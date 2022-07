Warmbloedigheid verscheen later op het toneel dan gedacht, maar de introductie ging snel. Dat zien paleontologen aan de vorm van het binnenoor.

Het is een van de betere uitvindingen van de natuur. Sommige dieren hebben hun eigen kacheltje. Terwijl kikkers of slangen in de zon moeten gaan liggen om het een beetje warm te krijgen, regelen zoogdieren en vogels hun lichaamstemperatuur zelf. Dat biedt grote voordelen. Warmbloedige dieren hebben zich niet alleen tot in alle uithoeken van de aarde kunnen verspreiden, ze zijn ook veel actiever en beweeglijker. Een warm lichaam kan veel beter zuurstof opnemen.

Wanneer die uitvinding is gedaan, was een groot raadsel. Zo'n 252 miljoen jaar geleden, was de gedachte. In het begin van het trias-tijdperk, kort na de grote uitstervingsgolf. Maar hoe bewijs je dat? Aan de fossiele resten uit die tijd is het niet te zien. Je leest er de lichaamstemperatuur niet aan af en ook niet of het dier een actief leven leidde.

Indirect misschien wel, bedachten twee paleontologen, uit Lissabon en Parijs. Een dier dat rent en springt, moet veel meer op zijn evenwichtsorgaan kunnen vertrouwen dan een slome slang. Dat orgaan moet zich hebben aangepast aan de introductie van warmbloedigheid. En die aanpassing zie je wel aan de fossielen, schrijven ze woensdag in vakblad Nature.

Kleinere, rankere binnenoorbotjes met smallere kanaaltjes

Het evenwichtsorgaan is een verzameling holle botjes in het binnenoor, met daarin een stroperige vloeistof, endolymfe. Aan het klotsen van die vloeistof en de druk tegen de wanden leest het orgaan af wat boven en beneden is, hoe het lichaam zich beweegt en wat de stand van de kop is. Die registratie moet bij een beweeglijk dier directer zijn. En minstens zo belangrijk: in een warm dier wordt de endolymfe minder stroperig. Net zoals honing dunner wordt wanneer je het opwarmt. Al met al betekent dit dat de binnenoorbotjes kleiner moeten zijn geworden, ranker en met smallere kanaaltjes.

Met die gedachte verzamelden de paleontologen de maten van 341 dieren, warm en koud, levend en uitgestorven en reconstrueerden ze de ontwikkeling van het evenwichtsorgaan voor warmbloedigen. Dat moet 233 miljoen jaar geleden gebeurd zijn, concluderen ze, twintig miljoen jaar later dus dan tot nu toe werd gedacht. Dat is nog wel voordat de eerste zoogdieren op het toneel verschenen, zo'n 200 miljoen jaar geleden. De eerste warmbloedige dieren waren vermoedelijk cynodonten, voorouders van de zoogdieren, een soort vroege ratten.

Vacht en de nachtelijke jacht

De introductie is nog snel gegaan ook. Binnen een miljoen jaar - in termen van evolutie een oogwenk - waren sommige dieren geschikt voor een warmbloedig bestaan. Dat stemt mooi overeen met andere ontwikkelingen uit die tijd zoals een vacht (maakt het makkelijker om de eigen warmte vast te houden) en snorharen (handig bij de nieuwe mogelijkheden van warmbloedigheid, zoals nachtelijke expedities).

De commentatoren van Nature zijn onder de indruk van de studie die paleontologie verbindt met biomechanica en statistiek. Ze zien toch één bezwaar. Van die 341 dieren zijn er maar drie die uit die overgangstijd stammen en geen zoogdier(achtige) zijn.

Dat maakt de statistiek wat onzeker. Met een beetje pech zitten de onderzoekers er met hun schatting tien of twintig miljoen jaar naast. En dan zitten we toch weer met een spreiding waar ook oude schattingen op uitkwamen. Maar, schrijven ze, "met deze verfrissende benadering hebben ze dit onderzoek een vernieuwende impuls gegeven."