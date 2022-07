Zorginstelling Severinus haalt zes cliënten met een verstandelijke beperking uit hun vertrouwde woning in Veldhoven en verdeelt hen onder andere woongroepen. Volgens de directie kan ze niet anders dan hun woning sluiten, vanwege personeelsgebrek.

"Het is de eerste keer in het bestaan van Severinus dat we zo'n zware maatregel moeten nemen. We zien geen andere uitweg. Door personeelsgebrek konden we de veiligheid en zorg op deze ene woning niet langer garanderen", zegt bestuurder Raymond van Zoolingen, voorzitter van de raad van bestuur. "Voor onze cliënten is de band met medebewoners en het team heel belangrijk. Daarom betreuren we dit zeer."

Severinus is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wonen circa 540 cliënten in haar huizen, verspreid over tachtig woningen. Die staan in Veldhoven, vooral in de woonwijken Akkereind en Berkt.

"Net als andere sectoren kampt de gehandicaptenzorg met tekort aan personeel. Onze opleidingsklassen zijn half leeg, dat hebben we nooit eerder meegemaakt. En in april, mei, dus net voor de vakantie, vertrokken er opeens meer medewerkers dan normaal. Dat hadden we niet zien aankomen", zegt Van Zoolingen. "Daarbij komt dat we kampen met een hoog ziekteverzuim, tegen de 12 procent. Deels door corona. Maar er zijn ook medewerkers die overbelast zijn."

Uitzichtloosheid bij medewerkers

Maar eigenlijk heeft ook dat met corona te maken. "De afgelopen twee, drie jaar hebben heel veel van onze medewerkers gevergd. De werkdruk is hoog. Elke keer weer de vraag krijgen of je een extra dienst kan draaien, dat geeft stress. En dan blijkt corona ook nog niet weg te gaan. Dat geeft sommige medewerkers een gevoel van uitzichtloosheid, ook privé. Uiteindelijk wordt er een soort grens bereikt en vallen mensen uit, of ze gaan ergens anders werken."

De krappe arbeidsmarkt biedt werknemers de luxe van keuze, ziet Van Zoolingen. "Sommigen kiezen een baan die beter betaalt en minder zwaar is. Met name jongere werknemers gaan werken als zzp'er: dan verdienen ze meer, en kunnen ze op vakantie wanneer ze willen."

Begrip bij ouders en cliëntenraad

Na de zomervakantie zal Severinus kijken of de gesloten woning weer open kan. De zes bewoners die nu weg moeten, zullen op hun nieuwe plek blijven. Volgens de directie zijn ouders en cliëntenraad persoonlijk op de hoogte gesteld en hebben ze begrip voor de situatie.

Bij Severinus werken bijna 1150 medewerkers (circa 750 fte) in de zorg en ondersteunende functies. Daarnaast zijn ruim 475 vrijwilligers betrokken bij de vrijetijdsbesteding van cliënten. Er wonen bij Severinus circa 540 cliënten, 350 cliënten wonen thuis of zelfstandig. De omzet bedraagt ongeveer 65 miljoen euro.