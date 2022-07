De populariteit van de Harry Potter-boeken zorgde er destijds voor dat de magische sport die in het verhaal voorkwam, Zwerkbal, ook in de échte wereld een competitiesport werd. Maar spelers willen zich nu distantiëren van schrijfster J.K. Rowling. Daarom hebben ze beslist om de naam van de sport te veranderen.

Zwerkbal, in het Engels ook wel Quidditch genoemd, wordt in de boeken omschreven als een sport waarbij men al vliegend op een bezemsteel ballen door enkele hoepels moet gooien. Spectaculair op het grote scherm, iets minder magisch op de begane grond. De bezemstelen worden namelijk vervangen door een stok die de spelers tussen de benen moeten dragen tijdens het spel.

Zwerkbalspelers zijn het echter niet eens met bepaalde uitspraken die Harry Potter-auteur J.K. Rowling deed over transgender personen. Ook al is zij de uitvinder van de sport, toch wil Major League Quidditch (organisator van de officiële Zwerkbal-toernooien) nu van naam veranderen om zich te distantiëren van de schrijfster.

De naam Quidditch wordt vanaf nu vervangen door 'Quadball'. "We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is, en we kijken uit naar de toekomstige mogelijkheden die Quadball nog zal bieden", klinkt het. "Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van onze sport."