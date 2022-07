Bij de Kamerikse polsstokverspringer Jaco de Groot werd na het afgelopen seizoen zaadbalkanker vastgesteld. De meervoudig Nederlands kampioen, die dit jaar op de schansen nog niet het juiste ritme gevonden heeft, ging door een diep dal, maar herstelde van deze vreselijke ziekte.

Zaadbalkanker is de meest voorkomende kankersoort onder mannen tussen 15 en 35 jaar. Het wordt ongeveer 800 keer per jaar vastgesteld. Mannen die er snel bij zijn, hebben een genezingskans van meer dan 95 procent. "Deze cijfers zijn hoopgevend, maar als je met het feit dat je kanker hebt wordt geconfronteerd, dan stort je wereld in", aldus Jaco de Groot, die nu gemakkelijker over zijn overwonnen ziekte praat dan driekwart jaar geleden.

In september 2021 sloot Jaco de Groot het seizoen af met acht dagzeges, NK-zilver en als trotse leider van De Samenwerking Klassement. "Een week na het NK in Burgum kreeg ik pijn in mijn onderlichaam'', vervolgt de 36-jarige agrariër. "Ik had ergens in de zomer al een keer bloed geplast. De geconstateerde diagnose was een ontsteking en die werd met antibiotica verholpen. Nu voelde het anders. Ik ben op zoek gegaan naar informatie op internet en vond dat een vergrote of harde zaadbal, die ik duidelijk voelde, kon wijzen op zaadbalkanker. Ik heb mijn huisarts gebeld en kon meteen bij hem terecht.''

Kwaadaardig gezwel

Na dat doktersbezoek ging het snel, vervolgt De Groot: "De volgende dag moest ik mij melden in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Uit verder onderzoek bleek dat er een kwaadaardig gezwel in een van mijn testikels zat. Daags erna lag ik al op de operatiekamer om de bal met de tumor te laten verwijderen. Een paar dagen later zou ik horen of de kankercellen waren uitgezaaid. In die week was ik mezelf niet. Nog nooit had ik te maken gehad met enige tegenslag. Ik voelde me erg beroerd en was bang dat deze ziekte me ook fataal kon zijn. Een arts stelde me gerust en zei dat de scan er goed uitzag. Op zondag werd er voor mij gebeden in de kerk. Ik ben erg gelovig en ik was ervan overtuigd dat God nog grootse plannen voor mij in petto had. Ik wilde dolgraag mijn kinderen zien opgroeien, mijn vrouw en familie liefhebben en mijn beroep als boer voortzetten. Als er voor polsstokverspringen geen plaats meer zou zijn, dan had ik daar vrede mee gehad."

De verlossende uitslag, dat er geen uitzaaiingen waren, was voor Jaco de Groot en zijn naaste omgeving een bevrijdend geschenk. De Groot ging na een kort herstel over tot de orde van de dag en pakte zijn werkzaamheden op de boerderij snel op. "Van trainen voor het polsstokverspringen kwam het echter niet. Ik was wel van plan weer te gaan springen, maar mijn lijf zei: nu even niet. In januari begonnen mijn trainingsmaatjes Rian Baas, Erwin Timmerarends en Sander van Vliet voorzichtig te informeren of ze bij mij op de boerderij welkom waren in het krachthonk. Toen begon het weer te kriebelen. We hadden al contact gelegd met atletiektrainer Alex van Zutphen, die ons technisch beter zou maken. Een tijdstip waarop we alle vijf beschikbaar waren, was maandagmorgen 8.00 uur. Uitkomen met je passen tijdens de inloop op de schans in Linschoten en op volle snelheid in de stok springen was een van de dingen die beter bij ons kon. De voorbereidingen verliepen naar wens en ik voelde mijn krachten terugkeren. Eind april zat ik op 80 procent van mijn kunnen. De volgende maand boekte ik twee dagzeges met onder meer een afstand van 21.07 meter.''

Kuitblessure

Na het oppakken van zijn sport, verliep het seizoen voor De Groot nog niet zoals gehoopt. "In Jaarsveld raakte ik begin juni tijdens mijn inloop van de eerste sprong geblesseerd aan mijn kuit. Vier weken lang kon ik niet springen, maar ik werkte wel aan mijn fitheid. Op 9 juli maakte ik mijn rentree in Zegveld en eindigde als derde met een sprong van 19.52 meter. Dat biedt perspectief voor de rest van het seizoen. Ik hoop in augustus te kunnen pieken op de Nationale Fierljep Manifestatie in It Heidenskip en het Hollands kampioenschap en op 3 september in Linschoten tijdens de nationale titelstrijd."

"Tegen de tweemaandelijkse controles in het ziekenhuis zie ik niet op", merkt De Groot nog op. "Ik heb er vertrouwen in dat ik gezond ben en blijf. Mijn vrouw verwacht in september ons derde kindje. Het huidige turbulente leven als boer heb ik weer opgepakt, maar door alle stikstofplannen van de overheid is dat weer een ander verhaal.''