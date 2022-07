In de wereld van het model racen kun je je met een klein budget een grote meneer wanen. Het is de Formule 1 in miniformaat. 'Van 0 tot 100 binnen 2 seconden. Daar kan geen Ferrari tegenop.'

Bij de nadering van het circuit in Rucphen zijn de ronkende mini-motoren al luid en duidelijk hoorbaar. In model racen is alles op schaal, ook de decibellen. "Toch draagt ons geluid best ver", weet voorzitter Ferdi van Merode van Model Auto Club De Baanbrekers. "Mensen in St. Willebrord horen ons wel eens."

John Ermen kan dat beamen. "In mijn tuin kan ik dit horen", zegt John Ermen. Meestal als er geracet wordt aan de Baanvelden is de 41-jarige vijfvoudig Nederlands kampioen rc racing uit St. Willebrord er zelf bij op het circuit. De afkorting rc staat voor radio controlled. Model racen dekt de lading ook. De clubwedstrijd op deze zondag is een van de laatste testen voor de aanstaande Europese kampioenschappen in Valencia. De system-engineer neemt een week vakantiedagen op om zijn droom na te jagen. "Dit is eigenlijk harder werken dan op mijn werk, haha. 90 procent van de hobby gaat zitten in het sleutelen, voorbereiden, dingetjes klaarmaken. Racen is maar 10 procent. Mensen onderschatten dat wel eens."

Ermen won al twee keer een zilveren EK-plak. Dus wordt het tijd om in de voetsporen te treden van zijn broer Jack, die in 2009 gestopt is. "Ik ben wel realistisch. Het wordt steeds moeilijker, steeds meer deelnemers zijn ook hartstikke snel. Eerst maar eens in de finale zien te komen. Het moet op zo'n wedstrijd ook allemaal op zijn plaats vallen. Als het circuit je niet ligt, ben je bij voorbaat verloren", zegt John Ermen gehuld in een blits T-shirt met zijn naam op de rug.

In het overdekte rennerskwartier wordt tussen de races druk gesleuteld voor de optimale afstelling. Zo te zien aan het deelnemersveld is het toch vooral een grotemannending. "Jammer genoeg zie je bijna geen jeugd meer", stelt Ermen die al op jonge leeftijd meegesleept werd naar de modelracecircuits. "Mijn vader en broer zijn er mee begonnen toen ik nog niet geboren was."

Op het rondje van 257 meter worden duizelingwekkende snelheden gehaald. 130 kilometer per uur op het einde van het rechte stuk is geen uitzondering. Van Merode, tevens wedstrijdleider en speaker, heeft de modellen in de loop der jaren steeds sneller zien worden. De techniek staat niet stil. "De brandstof 1/8 heeft een automatische twee-versnellingsbak. Van 0 tot 100 binnen 2 seconden. Daar kan geen Ferrari tegenop. Er zijn meer afstellingen in een rc-auto te doen dan in een echte racewagen."

Bij de langere races, in de brandstofklassen, kent echte pitstops voor tankbeurten en bandenwissels. Modelracers zien hun sport als de Formule 1 in het klein. Ermen: "Absoluut. Alles wat je aan de auto af kunt stellen, doen ze in de Formule 1 ook. Je kunt spelen met vering, de demper, anti-roll bar, gewichtsverdeling. Het enige wat ontbreekt is telemetrie, dat je vanaf de pitmuur dingen kunt doen aan de auto. Maar als je hier een crash maakt, kun je nog gewoon weglopen. Alleen in de portemonnee kan het zeer doen."

Bij MAC De Baanbrekers in Rucphen nemen we een mijkje bij deze bijzondere sport. Bij MAC De Baanbrekers in Rucphen nemen we een mijkje bij deze bijzondere sport. Foto: Pix4Profs

Bij onderlinge botsingen blijft de schade meestal beperkt tot klein leed. Beginners hoeven niet eerst een soort rijvaardigheidsbewijs te halen om toegang te krijgen tot het domein van de model racers. Het is ook niet zo dat degene met de dikste portemonnee voorop rijdt. "Gelukkig niet. Als je niet de capaciteiten hebt om de beste auto op het circuit te houden, sta je meer naast de baan dan erop", lacht Van Merode.

Wat het geheim van de smid is? Ermen: "Net zoals in elke sport moet je blijven oefenen, dan word je vanzelf beter. Ik steek er heel veel tijd in om dingetjes uit te testen. De jongens hier tegenover mij in het rennerskwartier rijden met exact hetzelfde materiaal als ik. Dat hebben ze bij mij gekocht. Het materiaal dat je in de winkel vanaf de plank kunt kopen, is prima om te kunnen racen. Er is geen geheim kanaal op het darkweb waar je nog beter materiaal vandaan kunt halen."

In het tv-programma Car Wars coachte Ermen vorig jaar oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos. De SBS-serie ontketende geen rage. Net zo min als er een Max Verstappen-effect merkbaar is in het model racen. "De kartscene heeft wel een vlucht genomen, wat wij doen is echt iets anders. Ook al staan er hier op de stelling mensen die in hun lijf voelen alsof ze zelf een echte piloot zijn", aldus Van Merode.

Voordat Verstappen wereldkampioen in de Formule 1 werd, ging een landgenoot hem voor in rc racing. De wereldtitel van Jilles Groskamp, die zelfs kan leven van zijn sport, had destijds evenmin een aanzuigende werking. De Baanbrekers telt nu nog ongeveer 80 leden, in de hoogtijdagen waren dat er 200. Van Merode: "Toen stond het computertijdperk nog in de kinderschoenen. Er bestaat ook rc op de computer. Het is lastig om jeugd aan te trekken. We zitten aardig met een vergrijzing. Het is een technische hobby. Je moet het leuk vinden om aan een auto te sleutelen."

De sport wordt bedreven met radiografisch bestuurbare (rc) auto's.

Er bestaan verschillende klassen, zowel voor brandstofauto's als voor elektro-wagens. De indeling is grofweg op basis van het schaalmodel. Zo zijn er klassen 1/5, 1/8 en 1/10. Een 1/10-auto is tien keer zo klein als het origineel.

De NOMAC (Nederlandse Organisatie van ModelAuto Clubs) is de officiële bond voor modelsportauto's in Nederland. Er zijn twaalf verenigingen bij aangesloten. Brabant telt twee clubs: MAC De Baanbrekers in Rucphen en MAC Vlijmen met het circuit in Nieuwkuijk.

Er worden ook Europese (door EFRA) en wereldkampioenschappen (IFMAR) rc racing gehouden.

Om mee te kunnen doen is geen rij(vaardigheids)bewijs vereist.