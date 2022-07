Anke Bert is naar de oorlog vertrokken. De 28-jarige Ninoofse is de eerste Vlaamse Rode Kruis-medewerker die in Oekraïne hulp gaat bieden. Ze had de dansschool kunnen overnemen waar ze les gaf, maar Anke kiest voor een missie in conflictgebied. 'Angst? Ik probeer niet te veel na te denken en me te focussen op de job.'

Rode Kruis-Vlaanderen zendt zijn eerste Vlaamse medewerker uit naar Oekraïne. Anke Bert uit Ninove was tot voor kort als project-manager aan de slag in Rwanda, maar vertrekt vandaag naar Berlijn. Omdat het Duitse Rode Kruis de leiding heeft over de projecten in Oekraïne waaraan Anke meewerkt, krijgt ze daar eerst een briefing om over enkele dagen via Polen naar Lviv door te reizen. De stad ligt ver van het front, maar de voorbije dagen is al gebleken dat de Russen er niet voor terugdeinzen ook elders burgerdoelwitten te bestoken.

"Natuurlijk is er een risico aan verbonden", zegt Anke. "Familie en vrienden hebben me er de laatste dagen vaker aan herinnerd dat ik naar oorlogsgebied trek. Ik kan me voorstellen dat ze zich afvragen waarom ik dat doe en niet in Rwanda ben gebleven. Ik vond het ook moeilijk om hen te vertellen dat ik naar Oekraïne zou vertrekken. Hoe ik hen gerust stel? Door te zeggen dat de missie zekere risico's inhoudt maar dat we goed omkaderd zijn. We krijgen ook duidelijke richtlijnen wat wel en wat niet kan en we worden goed voorbereid op mogelijke noodsituaties, zoals luchtalarmen die afgaan als we naar een schuilplaats moeten gaan."

Niet te veel nadenken

Zelf is Anke niet bang om naar een land in staat van oorlog te vertrekken. Het besef is misschien nog niet helemaal doorgedrongen, want de voorbije dagen waren hectisch. "Het is pas nu dat het stilletjes binnen druppelt: ik vertrek wel naar een conflictgebied. Of me dat angst inboezemt? Ik ga in het westen van het land werken, dus al bij al valt het nog mee. Al probeer ik daar niet te veel over na te denken en te focussen op de job. Ik vertrouw op de werking van het Rode Kruis, de psycho-sociale ondersteuning die ik krijg als het nodig is én ik ga voorzichtig zijn. Ik ben eerder bezorgd om vrienden en familie die ik misschien té veel kopzorgen bezorg. Dat is geen fijn gevoel."

Anke stapte begin dit jaar over van haar job bij de stad Aalst naar Rode Kruis-Vlaanderen, waar ze meteen naar Rwanda vertrok om daar aan projecten te werken. Intussen gaf ze ook nog les aan een kinderen en jongeren in een dansschool in Denderhoutem. "Ik kreeg het voorstel om de dansschool permanent over te nemen. Ik heb dat wel overwogen, omdat ik mijn leerlingen niet in de steek wou laten. Toen ik wist dat er andere mensen waren die de dansschool zouden verderzetten, ben ik naar Rwanda vertrokken."

Gezondheidszorg managen

Drie weken geleden kreeg Anke van het Duitse Rode Kruis het aanbod om naar Oekraïne te gaan. "Er was nood aan een extra medewerker in het westen van het land. Hoewel ik nog niet goed wist wat ik er zou gaan doen, heb ik onmiddellijk ja gezegd. Intussen weet ik dat ik twee projecten in de gezondheidszorg ga managen. De druk op de basiszorg is groot. We gaan daar met verpleegkundigen huisbezoeken doen bij mensen die nood hebben aan sociale hulp. En anderzijds is er een project met ambulances die op het platteland medische ondersteuning geven aan bijvoorbeeld diabetespatiënten."

De opdracht duurt minstens zes maanden. Na acht weken volgt een eerste pauze waarin Anke het land moet verlaten om te rusten en te recupereren. "Ik ga in de weekends ook wel vrije tijd hebben. Wat ik dan ga doen, weet ik nog niet goed. Alleszins wat sporten en hopelijk iets van de stad en de omgeving zien. Dansles geven? Dat zou heel fijn zijn. In Rwanda heb ik dat gedaan. Ik heb al van een collega in Oekraïne gehoord dat het er heel erg druk is en dat ze blij zijn met de extra hulp."

Voor Rwanda verbleef Anke ook al in Kenia, waar ze voor de Belgische ambassade onderzoek deed in vluchtelingenkampen. De vraag wat ze het meest mist in het buitenland, kan ze dan ook vlot beantwoorden. "Redelijk cliché: mijn familie en mijn partner. Daarnaast... dat je naar één plaats kan gaan waar je alles kan kopen wat je nodig hebt. Dat heb ik in Kenia en Rwanda ook gemist. Voor andere materiële gebreken vind ik altijd wel een oplossing."

Ankes partner ziet haar met een bang hart vertrekken, maar staat volledig achter haar keuze. "Uiteraard hebben we dit samen besproken. Het stond in januari al vast dat ik voor minstens 1 jaar naar Rwanda zou vertrekken en dat hij me nadien zou vervoegen. Dat zal in Oekraïne spijtig genoeg niet mogelijk zijn. Maar tijdens de rustpauze over 2 maanden zullen we elkaar wel even kunnen zien. Dat maakt het iets minder zwaar."