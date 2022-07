We gaan weer een warme zomer tegemoet. Hoe zorg je ervoor dat je 's nachts, ondanks de hitte, toch nog wat slaap kunt vatten?

De ideale temperatuur om in te slapen ligt rond de 18 à 19 graden, vertelt slaapexpert Winni Hofman, oprichter van slaaptherapiepraktijk Somnio en werkzaam aan de UvA, wanneer we haar telefonisch spreken. Dat is een stuk koeler dan dat het in veel slaapkamers komende nacht zal zijn. Gelukkig zijn er wel do's en dont's om de nacht enigszins behaaglijk door te komen.

Neem geen koude douche

Vlak voor het slapengaan het klamme zweet nog even van je af spoelen met een koude douche? Niet doen, waarschuwt Winni Hofman. "Daardoor koelt je lichaam zoveel af, dat het extra warmte gaat genereren om de interne thermostaat weer op orde te krijgen." Resultaat: je ligt als een kacheltje in bed. Je kunt in plaats daarvan beter met lauwwarm water douchen voor je naar bed gaat.

Slaap met een kruik koud water

Een kruik alleen bruikbaar voor de koude wintermaanden? Nee hoor, vul de kruik met koud water en je hebt heerlijke verkoeling. Met name het verkoelen van je hals, polsen, knieën en voeten is heilzaam.

Slaap in dun katoen (en niet naakt)

Het klinkt misschien gek, maar je kunt tijdens een warme nacht beter een (dunne) pyjama aantrekken dan naakt slapen. Een katoenen pyjama neemt je zweet op. "Dat slaapt doorgaans wat frisser, dan wanneer je naakt slaapt", vertelt Hofman, "want dan trekt het zweet direct je beddengoed in, wat daardoor erg klam wordt."

Eet een Indiase curry

In veel tropische landen is pittig eten heel normaal. Dat is niet helemaal voor niets, vertelt Hofman. "Door pittig eten ga je zweten, en daardoor koelt je lichaam af." Een pittige curry als avondmaaltijd is dus geen slecht idee.

Ga niet sporten voor het slapengaan

Sporten vlak voor het slapen is sowieso niet goed, legt Hofman uit, want het verhoogt je adrenalineniveau. En tijdens een hittegolf moet je al helemaal geen stevige work-out doen vlak voor het slapengaan, want daarmee warm je je lichaam behoorlijk op.

Ga later slapen

Een nachtje wat later naar bed om de ergste warmte te vermijden, is dat een probleem? Hofman: "Om goed te slapen raad ik normaal gesproken aan niet te veel af te wijken van je normale slaapritme. Maar af en toe iets later naar bed, dat kan je lichaam makkelijk aan - zolang duren die hittegolven doorgaans ook weer niet."

Schakel elektrische apparaten uit

Hofman waarschuwt voor het gebruik van elektrische apparaten in de slaapkamer want die stralen behoorlijk wat warmte uit. Zorg er dus voor dat je geen laptop of gameconsole in je kamer hebt staan brommen.

Hoe zit het met de airco?

Journalist Loethe Olthuis zocht eerder voor De Gids al uit hoe effectief luchtkoelers en airco's zijn. Aan luchtkoelers kun je beter niet beginnen, was haar conclusie. Hoewel luchtkoelers een stuk energiezuiniger zijn dan airco's, werken ze niet goed - ze brengen de temperatuur hoogstens een graad of drie naar beneden.

Ook mobiele airco's functioneren niet goed bij hittegolven - net wanneer je ze het hardst nodig hebt. Bovendien zijn er vraagtekens te zetten bij hoe 'mobiel' deze apparaten zijn. Ze zijn namelijk verbonden aan een grote slang, die een precieze opening nodig heeft om warmte naar buiten af te voeren. Dat maakt ze uiteindelijk weinig beweegbaar.

Hou je het zonder airco echt niet uit, ga dan voor een vaste split-airco, concludeert Olthuis. Dan heb je in ieder geval iets dat werkt.

Een duurzamere (en goedkopere) optie is het plaatsen van een fles gekoeld water voor een ventilator. Op die manier blaast de ventilator gekoelde lucht door je kamer.

Ga buiten slapen

Als je een tuin of balkon hebt, kun je natuurlijk ook onder de sterren gaan slapen. Verslaggever Bart Dirks sprak een aantal enthousiaste buitenslapers. "Je ziet de lucht, de maan. Ik vind het heerlijk als je in de vroegte de krantenbezorger al de brievenbussen ziet langsgaan. Je zou denken dat meer mensen met dit weer buiten gaan slapen."

Tot slot: houd de warmte buiten

Houd overdag je ramen dicht en gordijnen gesloten. Daardoor kan de warmte niet naar binnen komen. Zet je ramen 's avonds laat zoveel mogelijk open. Heb je een plat dak? Maak daar een groen dak van. De planten zorgen voor verkoeling.