Aankomend weekend is de eerste ‘zwarte zaterdag’ van deze zomer. Volgens de ANWB wordt het 30 juli en 6 augustus waarschijnlijk nog drukker op de wegen naar vakantiebestemmingen. Hoe maak je er het beste van?

Vanwege de chaos op Schiphol zou het volgens de ANWB zomaar kunnen dat dit jaar een grotere groep vakantievierders ervoor kiest om met de auto naar Frankrijk, Duitsland en Italië te gaan. Volgens het Nederlandse Bureau voor Congressen en Toerisme (NBTC) kijkt bijna de helft van de Nederlanders naar andere opties dan het vliegtuig door de problemen op Schiphol. De file ontlopen lijkt dus onmogelijk, maar hoe maak je er het beste van en wat kun je verwachten?

Reis niet op zwarte zaterdag

Het meest voor de hand ligt natuurlijk: reis niet op een zwarte zaterdag. Probeer een dag eerder of later te vertrekken. Op vrijdagavond zijn de wegen meestal nog wat rustiger, evenals de maandag na een zwarte zaterdag. Check de verkeersdruktekalender van de ANWB en plan je reis om de drukste dagen heen. Als dat geen optie is, reis dan niet in de ochtend: bij een vertrek zaterdag rond het middaguur of later in de avond rijd je zeer waarschijnlijk achter de file aan.

Water, drinken en toiletpapier

Het eerstvolgende wegrestaurant is niet altijd binnen handbereik. Neem genoeg water en drinken mee en zorg voor een koelbox of -tas. Het is ook handig om tissues of toiletpapier bij de hand te hebben. Hoewel snelwegtoiletten de afgelopen jaren flink zijn verbeterd, zijn er nog steeds fiks wat smerige potten.

Een beurt

Zorg dat de auto in ‘tiptop in orde’ is, aldus de ANWB. Laat je auto nakijken voor je op vakantie gaat om pech onderweg zo veel mogelijk te voorkomen. Check vooral de koelvloeistof, het oliepeil, de bandenspanning, de verlichting, de airco en voor wie met de caravan op pad gaat: de aansluiting van de trekhaak en stekker.

De ANWB krijgt iedere zomer zo’n 700.000 telefoontjes met hulpvragen uit binnen- en buitenland. Meest voorkomende problemen zijn: auto’s die niet starten, brandende lampjes op het dashboard, verlies van vermogen of stotterende motor, lekke band of een kapotte accu.

Reservewiel

Het klinkt misschien heel voor de hand liggend, maar neem een reservewiel mee. Veel moderne auto’s hebben die namelijk niet meer standaard aan boord, alleen een reparatieset. Een ‘thuiskomer’ is altijd fijn om aan boord te hebben, volgens de ANWB. En vergeet ook geen gereedschap mee te nemen om een wiel los te kunnen maken.

Ga verveling tegen

De grootste dooddoener in de file is niet de hitte of het oneindige wachten, maar de verveling. Begin aan de reis met opgeladen telefoons en andere digitale apparaten.

Tank in een dorp

Tijdens een lange autoreis ontkom je niet aan tanken, wat betekent dat je je plek in de file verruilt voor een lange rij bij het tankstation. Zoek daarom tankstations uit die niet direct aan de snelweg liggen, maar bijvoorbeeld in een dorpje in de buurt. Daar is het meestal rustiger.

Het advies is elke twee uur een pauze van zo’n vijftien minuten te nemen, zodat je met hernieuwde energie weer de snelweg op kan. Ben je niet de enige met een rijbewijs? Wissel dan regelmatig van bestuurder.

Routes met extra oponthoud

- Wie via het Belgische Luik wil rijden moet rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan de ringweg (E25) is de weg in beide richtingen dicht bij de Cointetunnel, tussen de afritten 38 en 39. Doorgaand verkeer kan omrijden via Verviers en Malmedy of Namen.

- In Frankrijk worden er zaterdag al vroeg lange files verwacht op de Route du Soleil, de A7 tussen Lyon en Orange. Daarnaast wordt het ook op het traject Parijs-Tours-Bordeaux (A10/A63) richting Spanje aansluiten geblazen.

- Wie voor een vakantie naar het noorden heeft gekozen, zal in de file terechtkomen bij Hamburg. In het zuiden van Duitsland worden files voorspeld op de A8 tussen München en Salzburg in Oostenrijk.

- In Oostenrijk zal het verder druk zijn op de A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië. De Karawankentunnel zorgt daar voor het grootste oponthoud.

- In Zwitserland wordt vrijdagmiddag al drukte verwacht op de A2 bij de Gotthardtunnel richting Chiasso. De wachttijd loopt naar verwachting op naar meer dan twee uur en houdt waarschijnlijk tot zaterdag laat in de middag aan.

- In Italië wordt het filerijden richting de Noord-Italiaanse meren, Toscane en de kust. Vooral op de A22 tussen Brennero en Verona, de A4 Milaan-Triëst en de A14 Bologna-Rimini worden lange files verwacht.