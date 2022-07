Nu de vleesprijzen flink stijgen, krimpt de prijskloof met vleesvervangers. Gemiddeld zijn de goedkoopste vleesvervangers zelfs al voordeliger dan de goedkoopste dierlijke producten. Daarmee spaart de liefhebber van de groenteburger naast het milieu nu ook zijn portemonnee.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



Goedkope merken plantaardige kipstukjes, nepgehakt en vegaburgers zijn voor het eerst voordeliger dan de goedkoopste dierlijke varianten. Dat blijkt uit onderzoek van supermarktonderzoeker Questionmark in opdracht van ProVeg Nederland, een NGO die zich inzet voor meer plantaardige voeding. In maart publiceerde ProVeg al een rapport waaruit bleek dat plantaardige alternatieven steeds vaker goedkoper zijn dan dierlijke. En nu de prijzen van dierlijke producten de afgelopen maanden harder zijn gestegen dan die van andere voedselgroepen, is de prijskloof verder geslonken.

Voor het onderzoek is gekeken naar de prijzen bij de zes grootste supermarktketens. Gemiddeld zijn de onderzochte vleesproducten (kipstukjes, gehakt en burgers) daar sinds februari 21 procent duurder geworden, terwijl de stijging bij vleesvervangers slechts 2 procent was. Vooral dierlijk gehakt is een stuk prijziger dan vier maanden geleden, terwijl de prijs van plantaardig gehakt nauwelijks steeg.

Gekeken naar individuele producten en supermarkten zijn nog wel grote verschillen te zien. Zo zijn plantaardige kipstukjes en burgers bij Jumbo, Albert Heijn en Dirk nog altijd duurder dan de dierlijke versies, al is de meerprijs bij alle drie de supermarkten afgenomen. Bij discountketens ALDI en Lidl kunnen liefhebbers van vegaburgers juist bijna 6 euro besparen per kilo.

Eerlijke prijs

Lange tijd hadden de plantaardige alternatieven het imago erg duur te zijn. De stijgende grondstof- en energieprijzen kunnen daar wellicht definitief verandering in brengen. "Energie- en brandstofprijzen zijn in dierlijke ketens erg belangrijk", zegt sectoreconoom Thijs Geijer van de ING. Als voerprijzen hoger liggen, zijn boeren bovendien geneigd om minder dieren te houden, waardoor het aanbod krimpt en de prijzen stijgen. "Die dynamiek heb je niet bij vleesvervangers."

De plantaardige alternatieven kunnen daardoor nu best wat terrein winnen, verwacht Geijer. "Sommige mensen waren al bereid om het prijsverschil te betalen, omdat het beter is voor dierenwelzijn, milieu en hun gezondheid. Maar er is ook een grote klantengroep die voor het samenstellen van de boodschappenmand voornamelijk op prijs let." Voor hen wordt het nu aantrekkelijker om eens een vegaburger te proberen.

"Eigenlijk is vlees al jaren te goedkoop", stelt duurzaamheidshoogleraar Arjen Wals van de Wageningen University & Research. "De daadwerkelijke kosten van de vleesproductie worden namelijk niet meegerekend in de prijzen. Als je kijkt naar de impact op het klimaat en het dierenwelzijn zouden we veel meer moeten betalen voor ons vlees."

Vegafabrikanten en milieuwetenschappers pleiten dan ook al jaren voor true pricing van vlees, maar supermarkten en beleidsmakers doen daar vooralsnog niet aan mee. Hoewel uit een jaarlijks onderzoek van stichting Wakker Dier bleek dat supermarkten voor het eerst sinds 2015 minder stunten met vlees, hanteren zij nog altijd marges van rond de 8 procent op vleesproducten. Voor plantaardige producten wordt tussen de 35 en 50 procent gerekend.

Voorzichtig kantelpunt

Er is dan ook niet meteen een kantelpunt in de markt bereikt, denkt zowel Wals als Geijer. "Maar er is wel een trend zichtbaar", aldus Geijer. Vleesvervangers krijgen betere plekken in het schap en in de folders en supermarkten hebben steeds meer plantaardige huismerken. Bovendien kunnen producenten door de groeiende vraag steeds goedkoper produceren.

Ook het toenemende publieke bewustzijn rond klimaat en dierenwelzijn maakt vleesconsumptie volgens hoogleraar Wals voor veel mensen minder aantrekkelijk. Toch is er nog altijd een kloof tussen denken en doen. Een gemiddelde Nederlander eet nog altijd rond de 39 kilo vlees per jaar, 13 kilo meer dan wordt aanbevolen door het Voedingscentrum.

"Er moet een cultuuromslag plaatsvinden", denkt Wals. "Mensen moeten het ontdekken en ermee leren koken." Aantrekkelijke prijzen kunnen daarbij zeker helpen. "Al moeten we ook kritisch blijven kijken naar vleesvervangers. Ook daarbij geldt dat het ene product duurzamer en gezonder is dan het andere."