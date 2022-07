Theatermaker Rick Engelkes lag afgelopen week onder vuur nadat er vragen rezen over de ruim vier miljoen euro coronasteun die hij kreeg voor een groots theaterproject, waarvan nog niets concreets te zien is. "Ik heb geen seconde getwijfeld aan mijn eigen integriteit."

Het moet een prestigeproject worden in Delft: een nieuw theater dat het verhaal vertelt van de vermoorde prins Willem van Oranje. Een gebouw van 60 bij 90 meter met een draaiend podium, grootse licht- en animatietechnieken, levensechte veldslagen en misschien zelfs paarden op de planken. De première had in maart 2021 moeten plaatsvinden, maar door corona werd de bouw keer op keer uitgesteld. Alleen de palen werden geslagen.

Na een publicatie in Het Noordhollands Dagblad rezen er vorige week (Kamer)vragen over de 4,3 miljoen coronasubsidie die Engelkes met zijn bedrijf Waterfront Entertainment had gekregen. Waar was het geld gebleven? Had hij de miljoenen misschien handig ingezet om een 'probleemproject' alsnog profijtelijk te maken? In het publieke debat werd hij vergeleken met Sywert van Lienden, die miljoenen aan coronageld in eigen zak zou hebben gestoken.

Engelkes veegt in een restaurant in Bloemendaal de zweetdruppels uit zijn nek. Niet alleen vanwege de hittegolf, maar ook door zijn overvolle dag die opgaat aan spoedoverleggen en interviews over deze kwestie. "Het is een achtbaan. Alsof ik gerommeld en gesjoemeld heb met de gelden", zegt hij. De theatermaker heeft zijn familievakantie in Griekenland ervoor onderbroken.

Toch die hamvraag: wat is er met die 4,3 miljoen euro gebeurd?

"Dat geld staat netjes op de rekening van Waterfront. We hebben het drie weken geleden uitgekeerd gekregen van het Fonds Podiumkunsten. We hebben daar meteen mensen van betaald, voornamelijk zzp'ers, die afgelopen jaren in de voorproductie veel werk hebben verricht. Het zijn zaken die je op het eerste oog niet ziet. Denk aan het werk van de artistieke directie, technici, de schrijvers en kostuummakers. We hebben nu ongeveer een miljoen uitgekeerd. Je kunt dit proces vergelijken met het bouwen van een huis. Als je een stuk grond hebt, dan ga je ook niet de volgende dag naar de Gamma om een zak cement te kopen. Er is veel meer voorwerk nodig. Zo hebben we een enorme theatermaquette laten bouwen in Oostenrijk. Die komt volgende week naar Nederland. Ook een groot deel van de stalen theaterhal is al klaar en ligt in Duitsland."

Er is niet alleen kritiek op de transparantie die ontbrak, maar ook op de toekenning van de miljoenensubsidie. Is die wel terecht? Volgens de regels heeft u daar alleen recht op als de kaartverkoop al is begonnen of als er voorstellingen zijn gepland. Beide was afgelopen jaar niet het geval. Er staat nog niet eens een theater.

"Dat er vragen zijn over de subsidieregels, begrijp ik. Die hadden wij ook. Wij hebben begin dit jaar de aanvraag ingediend bij het Fonds Podiumkunsten in de hoop dat we hiervoor in aanmerking kwamen. We hebben in april ook nog eens aanvullende vragen hierover beantwoord. Aan de hand daarvan heeft het Fonds de subsidie toegekend. Het fonds kijkt naar de impact op theaterproducties vanaf de eerste golf. Als er géén corona was geweest, had ons theater er allang gestaan. De première hebben we anderhalf jaar moeten uitstellen tot september 2022. Omdat deze premièredatum was aangekondigd en wij - in normale tijden - kaartjes hadden verkocht, is de subsidie uitgekeerd voor de periode dat de theaters weer verplicht moesten sluiten (november 2021 tot februari 2022, red.). De kritische vragen horen dus eerder bij de beoordelaar te liggen dan bij mij. Maar in plaats daarvan gingen er allerlei speculaties de ronde over mijn handelen. Mijn partner en kinderen hebben daar ook echt last van gehad."

Engelkes bij de Nieuwe Kerk in Delft, waar het praalgraf van Willem van Oranje zich bevindt. Engelkes bij de Nieuwe Kerk in Delft, waar het praalgraf van Willem van Oranje zich bevindt. Foto: Guus Schoonewille

Welke reacties kregen u en uw gezin?

"Ik werd door Tim Hofman, die ik toch hoog heb zitten qua onderzoeksjournalistiek, opeens vergeleken met Sywert van Lienden. Tim bereikt veel jongeren, waardoor mijn dochters werden aangesproken. Zo van: Tim zegt dat er iets niet klopt, dus het zal wel waar zijn. Niet dus. Maar ook Albert Verlinde stelde publiekelijk vragen, maar die man heeft mijn 06. Waarom belt hij niet om uitleg te vragen? Er zijn ook Kamervragen gesteld over de subsidie. Dan denk ik: prima, stel die vooral. Maar in de berichtgeving hierover leek het er vooral op dat ik geld zou hebben achtergehouden. Daar word ik wel boos van, ja. Ik heb geen seconde getwijfeld aan mijn eigen integriteit of die van mijn zakelijk partner. Ik zit al dertig jaar in het vak. Ik heb tientallen theaterstukken en films geproduceerd en werk onder meer met grote, beursgenoteerde partners. Dan ga ik toch niet lopen rommelen met een subsidie? In het najaar wordt beoordeeld of de subsidie terecht was. Als we iets moeten terugbetalen, dan doen we dat. Maar liever niet natuurlijk."

Ondanks alle tegenslagen - uitstel door corona, hogere bouwkosten en nu ophef over de subsidie - gaat u door. Sterker nog: er komt een groter theater dan gepland. Waarom?

"Het enige voordeel van de vertraging is dat je meer tijd hebt om het hele project nog eens tegen het licht te houden. We hebben gekozen voor een andere regisseur: Theu Boermans die ook Soldaat van Oranje regisseerde. Hij is misschien wel de enige regisseur in Nederland die het theaterstuk zo groots en spectaculair kan neerzetten. We willen dat de musical de impact krijgt van een Hollywoodfilm met Oscar-nominaties. Je moet 's avonds uit het theater stappen met de gedachte: dit was mijn kaartje écht waard. We willen mensen een uitlaatklep bieden, troost na moeilijke tijden als deze."

Maar de kaartverkoop van veel theaterproducties is toch juist teruggelopen sinds de pandemie…

"Soldaat van Oranje beleefde zijn première tijdens de financiële crisis in 2010. Het werd een uniek en groots theater dat nu al twaalf jaar te zien is. Ik heb deze musical al acht jaar in mijn hoofd. De nieuwe premièredatum is in najaar 2023. Ik wil iets groots maken waar theater en film bij elkaar komen en daar heb je een historische figuur voor nodig, die echt iets heeft betekend voor ons land. Willem van Oranje is één van de standbeelden die nog niet onderuit is gehaald. We weten eigenlijk zo weinig over hem, maar hij stond aan het begin van het Nederland dat wij nu kennen. Dus nee, ik heb geen moment gedacht: ik stop ermee."

Nee?

"Ik ben een idealist. Ik móet optimistisch blijven. Willem van Oranje was zelf ook een idealist. Hij heeft meerdere aanslagen overleefd en streed voor vrijheid van geloof en geweten. Bij elke tegenslag zei hij: elke tegenslag is een stap voorwaarts. Zo sta ik ook in het leven."