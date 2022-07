Op veel plaatsen in het land stikt het van de ratten, het aantal meldingen van overlast neemt toe. Maar of er sprake is van een landelijke rattenplaag? Niemand die het weet. "We moeten in beeld krijgen waar de overlast toeneemt. Ratten kunnen immers ziektes overdragen.''

In een tram in Den Haag ontstaat ineens paniek. Met de instappende passagiers blijkt bij een halte ook een rat aan boord gekomen. Reizigers springen op, gillen en klimmen op de banken, tot een van de passagiers het dier met een welgemikte karatetrap naar de ratsmodee helpt.

Nog zo'n voorbeeld. De zin in een broodje gyros vergaat ze wel, als klanten van een fastfoodrestaurant in de Mall of the Netherlands een rat door de slabakken zien lopen. Verschrikkelijk onsmakelijk, maar ook weer geen complete verrassing: al eerder trokken bewoners van Leidschendam-Voorburg aan de bel over rattenoverlast; de gemeente had net een actieplan naar de gemeenteraad gestuurd.

Inwoners van de Enschedese volksbuurt Dolphia kunnen er helaas over meepraten. Zoals Kim de Jong, die een rat aantrof in het bed van haar oudste dochter. En Cheryl Hermes, wier schoenen door ratten zijn aangevreten. De afgelopen vier jaar heeft ze in en rond haar huis wel dertig of veertig ratten gevangen.

Lekker weer

Het zijn een paar gevallen van rattenoverlast die de afgelopen maanden het nieuws haalden. Maar zeker niet de enige. In Apeldoorn, in Bilthoven, in Twente: op allerlei plaatsen wordt melding gemaakt van een rattenplaag. Neemt het aantal ratten in Nederland toe?

Een simpele vraag, maar die blijkt niet zomaar te beantwoorden. Er zijn dit jaar inderdaad meer meldingen van rattenoverlast, blijkt uit navraag bij instanties. "Maar daaruit kunnen we niet zomaar concluderen dat het aantal ratten toeneemt'', zegt een woordvoerder van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. "Op sociale media is de laatste tijd veel aandacht voor ratten. Dat kan ook tot meer meldingen leiden. Bovendien is het nu lekker weer. Als mensen meer buiten zijn, zien ze ook meer ratten.''

Hicham, de man die in een Haagse tram onlangs een rat doodtrapte. Hicham, de man die in een Haagse tram onlangs een rat doodtrapte. Foto: VRPress

Er is geen overzicht van het aantal ratten in Nederland, bevestigt het RIVM. "Of er landelijk echt een toename is, valt daarom niet te zeggen. In sommige steden kan overlast tegenwoordig makkelijker worden gemeld. Dat veroorzaakt mogelijk meer meldingen, maar het is de vraag of er ook werkelijk meer ratten zijn.'' Tussen 2014 en 2018 werd voor het laatst gedegen onderzoek gedaan naar de rattenpopulatie. In de 25 onderzochte gemeenten was er bij twaalf een duidelijke toename, bij drie een afname. In de rest bleef het aantal meldingen van ratten ongeveer gelijk.

Ziektes

Er moet een meldpunt komen waar meldingen van rattenplagen goed worden geregistreerd, vindt het KAD. "We moeten in beeld krijgen waar de overlast toeneemt. Ratten kunnen immers ziektes overdragen.'' Het RIVM is het daarmee eens. "Verplichte registratie zou helpen. Maar wij gaan daar niet over.''

Een straat in de Enschedese volksbuurt Dolphia, waar bewoners worden geteisterd door ratten. Een straat in de Enschedese volksbuurt Dolphia, waar bewoners worden geteisterd door ratten. Foto: Robin Hilberink

Ratten kunnen allerlei ziekteverwekkers bij zich dragen. In Nederland vormt de bacterie die leptospirose (de ziekte van Weil) veroorzaakt voor mensen het grootste risico. Je kunt besmet raken door levende of dode ratten aan te raken, en ook door hun urine. Als je bijvoorbeeld zwemt in sloten of plassen waarin besmette ratten leven, kan de bacterie via wondjes, ogen, neus of mond in je lichaam komen. Dat knagende ratten schade aanrichten aan bijvoorbeeld elektriciteitsdraden is een tweede reden waarom rattenoverlast wordt bestreden.

Ratten vormen uit zichzelf geen plaag, stelt rattenexpert Robin de Vries van het KAD. "Dat doen mensen. Ratten zijn hartstikke slimme beestjes. Ze leren snel waar eten te halen is. Bijvoorbeeld bij afvalcontainers die openstaan, bij flats waar mensen etensresten van hun balkon gooien of in tuinen waar mensen geregeld eten knoeien en dat niet opvegen. Mensen bieden ratten daarnaast allerlei schuilplaatsen waar ze veilig zijn voor roofdieren. Bijvoorbeeld in riolen, onder dakpannen en in kruipruimtes.''

Ook aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn heerst een rattenplaag, waarschijnlijk veroorzaakt door bewoners die etensresten naar beneden gooien vanaf hun balkon. Ook aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn heerst een rattenplaag, waarschijnlijk veroorzaakt door bewoners die etensresten naar beneden gooien vanaf hun balkon. Foto: Maarten Sprangh

Vliegensvlugge voortplanting

Als ze het eenmaal ergens naar hun zin hebben, planten ratten zich vliegensvlug voort. "Bruine ratten kunnen wel vijftien nesten per jaar werpen, met telkens zeven tot tien jongen. Die kunnen zich binnen twaalf weken zelf weer voortplanten, dus voor je het weet heb je honderden ratten in je kruipruimte'', rekent De Vries voor. "Dat gaat wel stinken.''

Mensen komen vaak pas in actie tegen ratten als het te laat is, stelt de rattendeskundige. "Voorkomen is beter dan genezen, want dan zul je met klemmen in de weer moeten, of een ongediertebestrijder bellen.''

Zijn tips: "Laat geen afval en etensresten slingeren, en dicht gaten af. Ratten kunnen binnenkomen door een gaatje van 2 centimeter, dus zeker oude huizen zijn lastig rattenproof te krijgen.''