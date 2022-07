Gemeenten en provincies doen er steeds meer aan om steden en dorpen beter bestand te maken tegen hete periodes en intense regenbuien. De projecten variëren van de aanleg van stadsparken tot het verwijderen van tegels uit particuliere tuinen.

Het kabinet roept het nu een jaar of tien: Nederland moet zich niet langer alleen wapenen tegen vloedgolven vanaf de Noordzee. Door de klimaatverandering stijgen de temperaturen en is er meer kans op een extreme regenbui, een hittegolf en langere, droge periodes. Dat kan leiden tot bodemverzakkingen en drinkwatertekorten of juist tot overstromingen van rivieren, zoals in Limburg is gebeurd.

Niets doen betekent dat er tot 2050 vele tientallen miljarden aan klimaatschade kan zijn, dus is er een nationale aanpak uit de grond gestampt. En dat uit zich de afgelopen jaren in ambitieuze ideeën, waarvan er twee in het bijzonder opvallen. Zo werkt Dordrecht aan een Stadspark XXL, dat groter moet worden dan Central Park in New York. "Bij hitte biedt het park verkoeling. Het zorgt bovendien voor gezonde lucht. Extreme regenval vindt gemakkelijk zijn weg in de grond", valt te lezen op de website van de gemeente.

Voor het park is 50 miljoen euro gereserveerd en dat is het zeker waard, aldus wethouder Tanja de Jonge (Duurzaamheid en Milieu). "Het is onze bijdrage aan de landelijke opgave om klimaatverandering aan te pakken. Met ruimte voor cultuur, sport en recreatie. We realiseren dit met subsidie, maar hebben volledig zelf de regie. De achterliggende gedachte: iedere Dordtenaar moet binnen 10 minuten in een groene zone kunnen komen. Want je kunt niet alleen jaar na jaar woningen en voorzieningen toevoegen, het moet ook gezond leven zijn in de stedelijke omgeving."

Onttegeling van tuinen

Maar 'klimaatadaptatie', aanpassing van de bebouwde omgeving aan het veranderende klimaat, kan ook heel dichtbij de woonomgeving komen. GroenLinks pleit bijvoorbeeld al jaren overal voor de 'onttegeling' van Nederlandse tuinen. In Arnhem was zelfs even sprake van de invoering van een tegelquotum. Het voorstel is echter weer in de ijskast gezet na felle kritiek vanuit de gemeenteraad: een plicht zou de keuzevrijheid aantasten van inwoners en gezinnen met lagere inkomens hard treffen in hun portemonnee.

GroenLinks-raadslid Cyriel Prinsen vindt het een beetje flauw dat zijn plan het frame meekrijgt van 'tegelpolitie'. "Op heel veel plekken in de stad raken tuinen steeds verder betegeld. En het verschil tussen een betegelde en een groene tuin kan wel zeven of acht graden zijn. Daarnaast is er meer biodiversiteit en minder wateroverlast in een groene tuin. Dus is ons voorstel hartstikke logisch. Want mensen vergeten dat ze hier zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Dus moeten gemeenten hun best doen om goed gedrag te stimuleren en zo langzaam maar zeker toe te werken naar de wenselijke situatie."

Helpt het echt zo veel om onze bebouwde omgeving te vergroenen? De TU Delft meet in eigen onderzoeksbossen op de campus, op de Floriade en in een park buiten Almere het koelend vermogen van 75 verschillende soorten bomen. René van der Velde, universitair hoofddocent stedelijke bosbouw, vindt het antwoord op de meeste vragen over klimaatadaptatie tegenwoordig simpel: meer bomen.

Het onderzoeksbos van de TU Delft, waar het koelend vermogen wordt gemeten van 75 verschillende soorten bomen . Het onderzoeksbos van de TU Delft, waar het koelend vermogen wordt gemeten van 75 verschillende soorten bomen . Foto: TU Delft

Passen en meten

Natuurlijk kan je die niet overal neerzetten, aldus Van der Velde, dat is vaak passen en meten. "Het is bijvoorbeeld lastig om in een historische binnenstad te planten, maar het is in ieder geval verstandig om te behouden wat we hebben en uit te breiden; zeker met snelgroeiende soorten. Als 30 procent van een stad bedekt is met bomen, dan zitten we goed. In Nederland staat de teller nu op 16 procent. Dus we zijn laat, want een boom moet tientallen jaren groeien voordat die optimaal functioneert."

Toch moeten we ergens beginnen om klimaatadaptatie aan te jagen, constateert de universitair hoofddocent. "Het plaatsen van bomen in de bebouwde omgeving helpt op een aantal vlakken: we koelen onszelf en de steden, het werkt als een spons bij de waterafvoer en bomen nemen CO2 op en zetten die om in zuurstof. Daarnaast is er in westerse steden al veel biodiversiteit, die kan nog verder worden aangejaagd door bomen."

Volgens Van der Velde is er tot slot nog één belangrijke reden om actief te kiezen voor meer bomen. "We worden er ook vrolijk van. Wij zijn natuurwezens en kijken naar bomen heeft een merkbaar positief effect op ons gemoed en onze fysieke gezondheid."