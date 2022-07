Lieke Martens heeft nog niet veel laten zien op het EK. De bondscoach twijfelt niet aan haar kwaliteiten.

Met internationaal gelouterde aanvallers als Vivianne Miedema en Lieke Martens worden de offensieve kwaliteiten van de Nederlandse vrouwen vaak gezien als de kracht van het team. Maar het EK verloopt voor beide speelsters nog niet zoals ze hadden gehoopt. Miedema werd positief getest op corona - ze ontbrak maandag nog op de training - en Martens speelt anoniem en onzichtbaar, zoals wel vaker de laatste tijd in de nationale ploeg.

Opvallend was dat de drie tegen Zwitserland opgestelde aanvallers het einde van de wedstrijd tegen Zwitserland niet haalden. Jill Roord werd als eerste naar de kant gehaald door bondscoach Mark Parsons, die zijn tactiek had aangepast tegen de nummer twintig van de wereld. Niet Roord speelde op tien, haar favoriete positie, maar Daniëlle van de Donk. Zij had als opdracht om Lia Wälti, de Zwitserse architect, aan banden te leggen. Roord verpieterde aan de rechterkant en werd na ruim een uur uit haar lijden verlost.

Niet veel later wisselde Parsons ook de twee andere aanvallers. Lineth Beerensteyn, vervanger van Miedema, is snel, werkt hard, maar is niet de handigste aan de bal. Teleurstellend was wederom het spel van Martens. De 29-jarige linksbuiten, geroemd bij Barcelona en straks in dienst bij de Franse topclub Paris Saint-Germain, acteerde opnieuw ver onder de maat. Waar zijn de onnavolgbare dribbels, de scherpe voorzetten, de momenten voor het doel en ook, waar is de spelvreugde? Haar ogen stralen niet.

Verzachtende omstandigheden

Na het duel met Portugal erkende Martens dat ze nog geen 'fantastische actie' had gemaakt. Als verzachtende omstandigheid voerde ze aan dat ze te veel kracht verspilde door veel achter de rechtsbacks aan te rennen. Daardoor ontbreekt ze vaak in de voorste linie en heeft ze daar niet de energie om een actie te maken. Wat voor Martens pleit is dat ze bijzonder weinig wordt aangespeeld op dat deel van het veld waar ze graag haar demarrages begint.

Parsons noemde Martens vorige week de meest zelfkritische persoon in de selectie. De eerste ook die zal aangeven dat het niet goed gaat en het de staf vertelt. Over haar kwaliteiten valt in de ogen van de bondscoach niet te twisten. Hij typeerde haar als "de meest unieke aanvallende speelster van dit toernooi". Ze is goed in de diepte en goed tussen de linies. Volgens Parsons zou er op dit EK slechts een andere speelster zijn met diezelfde kwaliteiten.

Klaar om te knallen

Het probleem is dat Martens haar kwaliteiten niet toont. Voor de eerste wedstrijd tegen Zweden zei ze dat ze zich goed voelde, vrij was van blessures en dat ze klaar was om te 'knallen'. Ze vertelde ook over haar goede statistieken dit seizoen bij Barcelona. Maar de Spaanse competitie is voor Barcelona een speeltuin, waarin het lekker voetballen is: 30 wedstrijden, 90 punten, 159 doelpunten voor en 11 tegen. Daar kan je vrijuit dribbelen, voorzetten geven, scoren en plezier maken.

In het Nederlands team, en zeker op een EK, worden andere dingen gevraagd. Dat zei Martens zelf ook na de wedstrijd van vorige maand tegen Belarus in Enschede. Vooralsnog heeft de Limburgse het (nog) niet laten zien op het EK, dat voor Nederland zaterdag in Rotherham een vervolg krijgt met de kwartfinale tegen Frankrijk. Misschien krijgt Martens in haar 140ste interland de geest tegen een aantal van haar toekomstige Franse ploeggenoten. Of misschien kiest Parsons er wel voor om met de jonge Esmee Brugts te beginnen.