusies

Uit die getallen worden vaak verkeerde conclusies getrokken, zegt Kathrine van den Bogert, universitair docent sport en society aan de Universiteit Utrecht. Dat meiden niet mogen sporten bijvoorbeeld, vanwege hun ouders of hun geloof.

Van den Bogert sprak voor haar promotieonderzoek met tientallen meiden die niet in die officiële cijfers voorkomen. Ze bezocht twee jaar lang pleintjes, vooral in de Haagse Schilderswijk, waar ze voetballen. "Zij willen allemaal de volgende Beerensteyn of Miedema worden. En spelen bij Barcelona, dat is wel echt de favoriete club."

De cultureel antropoloog sprak vooral met meiden met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond en leerde al snel dat religie nauwelijks een belemmering is om te sporten en voetballen. Wel zag ze dat veel meiden ervoor terugschrikken om de stap naar een club te zetten. "Sowieso is het voor veel meisjes nog altijd niet vanzelfsprekend om te gaan voetballen", zegt ze. "Maar voor deze meiden is de drempel nog hoger."

Clubs liggen vaak niet om de hoek en brengen en halen lukt niet alle gezinnen. Financieel kan het soms lastig zijn. Niet alle verenigingen hebben meidenteams en meedoen in een jongensteam kan een hobbel zijn. Meestal zijn clubs bovendien mannenbolwerken: bestuurders en trainers zijn man, niet zelden wit.

Buitengesloten

"Het zijn allemaal redenen waarom ze zich niet bij een club aanmelden of zich er niet op hun plek voelen", legt Van den Bogert uit. Soms is er sprake van discriminatie of racisme, maar vaak zijn ze ook bang om buitengesloten te worden.

"Die angst is niet onterecht", zegt de onderzoekster. "Je wordt als meisje vaak als vreemde eend in de bijt gezien. Ze voelen zich niet comfortabel. Daarom hebben ze vaak zoiets van: laat maar zitten dat clubvoetbal."

In Frankrijk lukt het beter om talenten uit banlieues van grote steden eerst bij clubs te krijgen, waarna ze doorstromen naar voetbalacademies van de Franse bond. Linksbuiten Kadidiatou Diani kreeg bijvoorbeeld, net als Kylian Mbappé, haar opleiding op de academie in Clairefontaine, even buiten Parijs.

"Ik wist niet eens dat er een Frans vrouwenteam was," zei de huidige speelster van PSG Feminine tegen Le Parisien. "Ik ontdekte het pas in het centrum. Vanaf dat moment realiseerde ik me dat ik er mijn werk van kon maken en op een dag bij dit team kon komen."

Zo actief is de KNVB niet op jacht naar talent, maar de bond probeert clubvoetbal wel te stimuleren. Bijvoorbeeld via het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, waardoor international Shanice van der Sanden met voetbal in aanraking kwam. Ook is er het project Ons Voetbal is Van Iedereen dat ervoor moet zorgen dat clubs inclusiever worden: met meer diverse bestuursleden en trainers, waardoor de drempel voor kinderen met een migratie-achtergrond kleiner wordt.

Doorstromen naar Oranje gebeurt al wel: Shanice van der Sanden, Lineth Beerensteyn en Esmee Brugts zijn er het voorbeeld van. "Niemand kijkt hier echt naar wat voor kleur je hebt", zegt de laatste. "En het valt mij ook niet echt op."

Keuze voor Marokko

Bij de nationale jeugdelftallen is wat meer kleur te zien. Maar er haken ook meiden af, bijvoorbeeld omdat ze ervoor kiezen om voor Marokko uit te komen. Waar bijvoorbeeld Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui er op latere leeftijd voor kozen om voor Marokko uit te komen, zitten in het Marokkaanse vrouwenteam onder 17 nu al vier meiden die in Nederland zijn opgegroeid.

Tot hen behoort Samya Masnaoui, die eerder voor Nederlandse elftallen uitkwam. Ook Dania Mrabti (Excelsior), Sofia Boulghalg (FC Eindhoven) en Djennah Cherif (ADO Den Haag) zitten al in dit team.

Cherif figureerde drie jaar geleden nog in een filmpje, waarin ze op bezoek ging bij Lieke Martens. "Mijn droom is om net als Lieke Martens voor het Nederlands elftal te spelen." Ze werd geselecteerd voor Nederland onder 16, maar was geblesseerd. Niet veel later hengelde Marokko haar binnen.

De bond van dat land is zeer actief en heeft een troef: in oktober doet de ploeg onder 17 wel mee aan het WK in India. Nederland wist zich daarvoor niet te plaatsen.