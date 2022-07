Joseline Mafuta Tana (34) vluchtte op haar 14de als weeskind vanuit Angola naar Nederland. Dankbaar voor de zekerheid die Nederland haar biedt, denkt ze terug aan de ellende die ze achterliet. 'Ik had het idee dat ik iets moest doen voor mijn thuisland', vertelt ze. Daarom richtte ze Joseline Humanity Support op, vijftien jaar na haar komst in Nederland. Met kleding en speelgoed gaat ze bijna jaarlijks terug naar Afrika.

Ondervoede kinderen en vervallen huizen. In Nederland is het bijna niet voor te stellen, in Afrika is het normaal. Toen Joseline Mafuta Tana twintig jaar geleden naar Nederland kwam, was ze dankbaar voor haar veiligheid. Ontsnapt aan oorlogsgeweld bouwde ze haar leven opnieuw op in Nederland. Ze begon met studeren en werkt inmiddels al enkele jaren als verzorgende IG bij de Posten zorgcentrum in Enschede. "Tijdens een pauze op mijn werk ontstond een paar jaar geleden het idee hulpmiddelen te versturen naar Afrika." De collega's van Joseline steunden haar idee en kwamen snel in actie: "Toen ik de volgende dag op mijn werk kwam, stonden er dozen bomvol spullen klaar om naar Afrika te versturen."

Voldoening

Zo vloog Joseline in 2017, met dozen vol spullen, voor het eerst terug naar Afrika. Eenmaal in Angola, werd ze geconfronteerd met talloze kansarme gezinnen en ondervoede kinderen. Ze besloot om vaker terug te keren naar Afrika. Dit keer niet alleen met kleding en speelgoed, maar ook met geld om de kinderen van eten te voorzien.

Het geld werd hoofdzakelijk ingezameld door middel van donaties. Basisscholen, verzorgingshuizen, collega's van de Posten en kennissen van Joseline droegen hun steentje bij. "Enschede staat door al die donaties inmiddels op de kaart in Angola", zegt Joseline. Daarom begon zij in 2019 Joseline Humanity Support. "Ik haal zoveel voldoening uit het helpen van mensen in Afrika, dat ik gewoon niet anders kon dan officieel een stichting beginnen."

Soja-project

Vijfenzestig kinderen krijgen inmiddels wekelijks een maaltijd namens Joseline's stichting. Soja-pap, een maaltijd met veel proteïne, versterkt de hevig ondervoede kinderen om weer op een gezond gewicht te komen. Op haar Facebook-pagina deelt ze daar wekelijks video's over. Ook krijgen de kinderen boodschappen mee om de rest van de week van te eten.

De families zijn zo onderdeel van een traject dat het welzijn van Angolese gezinnen moet verbeteren. Naast het faciliteren van maaltijden, worden de kinderen maandelijks gewogen. Joseline: "Zodra het kind een gezond gewicht bereikt, gaan we in gesprek met de familie. Zo controleren we bijvoorbeeld of iedereen in het gezin een betaalde baan heeft. Als dat niet zo is, bieden wij de mogelijkheid een eigen bedrijf te beginnen. Vaak is honderd euro al voldoende om hen op weg te helpen. Op die manier kunnen zij henzelf en de kinderen van eten voorzien."

Emotioneel jaar

Ze vond het bezoek dit jaar pittig. "Op dag twee van mijn reis ontmoette ik Diana. Een kindje van negen maanden oud, wat slechts vier kilo woog", vertelt ze. Zelf is Joseline in de tussentijd moeder geworden van haar eerste kind. "Ik ben direct met Diana naar het ziekenhuis gegaan. Haar ouders hadden haar al vijf maanden lang bijna niks te eten kunnen geven. Zij leefde daarom op thee." Terwijl Joseline videobeelden van het meisje laat zien, begint ze te huilen. "Ondanks alle moeite mocht onze hulp niet meer baten." De negen maanden oude Diana overleed enkele dagen na Joseline's aankomst in Angola.

De toekomst van Angola

Hulp is dus hard nodig. "Families hier kunnen een hele week eten van een voedselpakket van tien à vijftien euro. Zulke pakketten redden echt levens." Om de bekendheid van haar stichting te vergroten, presenteert ze haar project aan scholen en bedrijven om te laten zien wat de stichting doet. "Mensen kunnen op die manier zien dat het geld op de juiste plek terecht komt." De steun van mensen is namelijk hard nodig. "Zonder donaties kunnen we niet al onze kinderen blijven voorzien van hun wekelijkse soja-pap. Er is nog zoveel te behalen, dat ik niet nu kan stoppen."