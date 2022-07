Hetty Frankenhuis behoort tot de zogeheten onbekende kinderen van Westerbork. Ze werd geboren in Enschede, maar woont sinds 1950 in Australië. Deze week is ze even terug: in Westerbork en ook in Enschede.

Eigenlijk, zegt ze, wil ze dit helemaal niet. Teruggaan naar het verleden waaruit je juist wil ontsnappen: wat heeft het voor zin? Hetty Frankenhuis (81) loopt door de grote zaal van de Enschedese synagoge en kijkt omhoog. De immense koepel boven haar hoofd maakt haar nog kleiner dan ze al is. Hier, in die banken, zat haar grootvader Philip, godsdienstleraar en koster, maar ook haar vader Salomon.

"De een, mijn grootvader, heeft het overleefd, mijn vader niet. Wat moet ik daarvan zeggen? In Australië, waar ik woon, is de Holocaust ver weg. Daarom ook is mijn moeder daar naartoe gegaan. Het verleden, dat is Europa. Zo heb ik het zelf ook altijd gezien. Ik heb mijn leven teruggekregen. Dat schept ook de opdracht om er dan ook iets van te maken en vooruit te kijken."

Als baby gered via dominee Overduin

Ze is zojuist gearriveerd. Samen met een nazaat van de familie in Friesland waar ze in 1942 als baby via het onderduiknetwerk van dominee Leendert Overduin is terechtgekomen. De synagoge in Enschede, de plek die zo met haar familie verbonden is, wilde ze per se bezoeken. Net als de herdenking van het eerste transport vrijdag in Westerbork, het kamp waar ze negen maanden verbleef voordat ze in september 1944 werd afgevoerd naar Bergen Belsen en Theresienstadt.

"Ik ben nu 81, en dan weet je dat de tijd begint te dringen. Wellicht kom ik nog wel een keer naar Nederland, maar dit zou ook heel goed de laatste keer kunnen zijn. Ik hou niet van herdenken, maar in dit geval maak ik een uitzondering. In Westerbork kom ik niet voor mezelf, maar voor degenen die er voor hebben gezorgd dat ik heb overleefd. Dat ik nog steeds warme handen heb, komt door hen: omdat ze duizenden keren zijn vastgepakt door mijn redders, heb ik kunnen overleven."

De onbekende kinderen van Westerbork

Van haar onderduik in Friesland, Westerbork en de Duitse kampen weet ze zelf niets. Zelfs de hereniging met haar moeder die met haar zus op een ander adres zat ondergedoken, is volledig uit haar geheugen gewist. "Wat ik weet, weet ik van anderen. Omdat ze het mij hebben verteld. In Westerbork behoorde ik tot de zogeheten 'onbekende kinderen: de groep wezen die hier meerdere jaren zat en uiteindelijk op het laatst toch nog op transport is gegaan."

Ze werd geboren aan de Javastraat. Haar vader Salomon was boekhouder. Ze kent hem alleen van foto's. Hij werd in december 1942 omgebracht in Auschwitz. "Mijn moeder was toen zwanger van mijn zus. Die werd uiteindelijk in december geboren. Pas recentelijk is tot me doorgedrongen dat hij haar dus nooit meer heeft gezien."

Na de oorlog woonde ze korte tijd aan de Emmastraat. Na het huwelijk van haar moeder met Arnold Erlanger, een Duitse Jood die de kampen had overleefd, verhuisden ze kort na de oorlog naar Winterswijk en in 1950 naar Australië. Hetty Frankenhuis had er naar eigen zeggen een gelukkig leven, werd docent op een 'high school' en kreeg twee kinderen.

Angst voor parkeergarages

"Over de oorlog werd nooit meer gepraat. Mijn moeder heeft altijd gezwegen. Hoewel ik er nooit last van heb gehad, waren er toch altijd die kleine dingen: mijn warme handen, gevoelige oren en een ondefinieerbare angst voor parkeergarages. Er zat er een onder onze school. Ik heb er nooit mijn auto durven parkeren."

Lange tijd had ze last van nachtmerries. Dromen, steeds dezelfde, waarin ze door een versierde poort liep en een zwijgende menigte zag. Maar ook dromen over soldaten met geweren en honden, die voor haar de weg naar de vrijheid blokkeerden. "Wonderlijk: je bent ergens geweest waar je geen herinneringen aan hebt, en toch droom je erover." Een therapie, gericht op tekenen en schilderen, hielp haar uiteindelijk de beelden te begrijpen.

Drie kinderen verloren

Ook aan de synagoge heeft ze geen herinneringen. "Ik ben er zeker geweest, maar het is allemaal weg." Op vrijdagmiddag na de oorlog kwam ze vaak met de bus vanuit Winterswijk naar oom Philip. Zijn kleine gestalte komt op twee foto's in de synagoge voor. "Hij is hier vijftig jaar actief geweest, net als mijn overgrootvader."

Herinneringen aan zijn huis in de Javastraat heeft ze nog wel. "Hij was een vrolijke man, heel anders dan mijn oma. Die was altijd stil en teruggetrokken. Als kind voelden we ons ongemakkelijk. Er was iets met haar, al wist je niet wat. Dat ze drie kinderen verloren had, onder wie dus mijn vader, drong niet tot ons door."

Religieus, zoals haar grootouders, is ze al lang niet meer. In Australië komt ze nog maar zelden in de synagoge. "Wat je in het leven doet voor een ander: dat is voor mij religie. Daar heb ik geen organisatie of kerk voor nodig. Als de Tweede Wereldoorlog mij iets geleerd heeft, dan is dat het wel."