Nederland gebruikt per jaar 40 miljard kubieke meter gas. Daarvan wordt 8 miljard kubieke gas verbruikt door huishoudens. Dat is veel. Maar wat kan je zelf nog doen, naast een waterbesparende douchekop installeren, een tochtstrip onder je voordeur plakken en kozijnfolie voor slecht geïsoleerde ramen plakken? Vijf tips van een expert.

Minder lang douchen, de thermostaat laag en goed isoleren - het zijn bekende adviezen om het gasverbruik in huishoudens laag te houden. En ze werken: Nederland verbruikt 20 procent minder gas dan voorgaande jaren. Dat is goed, vindt energie-expert van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal Puk van Meegeren, maar, voegt hij daaraan toe: het kan beter.

Sterker nog, het móet beter. De gasbesparing had namelijk voor een deel te maken met een warmere winter. Daar komt bij dat alle EU-landen hoogstwaarschijnlijk 10 tot 15 procent minder gas moeten gaan verbruiken en de gevolgen van de klimaatcrisis steeds duidelijker worden. "De extreme hitte van de afgelopen dagen is daar het bewijs van," zegt Van Meegeren.

1. Maak je eigen stoelverwarming

"Koop een elektrisch dekentje van 40 bij 60 centimeter en verwarm daarmee de stoel in je werkkamer. Op die manier hoef je de verwarming, in het voor- en najaar tenminste, niet aan te zetten. Dat scheelt een hoop gas. En het voelt een beetje alsof je in een luxe auto met stoelverwarming zit."

2. Hang een infraroodpaneel op

"Zet de verwarming in je badkamer uit en hang een infraroodpaneel op. Dat is een soort moderne en zuinige versie van de straallamp. Zet hem zo'n twee minuten voordat je gaat douchen aan en daarna weer uit. Zo hoef je niet ijskoud te douchen, maar ook niet de hele dag de verwarming te laten draaien.

3. Draai je airco om

"Eén op de vijf mensen heeft een airco. Veel Nederlanders weten niet dat er vaak ook een verwarmingsfunctie op zo'n ding zit. Zo heb je een elektrische warmtepomp die een warme luchtstroom maakt. Waarschijnlijk net genoeg voor in het voor- en najaar, en een stuk duurzamer dan een elektrisch kacheltje."

4. Meet je gasverbruik

"Je kan je energieverbruik op je telefoon bijhouden. De meeste applicaties laten ook zien hoeveel gas iemand verbruikt. Je kan een doel voor jezelf stellen, bijvoorbeeld: ik wil dit jaar 950 kuub gas verbruiken. De app berekent dan hoeveel je per week kan gebruiken."

5. Bespaar stroom

"Door stroom te besparen, gebruik je minder gas van elektriciteitscentrales. Dus: doe de lampen uit als je niet thuis bent, gebruik de droger niet te vaak, doe je was zoveel mogelijk op 30 graden en altijd met volle trommel. Maar denk ook eens aan een klein scherm als je een nieuwe televisie gaat kopen, dat gebruikt een stuk minder stroom dan een groot exemplaar. En, als we dan toch in de apparatensfeer zitten: één op de vijf Nederlanders heeft twee koelkasten. Overweeg het eens om die tweede alleen aan te zetten als het echt nodig is, voor een etentje of zo."