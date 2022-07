Altijd wist Michel van Aalst (53) dat hij anders was dan leeftijdsgenoten. Maar hij onderdrukte dat gevoel. Om erbij te horen. Niet af te wijken. Tot nu. 'Ik ben man én vrouw,' zegt hij. En dat mag iedereen weten. 'Voor mijn vader ben ik dood, maar ik leef meer dan ooit.'

Maandagmiddag twee uur. Gestommel. Nog voor de bel gaat doet Michelle de deur open. Blauwe oogschaduw, roze lippenstift, nagellak, bruine pruik. Geblaf op de achtergrond. Het is hond Lelie. "Ze merkt het meteen als ik gespannen ben. Dan is zij ook onrustig", zegt Michelle. Ze zucht diep en zegt dan: "Het is voor het eerst dat ik mijn verhaal op deze manier vertel."

Hetzelfde huis, maar een dag later. Weer gaat de deur open nog voordat de bel gaat. "Ik ben Michel", zegt de man in de deuropening. Hij heeft een opgeschoren kapsel en is gekleed in een zwart met goud T-shirt met een bijpassende broek. Dezelfde persoon als gisteren, maar met een ander uiterlijk.

Geen zenuwen meer

De zenuwen zijn weg, enthousiasme overheerst. "Dit is wie ik ben", zegt Michel. "Man én vrouw. Michel en Michelle." Klaar om het de buitenwereld te vertellen. "Dit voelt goed. Nu is het moment." Beide voornamen worden door elkaar gebruikt. "Als ik vrouwenkleding draag stel ik mijzelf voor als Michelle. Anders is het Michel. Maar het maakt mij eigenlijk niet uit hoe mensen mij aanspreken. Ik voel me zowel man als een vrouw, beiden passen bij mij."

Michelle van Aalst. Michelle van Aalst. Foto: Charissa van Willigen

Grote verkleedkist

Het was een lange weg. Een worsteling om zowel Michel als Michelle te kunnen zijn. Behalve bij oma. Daar kon hij als kind zichzelf zijn. In de kamer stond een grote verkleedkist vol met jurkjes en rokjes. "Als zesjarige jongen wilde ik graag vrouwenkleding dragen. Dat voelde fijn. Op die momenten was ik gelukkig. Al wist ik toen nog niet waarom." Een groot contrast met de jaren daarna. Dat fijne gevoel werd steeds meer verdrongen. "Ik wilde erbij horen. Niet afwijken. Ik ben altijd anders geweest, maar dat gaf ik niet toe."

Tante Leonie

"Maar ik voelde mij niet compleet, ik kon daar echter geen vinger op leggen." Het overlijden van lievelingstante Leonie bracht daar jaren later verandering in. "Zij zei altijd: 'Je bent geen jongen, maar een meisje'. Na haar overlijden kwam dat fijne gevoel uit mijn jeugd terug." Er valt een korte stilte. "De puzzelstukjes pasten toen ik 50 was. Ik moest afmaken waar zij niet aan toegekomen was."

Man én vrouw

Michelle vertelt openhartig. "Ik vind het belangrijk om mijn verhaal te delen. Om mensen die ook met zichzelf worstelen te helpen en te inspireren." Want een worsteling, dat was het. Ook na het overlijden van tante Leonie ging het proces niet vanzelf. "In eerste instantie wilde ik in transitie om vrouw te worden. Ik had mijn identiteit al laten aanpassen. Maar dat voelde ook niet goed. Ik heb geen genderdysforie, zoals de arts in eerste instantie dacht. Ik ben namelijk ook trots op mijn mannelijke geslacht en wil mijn geslachtsdeel niet kwijt." En toen kwam het besef. "Ik hoef niet te kiezen. Ik mag allebei zijn. Man én vrouw." De vrouwelijke identiteit werd teruggedraaid. Op papier een man, in werkelijkheid beiden. "Dit voelt goed. Nu kan ik mezelf zijn."

Michel van Aalst. Michel van Aalst. Foto: Charissa van Willigen

Michelle's place

We gaan naar boven. Twee keer. Eén keer met Michel, één keer met Michelle. Naar twee aparte ruimtes. "Spiritualiteit hoort bij Michel." In de kamer met Boeddhabeelden worden kaarten gelegd. De zolder is Michelle's place. Een kledingrek met jurken, paspoppen en make-upspullen vullen de ruimte. "Hier transformeer ik naar Michelle. En kunnen mannen die worstelen met hun geaardheid voelen hoe het is om vrouwenkleding te dragen. Ook geef ik make-uptips. Juist omdat ik weet hoe lastig het is wil ik anderen helpen." Er verschijnt een grote glimlach op het gezicht.

'Ik leef meer dan ooit'

Naar buiten gaan als Michelle was lange tijd nog een stap te ver. Want de coming-out was 'verdomde lastig' en werd niet door iedereen geaccepteerd. "Op de begrafenis van mijn oma was ik niet welkom..." Maar de pijn en het verdriet zette Michel om in kracht en een motivatie anderen te helpen. "Mijn vader zei tegen me: 'Je bent dood voor mij.' Maar, ik leef meer dan ooit." En nu mag iedereen het ook weten, door een artikel in deze krant en door verschillende foto's die in juli te zien zijn bij 'De verwondering spreekt', een expositie in Nijmegen. "Kom maar op. Ik sta voor wie ik ben."