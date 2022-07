Na een half jaar regeren dreigt Rutte IV het kabinet van de terugtocht te worden. Het is niet Pieter Omtzigt of Geert Wilders tegen wie de ploeg aan loopt, de belangrijkste hobbels zijn die van eigen makelij.

Nauwelijks een half jaar regeert het kabinet, en de ministers lopen al op hun tandvlees. Vanaf zaterdag mogen ze een maand met vakantie. Het is ze gegund, al was het maar omdat de ene tegenvaller de andere verdringt. Deze week nog kwam uit Brussel het bericht dat het afgelopen is met de Nederlandse uitzondering wat betreft het uitrijden van mest. Boven op de stikstofcrisis kunnen we dat er echt niet bij hebben. Tweede domper in een paar dagen: het lukt niet om het vermogen van huizenbezitters extra te belasten, omdat de Belastingdienst het domweg niet voor elkaar krijgt.

Weinig tot niets komt tot een goed einde. Een week geleden lag het in de rede om iets te doen aan de koopkracht voor de middengroepen. Helaas, de systemen kunnen het niet aan. Een nare boodschap, verzuchtte minister Sigrid Kaag (Financiën) in het AD. Het is niet de vasthoudende oppositie van Pieter Omtzigt of het steenharde geluid van Geert Wilders waar het kabinet tegenaan loopt. Ook een ontbrekende meerderheid in de Eerste Kamer is niet wat ze tegenhoudt. De ministersploeg is nog nauwelijks aan de eigen ambities toegekomen door de hobbels die zich keer op keer aandienen, niet in de laatste plaats hobbels van eigen makelij.

Tijdens de vakantie blijven de onderwerpen zich aandienen, zei premier Mark Rutte tijdens zijn voorlaatste persconferentie. Hij noemde stikstof, koopkracht, energie, asiel. Die opsomming laat precies zien waar het aan schort. Stikstof blijft een inzichtelijk voorbeeld. Na een tijd waarin men dacht zowel de boeren als de natuurliefhebbers te kunnen bedienen, waren de EU-richtlijn en de rechter onverbiddelijk. Minister Christianne van der Wal (Stikstof) zei dat ze met de rug tegen de muur stond en niet anders kon. Politiek hoort het Rijk van de vrijheid te zijn, maar bestuurders is alle ruimte benomen door beslissingen uit het verleden. Ook minister Van der Wal had een nare boodschap, zij het met veel meegevoel voor de boeren. Collega Henk Staghouwer (Landbouw) verscheen zelfs met een rode zakdoek om de pols in de Kamer, bij wijze van tot niets verplichtende boerensolidariteit.

Tegenwind uit eigen kring

Soortgelijke politiek van de voldongen feiten voltrekt zich bij het managen van de asielzoekers die zich in groten getale aanmelden. De VVD-fractie vroeg nog een ritueel onderzoekje over de vraag of asielzoekers bij de grens kunnen worden tegengehouden. Het antwoord - nee - was van tevoren bekend want al een paar jaar geleden gegeven door de commissie-Donner. Eind van het liedje is dat onwillige gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Voeg daarbij dat de Raad van State vorige week bepaalde dat Syrische asielzoekers niet naar Denemarken mogen worden teruggestuurd, aangezien de Denen vinden dat Syrië een veilig land is. De hoogste bestuursrechter is nog altijd druk bezig het eigen leven te beteren na het toeslagenschandaal. Zo ontmoet onmacht om een probleem op te lossen ook nog eens tegenwind uit eigen bestuurlijke kring.

Dat is de samenvatting na een half jaar regeren. Minister Kaag mag graag verongelijkt zijn over de toon van de tegenspraak, en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) klaagt nogal eens over leunstoelgeneraals terwijl hijzelf met zijn poten in de modder staat. In werkelijkheid zit het bestuur vooral zichzelf dwars. Niet alleen wordt men keer op keer hardhandig herinnerd aan besluiten uit het verleden, bovendien is de beleidsconsensus verdampt. Dat geldt overigens niet alleen voor de regering. Deze week bleek dat de twee centrumlinkse fusiepartijen in spe het niet eens kunnen worden over de voordelen van vrijhandel (Ceta).

Stikstof is wederom de lakmoesproef die de interne verdeeldheid in het midden ongenadig laat zien. Het VVD-congres stemde tegen de maatregelen van de eigen minister. Het CDA ligt er uitgeteld bij. Provincies weigeren het beleid van de centrale overheid uit te voeren, en als kers op de taart liet de koning publiekelijk weten dat hij met de boeren meeleeft. Stemmen uit de binnencirkel van de macht keren zich tegen de minister, zoals landbouwexpert Louise Fresco. Zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving, normaliter de heraut van het strengste klimaatbeleid, waarschuwde dat dit beleid afkoerst op een muur. De tegenspraak komt niet van de oppositie maar van de beleidselite zelf.

Nasleep trekt diepe voren

'Eén overheid', was de slogan die een studiegroep een paar jaar geleden had bedacht. Dat was niet bedoeld als reclame, maar om uit te dragen dat we op voorspelbaarheid en degelijkheid mogen rekenen. Misschien voelde de studiegroep al nattigheid. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans schreef in zijn boek Het land moet bestuurd worden (2021) over de 'ontketende bestuursstaat', een uitvoerende macht die lak heeft aan parlement en pers. Het tegendeel is het geval. Het bestuur wankelt en rammelt en wordt ook van binnenuit aangeknaagd. Topambtenaar Bernard ter Haar schreef een jaar geleden dat Nederland de afgelopen decennia niets noemenswaards heeft gepresteerd. Zijn collega Mark Frequin gaat de boer op met de boodschap dat ambtenaren hun ministers vaker nee moeten verkopen.

De nieuwe bestuurscultuur heet institutionele onzekerheid. Kunnen we het nog wel in Nederland? In het coalitieakkoord staat hier en daar nog dat Nederland voorop wil lopen, vooral op klimaatgebied. Tegelijk trekt de nasleep van het toeslagenschandaal nog altijd diepe voren. Chris van Dam, oud-voorzitter van de parlementaire commissie die de affaire onderzocht, vertelt in lezingen hoe weinig hij nog op heeft met de overheid. De Nationale ombudsman zegt het hem maandelijks na. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) zei van de week dat de toetsing van wetten aan de Grondwet eraan komt, die de burgerij moet beschermen tegen de grillen van haar eigen openbaar bestuur.

Over een maand komt het kabinet terug. Dan gaat gespreksleider Johan Remkes redden wat er te redden valt in de stikstofcrisis. Een tweede crisis zal vermoedelijk niet lang op zich laten wachten. Als de Russen de gasbuis Nordstream I gesloten houden, heeft Duitsland een acuut probleem dat wij twee weken later ook hebben. De kolencentrales draaien nu al op volle kracht, in september zal de druk op minister Rob Jetten (Klimaat) vermoedelijk flink toenemen om het Groningse gasveld weer te openen; bezweringen en beloften uit het verleden geven ook hier geen garanties voor de toekomst. Helden van de terugtocht, zo zou je dit kabinet na een half jaar kunnen typeren. En de terugtocht is zelden een mooi gezicht.