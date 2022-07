Om het Nederlands tv-aanbod een impuls te geven, moeten populaire streamingdiensten meer geld gaan steken in Nederlandse producties. Dit schrijft staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur, D66) in een wetsvoorstel dat dinsdag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



Als het aan de staatssecretaris ligt reserveren bedrijven als Netflix, Disney+ en Videoland vanaf 2023 minstens 4,5 procent van de eigen omzet voor Nederlandse films, series en documentaires. Met deze 'investeringsverplichting' hoopt de de staatssecretaris te voorkomen dat 'Nederlandse verhalen' het onderspit delven in de concurrentiestrijd met populaire buitenlandse producties. Staatssecretaris Uslu: "Met dit wetsvoorstel zeggen we: heb je als streamingdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlandse aanbod. Zo kunnen Nederlandse kijkers genieten van prachtige producties van eigen bodem."

Streamingdiensten leggen zich vaak toe op kostbare, internationale producties, aldus de staatssecretaris. Daardoor komt tv-aanbod voor de kleinere Nederlandse markt onder druk te staan. De staatssecretaris vreest dat dit ten koste zal gaan van "onze verhalen: over vroeger, het heden, en een mogelijke toekomst." Streamingdiensten met minstens 30 miljoen jaaromzet moeten daarom zelf een Nederlandse titel (co)produceren, of een bestaande, recente Nederlandse productie aankopen en aanbieden.

Geld naar de makers

De organisatie Nederlandse Content Producenten (NCP), dat het merendeel van onafhankelijke Nederlandse tv- en filmproducenten vertegenwoordigt, zegt 'verheugd' te zijn over het wetsvoorstel. "Dit is geld dat rechtstreeks bij de mensen in de industrie terechtkomt: producenten, acteurs, scenarioschrijvers, belichting- en cameramensen. Rechtstreeks wil zeggen: niet via auteursrechten en fondsen."

Netflix verklaart 'kennis genomen' te hebben van het wetsvoorstel. De streamingdienst wil "de komende tijd beoordelen wat het effect van dit wetsvoorstel is voor onze dienst in Nederland". Naast de investeringsverplichting voor streamingdiensten reserveert de staatssecretaris ook meer geld voor het Filmfonds om meer "hoogwaardige drama-, documentaire- en animatieseries" van de grond te krijgen.

Sinds twee jaar zijn op Netflix ook Nederlandse producties te zien die werden gefinancierd door de streamingdienst zelf. Dit begon in 2020 met Ares, een horrorserie over een geheim genootschap in het Amsterdamse studentenleven. Daarna volgden onder meer Undercover, over agenten die infiltreren in een woonwagenkamp. Vorig jaar verscheen Forever Rich, de eerste Nederlandse film die door Netflix werd geproduceerd.

De Nederlandse streamingdienst Videoland, eigendom van RTL Nederland, legt zich al langer toe op Nederlandse producties. Dankzij hitseries als Mocro Maffia wist Videoland het abonneebestand uit te laten groeien tot meer dan een miljoen. De omzet van Videoland bedroeg vorig jaar 223 miljoen euro. De dienst zegt de komende jaren nog tientallen miljoenen euro's te willen investeren in Nederlandse producties.

Europese regelgeving

Het percentage dat Uslu noemt in haar wetsvoorstel, valt iets lager uit dan het cijfer uit een eerder plan. In 2019 wilde het kabinet de diensten verplichten 6 procent van hun jaaromzet te investeren in Nederlandse tv-producties. De verlaging is een compromis: in het voorstel uit 2019 hoefden andersoortige aanbieders van audiovisuele producties - onder meer bioscopen - slechts 3 procent van hun omzet in Nederlandse creaties te steken.

Inmiddels wordt in 25 van de 27 EU-landen geëist van streamingdiensten dat ze geld in binnenlands tv-aanbod steken. Alleen Oostenrijk en Finland kennen zulke wetgeving nog niet. In Frankrijk moet Netflix minstens 25 procent van de omzet reserveren voor makers van eigen bodem. Dit resulteerde onder meer in internationale hitseries als Lupin, over een meesterdief. In Italië dragen streamingdiensten 17 procent van de omzet af. In België gaat het om ongeveer 2 procent.

Boven de nationale wetgevingen hangt nog een Europese regelgeving die van streamingdiensten eist dat minstens 30 procent van hun aanbod van Europese bodem is. In juni meldde Netflix dat het inmiddels aan die eis voldoet.