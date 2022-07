Als vrouw een vrouw versieren. Dat schijnt nog niet zo makkelijk te zijn, want vrouwen zijn nogal afwachtend, zo stelt Eline Zegers (34) in haar boek 'Vrouwen versieren voor vrouwen'. Zaterdag geeft ze een workshop vol tips en trucs voor de zoekende lesbienne.

Is het zo moeilijk om als vrouw een vrouw aan de haak te slaan dat er een speciaal boek voor nodig is?

"Toen ik op mijn 26ste zelf uit de kast kwam, ging ik naar een gaybar om daar te wachten tot ik versierd zou worden. Als hetero werkte deze methode prima, maar als lesbische vrouw absoluut niet. Blijkbaar zijn vrouwen echt meer afwachtend. Wanneer je dan op zoek bent naar elkaar wordt het lastig. Een man is van oudsher toch meer de initiatiefnemer. En ook wat agressiever in aanpak."

Jij hebt een boek geschreven, dus je bent er inmiddels achter hoe het moet?

"De eerste stap is een hele belangrijke. In actie komen! De liefde is echt te mooi om aan het toeval over te laten. Een man mag dan van nature meer een jager zijn en een vrouw een verzamelaar, als lesbienne moet je echt je eigen kansen creëren. Vrouwen stoppen ook te snel met flirten. Wanneer een gesprekspartner even naar de wc gaat, denken ze al niet leuk genoeg te zijn. Juist op die momenten moet je - van vrouw tot vrouw - even doorpakken en niet opgeven."

Met de kans om gekwetst te worden. Dat is toch eng?

"Ja, het kan gebeuren dat je iemand aanspreekt die niet op vrouwen valt. Nou en? Mijn ervaring is dat ze het bijna altijd als een compliment beschouwen."

En dan een workshop. Inclusief rollenspellen en elkaar diep in de ogen kijken?

"Dat niet, maar ik ga met de aanwezige dames wel een uurtje heel praktisch aan de slag. Ik doe kleine oefeningen met ze om ze te laten zien hoe je in gesprek kunt komen en blijven. Het wordt heel luchtig, misschien zelfs leuk."

Heb je nog een gouden tip?

"Loop meer blauwtjes! Dat risico moet je nemen, anders wordt het niks."