De boerenlobby is groot, divers en machtig, maar heeft één probleem; de verdeeldheid is te groot. Daardoor houden boeren én grote bedrijven elkaar in een houdgreep. Het is de reden dat de sector uit zichzelf maar niet tot verandering komt.

Dat blijkt uit tal van gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven, politici, boeren en andere betrokkenen. Grote bedrijven in de landbouwsector zijn fel tegen ingrijpende plannen van het kabinet om minder vee te houden in Nederland, zodat de stikstofuitstoot vermindert. Al jaren proberen zij op allerlei manieren het beleid te beïnvloeden. Ze betalen voor campagnes om vlees te promoten, ze bevorderen het imago van de boer via tv-programma's en ze lobbyen rechtstreeks bij de Tweede Kamer. Daarnaast sponsoren tal van bedrijven de reeks aan boerenprotesten.

Het belang van de bedrijven is simpel: geld. Zeker grote veevoerbedrijven als De Heus, Agrifirm en For Farmers (samen leveren ze aan driekwart van alle boeren) verliezen omzet als de veestapel slinkt. "Die bedrijven verdienen geld over de rug van de boer'', stelt Tjeerd de Groot van D66, die wil dat de bedrijven voorop lopen bij veranderingen in de sector.

Die wil is er wel, zeker bij bedrijven als Rabobank en FrieslandCampina zien ze noodzaak tot verandering. Maar het lukt de sector maar niet om tot een oplossing te komen waarmee iedereen kan leven. Samenwerkingsverbanden als AgriNL en het Landbouw Collectief sneuvelden voor ze goed en wel waren begonnen. Nog altijd houden tegengestelde belangen de sector in een houdgreep.

Behoudende melkveeboeren willen niet dat FrieslandCampina voorop gaat lopen in discussies over minder koeien op de boerderij en For Farmers krijgt het aan de stok met de achterban als ze kiest alleen nog aan biologische boeren te willen gaan leveren. Juist die verdeeldheid staat echte verandering in de weg.

Grote probleem dat het plan niet uit de sector kwam

Dat ondervond ook Jeroom Remmers die met zijn TAPP Coalitie een plan maakte voor een hogere en daarmee eerlijke prijs voor vlees. "LTO vond het eigenlijk wel een goed idee. Zelfs vleesverwerker Vion wilde er over meespreken. Uiteindelijk was het grote probleem dat het plan niet uit de sector zelf was gekomen, maar van een buitenstaander. Als het niet van hen zelf komt, vertrouwen ze het niet." Remmers richt zich nu op de overheid. "Die moet het maar doorbreken, uit de sector komt het niet.

John Spithoven, de oprichter van stichting Agrifacts, en nu voorman van de stichting stikstofclaim, erkent dat de eenheid in de sector ver te zoeken is. "De Groene 11 (een samenwerkingsverband van natuurorganisaties) heeft dat veel beter voor elkaar. Dat die samenwerking er in de agrarische sector niet is, is funest."

Hoewel Spithoven grote kritiek heeft op het stikstofbeleid van het kabinet, ziet hij dat een deel van de grote bedrijven ook steken laat vallen. "Ze blijven maar hameren op innovatie als de oplossing voor het stikstofprobleem. Terwijl er door de rechter al uitspraken over zijn gedaan dat dat niet alleen de oplossing kan zijn. Dat moet je dan accepteren. Als je dat niet doet, maak je een fout."

De boerenlobby ontrafeld

Grote veevoeders, banken en melkproducenten. De echte miljonairs van de agrarische sector betalen mee aan boerenprotesten en aan onderzoekers die twijfel zaaien over stikstofberekeningen. Wie zijn deze bedrijven en wat is hun invloed? Belangrijke spelers in de sector op een rij:

VION (groot slachterijbedrijf)

Aantal Medewerkers : 12.281 (waarvan 4300 buitenlandse flexwerkers)

Omzet 2021: 4,6 miljard.

Verlies 2021: 29 miljoen

VION is eigendom van ZLTO, de belangenorganisatie van boeren in Zuid-Nederland.

Ondersteunt: Acties van Agractie

In het landbouwdebat is Vion geen grote speler op de voorgrond. Als lid van de Centrale organisatie voor de Vleessector doet Vion wel mee aan verschillende lobby-activiteiten. Zo organiseerde de COV jaarlijks de barbecue voor de Tweede Kamer en houdt het in Nederland de website Vlees.nl in de lucht, dat de consumptie van vlees moet promoten én zich volop afzet tegen plantaardige burgers. Europees betaalt de organisatie mee aan Meat the facts, een Europese lobby-organisatie die de bezoeker van haar homepagina doemscenario's voorschotelt als er geen vlees meer kan worden geconsumeerd.

Een woordvoerder van VION zegt dat het bedrijf zo nu en dan gevraagd wordt landelijk mee te denken met beleidsmakers over voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. Verder laat het bedrijf het lobbywerk over aan de COV en LTO. Via die organisaties zijn ook acties van Agractie gesponsord, zegt de woordvoerder.

Dierenactivisten voeren al jaren actie tegen het bedrijf onder de naam 'Sluit Vion'. De organisatie zorgde er onder meer voor dat wielrenner Tom Dumoulin sponsoring door VION stopzette.

De Rabobank

Leningen aan boeren in Nederland: 35,7 miljard

43.000 medewerkers wereldwijd

Omzet 2021: 119 miljard euro

Winst 2021: 3,5 miljard euro

De Rabobank is dé belangrijkste financier van boerenbedrijven in Nederland. Als voormalige boerenleenbank is het een sterke speler in alle sectoren op het platteland. Als boeren geld krijgen van de overheid om te stoppen met hun bedrijf, gaat dit in veel gevallen óók naar de Rabobank, die met hypotheken feitelijk eigendom is van veel stallen en schuren. PvdA-Kamerlid Joris Thijssen heeft al geroepen dat de bank hypotheken moet gaan afschrijven van boeren die duurzaam gaan werken, om zo verantwoordelijkheid te nemen voor het jarenlang sponsoren van de schaalvergroting in de Nederlandse landbouw.

De bank zelf wil tegenover deze krant niet reageren over haar rol in de lobby van de landbouw. Topman Wiebe Draaisma heeft zich eerder publiek tegen de stikstofplannen van het kabinet gekeerd. Regionale bankbestuurders in Gelderland zeiden recent tegen Gelderse statenleden dat ze niet van plan zijn af te schrijven op leningen aan boeren. Ja, de bank voelt de verantwoordelijkheid, maar wil die vooral nemen door nieuwe investeringen te doen in duurzame vormen van landbouw.

De Heus (veevoederbedrijf)

Omzet 2021 (NL): 3,2 miljard euro

Winst 2021 (NL): 125 miljoen euro

8000 werknemers in binnen- en buitenland

Steunt: Agrifacts en Agractie

Een van de meest prominente bedrijven achter verschillende organisaties in de landbouwlobby is veevoederbedrijf de Heus. Het steeds maar groeiende bedrijf van de broers Co en Koen de Heus betaalde mee aan de massale boerenprotesten in 2019 en wordt door Agractie speciaal genoemd als een van de partners. De Heus betaalt 75.000 euro aan Agrifacts, een onderzoeksbureau dat volop pogingen doet om gaten te schieten in het stikstofbeleid.

Net als vele andere bedrijven in de sector geeft De Heus geen enkel teken van leven na vragen van deze krant over welke rol ze speelt in de activiteiten van verschillende organisaties en waarom ze dit doen.

De Heus schaakt op twee borden. Het bedrijf moet de sympathie houden van de boeren, dat zijn immers hun klanten. Dat bleek in oktober 2011. In dat jaar verzamelde het bedrijf zich samen met 10 collega's en LTO in AgroNL. Dat platform presenteerde een plan voor de Landbouw waarbij grote uitstoters zouden worden uitgekocht. Toen boeren daar boos over werden, trok De Heus zich schielijk terug uit het samenwerkingsverband.

Forfarmers (veevoederbedrijf)

Mederwerkers: 2500

Omzet 2021: 2,6 miljard euro

Winst 2021: 436 miljoen euro

Klanten: 26.000

Geeft steun aan: Agractie en Agrifacts en betaalt mee aan protestacties



Als Bart Kemp van Agractie in 2019 op het Malieveld staat bij het eerste grote boerenprotest, heeft hij dat niet zelf op poten gezet. Alles is geregeld door een bureau. En de rekening gaat naar Lochem, Naar ForFarmers. Net als andere bedrijven wil het veevoederbedrijf niet met deze krant spreken over de boerenlobby. Wel zegt een woordvoerder dat ze onherstelbare schade in de argrarische sector verwacht door de plannen van het kabinet. "ForFarmers verbindt zich niet aan politieke partijen. En wij zijn geen vaste sponsor van Stichting Agrifacts, maar we hebben wel een eenmalige donatie gedaan." Boegbeeld van het bedrijf was enige tijd BoerzoektVrouw-precentatrice Yvon Jaspers. Toen dat voor ophef zorgde, stopte Jaspers met die werkzaamheden.

ForFarmers ligt nadrukkelijk onder de loep van Greenpeace, dat vindt dat het bedrijf te veel soja importeert voor haar veevoer. Greenpeace steunt strengere regels tegen deze import en hekelt de lobby van ForFarmers tegen deze strengere regels.

Friesland Campina (zuivel)

Omzet 2021: 11,5 miljard euro

winst 2021: 172 miljoen euro

22.961 medewerkers wereldwijd

Neemt melk af van 10.500 melkveebedrijven

FrieslandCampina is de bekendste melkboer van Nederland. Het bedrijf met hoofdkantoor in Amersfoort drukt een grote stempel op vooral melkveebedrijven in Nederland. Het bepaalt in veel gevallen de voorwaarden waarop melk wordt geleverd aan de fabrieken. Friesland Campina sponsort naar eigen zeggen geen boerenprotesten. Het klopt dat het bedrijf meer op de achtergrond actief is dan andere grote bedrijven in de sector, maar het zegt de boeren wel volop te steunen. "Wij geloven in beschikbare technologie, innovatie en goede landbouwpraktijken als belangrijke bronnen om uitdagingen op te lossen", schrijft Friesland Campina in een verklaring aan deze krant.

Royal A-Ware (zuivel)

Omzet 2021: 2,2 miljard euro

winst 2021: 50,8 miljoen euro

Aantal medewerkers: 3.459 FTE

Steunt: demonstraties en Agrifacts

Een directeur die openlijk twijfelt aan stikstofberekeningen en spandoeken bij de actiedag in Stroe; als er één bedrijf is dat zich volledig schaart achter de boeren, dan is dat Royal A-ware. Het zuivelbedrijf is vooral in het noorden van het land actief en wil juist groeien in het maken van melkproducten, niet inkrimpen. De reactie is dan ook duidelijk: "Royal A-ware keurt de gekozen onrealistische stikstofmaatregelen af: de aangekondigde plannen zijn gebaseerd op onjuiste aannames, leveren niet het beoogde resultaat en hebben onacceptabele gevolgen voor de melkveehouderij en daarmee de voedselzekerheid en het landelijke gebied." Het bedrijf is een van de sponsoren van Stichting Agrifacts, de organisatie die met tal van publicaties wil aantonen dat het stikstofbeleid op verkeerde berekeningen is gebaseerd.

Landbouwlobby is groot en machtig, maar niet altijd effectief

Hoe machtig en effectief is de landbouwlobby? Die vraag kan alleen maar in Den Haag beantwoord worden. Haagse bronnen schetsen een beeld dat divers is. Op rechts schatten ze de invloed van boeren gering, op links menen ze dat de boeren juist heel veel invloed hebben, onder meer door beïnvloeding van statenleden bij de provincies.

Duidelijk is dat de invloed vanuit de agrarische sector van allerlei kanten komt. Zo laat de politiek zich beïnvloeden door de boerenprotesten, maar is er ook invloed doordat grote bedrijven als Vion, Friesland Campina en de Rabobank regelmatig aan tafel zitten bij de ministeries.

Grote belangenorganisaties van bedrijven uit de sector lobbyen daarnaast volop in Europa, waardoor plannen voor hervorming van de Landbouw van tafel worden geveegd. En dan is er nog een lange lijst van belangenverenigingen: LTO, FDF, Agractie, NAJK, NMV, NVP, POV, Stichting Stikstofclaim en Agrifacts.

De macht van de boeren is in Den Haag tegelijkertijd geen vanzelfsprekendheid meer. Waar voorheen de invloed van de boeren geborgd was via boerenzetels bij grote partijen als de VVD en vooral CDA (ooit goed voor 50 zetels), klinkt het boerengeluid nu vooral bij kleine oppositiepartijen als BBB en SGP. Ook lokaal is de verdeeldheid groter. Was de wethouder voorheen vaak van boerenkomaf, nu is dat eerder uitzondering dan regel.

Verzameld in het Landbouwcollectief maakten de boeren in 2019 een kans op een sterk gezamenlijk geluid, maar dat collectief viel al snel uit elkaar. Toen vervolgens grote bedrijven met plannen kwamen, werden die teruggefloten door de boeren, die niet wilden dat er namens hen gesproken werd.

Bedrijven en belangenorganisaties zetten hun geld vooral op alternatieve feiten

Sponsorbedragen van grote concerns die wél openbaar zijn gemaakt gaan slechts naar één organisatie: Agrifacts, de onderzoeksclub van Geesje Rotgers. Agrifacts probeert al enkele jaren met wisselend succes de 'onzin' van stikstofregels en de onregelmatigheden aan te tonen.

Vooral rechtse partijen blijken vatbaar voor de ideeën die de onderzoeksjournalisten van het platform naar voren brengen. Partijen als D66 zijn kritisch, daar wordt Agrifacts de twijfelbrigade genoemd.

Ook belangenorganisaties als de Nederlandse Pluimvee Organisatie en LTO Nederland doneren geld aan het bureau. Die laatste partij wil overigens niet dat dit naar buiten komt, zo blijkt uit een brief die in handen is van deze krant.

Terwijl een groot bedrijf als de Heus aangeeft dat het Agrifacts steunt om "ook een tegengeluid te laten horen in de stikstofdiscussie", benadrukt Geesje Rotgers van Agrifacts dat "sponsoren geen enkele invloed hebben op de redactie". Saillant detail: Rotgers is naast 'onafhankelijk journalist' ook nog woordvoerder van de POV, de belangenvereniging van de varkenssector.