Het is warm in de werkruimte van Dierencrematorium Zeeland. Niet zo gek, want de oven brandt. Er ligt een hondje in. Zijn baasjes hebben het dier er zojuist zelf ingelegd. Dat is een keuze: één van de vele die je moet maken als je huisdier overlijdt.

Het crematorium, in een loods op het bedrijventerrein bij Koudekerke, is in handen van John en Monique van der Heijden. Ze begonnen er vijf jaar geleden mee. Niet iets wat je halsoverkop doet, erkent John. Er was dan ook een duidelijke aanleiding, nu zo'n tien jaar geleden. "Ik had zelf een hond. Op een ochtend was hij ziek, hij kon bijna niet meer op z'n poten staan. Ik zei tegen mijn toenmalige vrouw: ga jij naar de dierenarts, dan ga ik werken. Ik was zzp'er in de industrie. Ik vond dat dat zo hoorde: werken ging voor. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb mijn hond nooit meer levend gezien."

Het leverde John een enorm schuldgevoel op. "Meteen al. Ik heb bij de dierenarts huilend op mijn knieën gezeten. Ik was zó boos op mezelf. Dat heeft eigenlijk jaren geduurd. Het is een beetje een trauma geworden." Daar kwam nog bij dat John na het overlijden van zijn hond niet goed wist wat hij met het dode dier kon doen, en welke keuzes hij had. "Ik moest dat zelf uitzoeken. En dat is eigenlijk niet het moment waarop je dat kan en wil doen." De gedachte dat het ook anders zou kunnen, liet hem niet los. Van het één kwam het ander.

'Je gaat wel met een rare vent'

En dus opende hij in 2017 het crematorium. John had toen net Monique ontmoet, die als vanzelf werd meegezogen in zijn plannen. "Ik zei nog: je gaat wel met een rare vent hoor. Ik wil een dierencrematorium beginnen. Maar ze liet zich niet afschrikken." Sterker nog: Monique draaide vanaf de opening volop mee in de zaak. "Ik moest er wel even aan wennen", vertelt ze. "Ik had een administratieve baan, dus dit was wel even wat anders. Maar ik vond het al snel heel mooi werk." Bovendien was haar inzet ook gewoon nodig. "Ik werkte aanvankelijk nog fulltime in mijn oude baan", zegt John. "Dat moest wel, want aan het begin draaiden we verlies. We moesten vanuit het niks beginnen, dus enorme investeringen doen."

Voor de paarden is er een aparte, grotere oven. Voor de paarden is er een aparte, grotere oven. Foto: Lex de Meester

De zaken gaan goed, en inmiddels doen ze alles volledig samen. Hoewel, vertelt Monique: de afdeling 'paarden' laat ze grotendeels over aan John. "Dat is net wat meer mannenwerk. Hoewel ik wel soms meega om een paard op te halen." Die komen er per jaar zo'n veertig binnen. John wenkt: loop maar even mee naar buiten. Daar, voor het pand, staat de paardentrailer. Erin staat een grote brancard op wielen. De aanhanger heeft wat technische snufjes. Zo kan hij een stukje kantelen, waardoor de brancard zo naar binnen rijdt. "Trailers als deze zijn er verder niet", zegt John. "Ik heb logisch nagedacht en 'm daarna op deze manier laten ontwerpen. Daar komt mijn technische achtergrond goed van pas."

Paarden cremeren vraagt om meer extra voorzieningen dan alleen de trailer. Een heftruck bijvoorbeeld, om de brancard in de loods op te liften en het paard richting oven te tillen. En natuurlijk die oven zelf. Die staat in de 'werkruimte', die het grootste gedeelte van het bedrijf omvat. De oven lijkt van de buitenkant op een grote kast: je ziet er niet aan af waarvoor hij gebruikt wordt. Het apparaat maakt flink wat uren. "Voor een paard van vijfhonderd kilo staat-ie al gauw tien uur aan, op 750 graden", vertelt John. "Daarna hou je zo'n 30 liter as over. Dat is aardig wat hoor, zo'n 50 kilo, schat ik."

De paardentrailer die John speciaal laat maken. De paardentrailer die John speciaal laat maken. Foto: Lex de Meester

Naast de paardenoven staat een tweede exemplaar: een kleinere voor de huisdieren. Die staat aan, en dat voel je aan de temperatuur in de ruimte. "Moet je nagaan als ze allebei tegelijk branden", geeft John aan. "Dan lijkt het hier wel een sauna." In de oven ligt een hondje. De eigenaren hebben hem er even daarvoor zelf ingelegd.

Naar een destructiebedrijf

Dat gebeurt vaker. Het mag, je eigen huisdier tot de állerlaatste stap begeleiden, maar het hoeft natuurlijk niet. Hoe je omgaat met je dode dier is één van de vele keuzes die je moet maken na het overlijden ervan. Er kan van alles, in allerlei opzichten. Dat begint al bij de dierenarts, zegt John. "Mensen krijgen soms heel onverwachts te horen dat hun dier het niet gaat overleven. Dat is natuurlijk een ontzettende klap, zeker als je het niet verwacht. Je bent daar immers om je dier béter te zien worden." In al die emotie is logisch nadenken en snel beslissen lastig. "Veel mensen zeggen in een opwelling: we laten ons dier maar hier, bij de dierenarts. Dat is wel zo gemakkelijk. Pas naderhand beseffen ze dat het beest dan naar een destructiebedrijf gaat. Daar wordt het in heel kleine stukjes vermorzeld en daarna verbrand. Als je daar geen moeite mee hebt, is dat natuurlijk prima. 'Dood is dood', zeggen sommige mensen. Maar we horen ook dat baasjes er naderhand spijt van krijgen. Dan is het dus te laat."

Dierenartsen wijzen eigenaren wel op de mogelijkheden voor cremeren. En ook mensen die weten dat hun huisdier er binnenkort niet meer is, melden zich regelmatig al vooraf bij John en Monique. "Dan komen ze dus wat vroeger bij ons terecht. Dat is fijn, want dan kunnen we betrekkelijk rustig uitleggen wat wij doen, en wat de mogelijkheden zijn." Zo kun je ervoor kiezen om in het pand nog rustig afscheid te nemen van je dier. John gaat voor naar een kleine kamer. Meer dan een tafel met een mandje, twee stoelen en een lamp staan er niet. "Deze ruimte kunnen klanten voor een half uur huren." En dan kan en gebeurt er van alles. "Hier wordt muziek gedraaid, gedichten voorgelezen, kaarsen gebrand, foto's neergezet…" Vervolgens kun je - zoals de mensen eerder vandaag deden - ook zelf je dier in de oven leggen als je dat wil. Al is dat niet voor iedereen weggelegd. "Het is heel verschillend. De één vindt het al schokkend om naar het eigen dode dier te kijken. Die moet er niet aan denken om mee te lopen naar de oven, of naderhand de as te zien. Een ander wil alles van dichtbij zien en meemaken."

De kleine kamer kun je huren. "Hier wordt muziek gedraaid, gedichten voorgelezen, kaarsen gebrand, foto's neergezet…" De kleine kamer kun je huren. "Hier wordt muziek gedraaid, gedichten voorgelezen, kaarsen gebrand, foto's neergezet…" Foto: Lex de Meester

Nog een keuze: laat je je dier tegelijk met andere beesten cremeren, of individueel? 90 procent kiest voor dat laatste. "Vooral omdat je daarna de as terug krijgt." Dat vinden veel mensen een fijn idee, maar dan moet er weer gekozen worden: wat doe je ermee? De standaard urn of koker is nog altijd populair. "Maar we kunnen een deel van de as ook verwerken in een sieraad, zoals een ring, hanger of oorbellen. Dat gebeurt steeds vaker." Ook in opkomst: de biolgische urn. In een vitrine in de ontvangstruimte staan verschillende exemplaren, onder meer in de vorm van groot uitgevallen enveloppen. "Als je die in het water legt, vallen ze heel langzaam uit elkaar. Dat is wat vrediger dan het in één keer uitstrooien van de as. We kennen die verhalen allemaal wel, dat het nogal waait en je daardoor helemaal onder komt te zitten…"

Zoveel mensen, zoveel wensen. En net zoveel emoties, en manieren om dat te uiten, ervaren John en Monique dagelijks. "De één is boos, de ander berustend, de volgende heel verdrietig… We voelen ons soms net psychologen." Hoe dan ook, de band met het huisdier is vaak groot. "Je hoort wel eens mensen zeggen: dat hondje was mijn kindje. Die voelen dat écht zo. Er waren hier laatst klanten wier hond was gestorven. Ze hadden eerst nog 30.000 euro aan medische kosten gemaakt voor alle mogelijke behandelingen. Tja, als je echt zó zielsveel van je dier houdt, zijn er wat dat betreft geen grenzen."

De kleine 'huisdierenoven' in bedrijf. De kleine 'huisdierenoven' in bedrijf. Foto: Lex de Meester

Inmiddels staat er een klant voor de deur. Zoals tijdens het gesprek ook meerdere keren de telefoon gaat, en John en Monique elkaar tussendoor toefluisteren 'dat ze niet moeten vergeten om straks…' "Het kost veel tijd allemaal", erkent John. "We staan zeven dagen per week aan." Toch maakt dat het nu juist ook aantrekkelijk. "Elke dag is anders. Je weet 's ochtends nooit tot hoe laat je bezig zult zijn. Soms heb je een vrije avond, een andere keer wordt het nachtwerk."

Geen personeel in dienst

Het duo krijgt het de komende tijd waarschijnlijk nóg drukker, want het dierencrematorium in Heinkenszand is net dicht. Dat van John en Monique is nu nog de enige boven de Westerschelde - alleen in Breskens is er verder in Zeeland nog één. "We hebben nu zo'n honderd dieren per maand. Dat zullen er dus wel meer worden. Misschien moet er een oven bij." Personeel in dienst nemen zien ze niet zitten. "We willen dat alles volgens onze eigen visie en filosofie gebeurt. Niet dat een klant belt en je je af moet vragen: wie was dat ook alweer? Dat heb je alleen in de hand als je het zelf doet."

Het is best pittig allemaal, in een gezin met kinderen. Een dagje erop uit is lastig, laat staan op vakantie gaan. "We hebben voor van de zomer wel een dikke week een huisje geboekt. In Kamperland. Dan hebben de kinderen écht vakantie, en wij kunnen het bedrijf gewoon laten doordraaien. Tja, we kunnen moeilijk zeggen: nu maar eens een weekje geen crematies."